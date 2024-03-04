PayMe Android 版新安全措施｜手機裝有非官方商店 App或無法過數｜香港有大量使用者的手機理財過數app 「PayMe by HSBC」宣布於Android app加入全新安全措施：如果發現用家的Android的裝置中安裝了來自非手機官方應用商店的應用程式，Payme或可能即時被停用！



相信，常常用PayMe過數購物的android用家，早在年初已經開始感到很麻煩，因為多個Android版手機理財app都先後禁止截圖，但銀行方面不是想留難Android用家，而是因為安卓手機平台存在大量非法且藏含木馬病毒，有機會截取各種私隱情報。今次PayMe Android版本的更新也是出於同樣原因，目的是加強阻截不法之徒透過惡意軟件掌控用戶Android裝置，保障大家的錢包安全。

措施細節如下：

由2024年2月26日起，如我們識別到你的Android裝置有潛在風險，我們將暫停你於這部裝置使用PayMe。 這些應用程式獲授予過多的權限，例如螢幕共享或完全控制你的裝置。



好怕到時過唔到數．而家應該點做好？

如果大家擔心到時忽然無法過數，建議你現在就馬上開手機即check：快檢查你裝置的無障礙設定，看看有沒有給任何奇怪／少用的apps授予不必要的權限：比如螢幕共享、控制各種硬件等等，如有懷疑，請關閉這些應用程式的無障礙設定或將其刪除。

此外，PayMe團隊亦分享了幾個保護用戶免受惡意軟件侵害的貼士：

於社交媒體或訊息看到任何特別優惠時，請保持謹慎



不要點按可疑連結或下載來源未經驗證的應用程式



從可靠及已認證的渠道下載及安裝應用程式，如Google Play



如無法確認其來源可信，請勿隨意授權第三方取得手機完整控制權或共享螢幕畫面



使用任何應用程式或連結時，請仔細檢查存取權限，並避免於可疑連結或不明來歷的應用程式透露你的戶口資料、密碼及其他個人資料

