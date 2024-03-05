滾筒式洗衣機咪用過碳酸鈉清潔｜專家教改用一物　三步回復乾淨

市面上有很多洗衣機專用清潔劑，可是不一定適合每部洗衣機，或各種環境下使用，用錯了隨時會令洗衣機越來越髒。YouTube頻道「我是佐藤SATO」的家居清潔專家分享，清潔滾筒式洗衣機其實可以使用自製的清潔劑，效果比宣稱千年油漬污都可一次清理、市面常見的過碳酸鈉（sodium percarbonate、又稱固體雙氧水）更佳。



洗衣機藏污納垢原因

想洗衣機保持乾淨，除了清潔得當，最先了解的其實是令其變髒的原因。滾筒式洗衣機運作時只要少量水就能洗衣，當洗衣粉／柔順劑落太多的話，過量的洗衣劑就無法隨水流走，積累的洗衣劑就變成黴菌的溫床。

另外，用家的使用習慣也會令洗衣機變髒。當洗完衣服後無有打開機門通風，或把洗衣槽當作髒衣籃使用的話，黴菌就會快速滋生。而在香港這潮濕環境下，以上的問題更加明顯。

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YouTube@我是佐藤SATO 分享，清潔滾筒式洗衣機使用次氯酸鈉（漂白水），比起使用過碳酸鈉的效果更好。由於次氯酸鈉的鹼性濃度較高，更有效去除黴菌。而過碳酸鈉需要使用大量水長時間浸泡，才能達到相約效果。

3步清潔滾筒式洗衣機

YouTube@我是佐藤SATO 教路，可以使用 400c.c. 的冷水＋100c.c. 次氯酸鈉的比較，製作出清潔劑。接著把洗劑盒、濾網拆下來清潔，並使用超細纖維抹布擦拭。門邊的膠條可以用超細纖維抹布沾濕翻開清潔。

重點洗衣槽的部分，可以把自製清潔劑倒在洗劑盒中，記得不要混合其他清潔劑同時使用。接著打開洗衣機的洗淨模式，或標準洗衣模式，洗滌時間為 18 分鐘以上。如清洗一次後有殘留的次氯酸鈉氣味，可以再使用多一次標準洗衣模式徹底清潔。

資料來源：YouTube@我是佐藤SATO