大阪新景點6大推介2024｜世博1:1高達展館＋USJ咚奇剛園區

大阪新景點2024｜大阪自由行必睇！日本大阪有不少新景點，如Mario粉絲必去的環球影城超級任天堂世界，扭蛋控天堂「扭蛋之森」；還有於大阪舉行的2025年世界博覽會，亦將有高約17公尺的1:1高達首次於關西地區展出，另外記得臨走前到LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真，或關西最大無印良品店掃貨，想知更多詳情？即睇下文了解6個新開大阪景點的介紹、地址、交通！



扭蛋之森新開大阪梅田分店（ガチャガチャの森@IG）

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大阪新景點2024【1】大阪・關西世博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」 ── 實物大高達立像

高達粉絲有福了！2025年世界博覽會（大阪・關西世博）將於展館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」展出1:1實物大高達立像！

作為關西地區首度設置的大高達立像，這次沿用了於2020年12月至2024年3月在神奈川縣橫濱市舉辦的「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」活動中實物高達的材料，並將其再度活用，製造出約17公尺高的靜止展品，並藉由單膝跪地和高舉右手的姿勢，展示一種伸向宇宙和未來的概念。

是次展覽將於2025年4月13日至10月13日舉行，除了實體大高達之外，以「未來的宇宙機場」為設計概念的展館建築相信也是展覽的一大特色，而館內亦預定將有不同的體驗活動令觀眾可感受到高達系列的世界觀，更多詳情可留意「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」官方網站。

展示日期：2025年4月13日（日）-2025年10月13日（一）

地點：大阪2025年世界博覽會「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」

交通：搭乘JR「櫻島站」前2號巴士，再到「環境施設組合前」轉乘3號巴士。



大阪新景點2024【2】環球影城 ── 全新園區咚奇剛國度今年開幕

環球影城開設全新園區咚奇剛國度。（環球影城官網圖片）

日本環球影城（USJ）一向都是遊日必去景點。環球影城超級任天堂世界全新園區「咚奇剛國度」預定於2024年盛大開幕！咚奇剛和夥伴們居住的叢林內充斥着許多狂野的冒險遊戲，包括乘坐式遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，還有在叢林正中央享用的美食和各式周邊商品提供。👉USJ環球影城預訂門票優惠

環球影城

交通：JR夢咲線環球城站

開放時間：8:00am - 10:00pm



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大阪新景點2024【3】扭蛋之森最大分店 ── 2000台扭蛋機種類繁多

日本扭蛋專門店扭蛋之森最大分店近日在大阪梅田開幕，現階段開放1樓1200多台扭蛋機，種類繁多，包括三麗鷗、迪士尼、動漫、遊戲、動物模型、食物模型等扭蛋應有盡有。扭蛋之森大阪梅田店預計今年5月開放2樓，屆時扭蛋機總數將達2000台！

扭蛋之森大阪梅田店

地址：大阪市北区茶屋町15-34

交通：阪急電車大阪梅田站茶屋町出口步行5分鐘

營業時間：11:00am - 9:00pm



大阪新景點2024【4】LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真 ── 離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真是擁有250多個商店的大型Outlet，除了多個國際奢侈大牌，亦有日本本土品牌分店，包括UNIQLO、山田電機等。1樓設黑門市場商店街，多間餐廳提供地道大阪美食料理： 章魚燒、海產、壽司等。三井Outlet Park大阪門真設有免稅櫃台和投幣式置物櫃，適合離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真

地址：大阪府門真市松尾町1-11

交通：JR門真市站步行8分鐘

營業時間：商店 10:00am - 9:00pm；餐廳 11:00am - 9:00pm



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大阪新景點2024【5】大阪最大MUJI重新開幕 ── 齊集衣食住行生活用品

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全日其中一間最大的MUJI「無印良品GRAND FRONT OSAKA店」早前大翻新後重新開業。新店樓高3層，5200平方米的賣場比之前大兩倍，齊集各種熱門衣食住行生活用品，更設有室內設計區、烘焙現磨咖啡站、讓小朋友放電的兒童區、使用近畿食材為主的咖啡店「Café＆Meal MUJI」。MUJI迷小心行到腳軟！

無印良品GRAND FRONT OSAKA店

地址：大阪府大阪市北区大深町3-1 GRAND FRONT OSAKA 2F – 4F

交通：JR大阪站步行3分鐘

營業時間：11:00am – 9:00pm



大阪新景點2024【6】GRAND GREEN OSAKA ── 大阪梅田新地標開幕

大阪梅田大型商業項目GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS開幕！商場以OSAMPO with Green為理念，採用大量綠化設計。而商場內的梅北公園和北館19家店已於9月16日率先開業，有人氣夏威夷餐廳ISLAND STYLE CAFE & GRILL Koko Head Cafe OSAKA、可舉辦婚禮派對的咖啡廳THE JACKSON GARDEN、戶外運動服裝店Patagonia Osaka Umeda等。

南館則預計2025年春季開放，設有各國餐廳和商店，包括關西地區最大型SPA，配備天然溫泉和無邊際泳池，大型美食市集Time Out Market Osaka亦將於南館開業。整個商業項目料2027年竣工。

GRAND GREEN OSAKA

地址：大阪府大阪市北区大深町4-20



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