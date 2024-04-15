飛機Wi-Fi隨時資料被盜！網絡安全3貼士＋航空漫遊服務可靠推介

都市人機不離手，就連坐飛機都要上網。現時不少航空公司也會提供Wi-Fi服務，但是否真的安全可靠？其實，在飛機上使用Wi-Fi與地面公共Wi-Fi同樣存在安全隱憂。為防止被盜取資料，搭飛機都要注意網絡安全！必要時應該選擇可靠的電訊商提供的航空漫遊服務。



確保網絡安全是最容易被忽略的旅行注意事項。（資料圖片）

飛機網絡安全3大貼士：

1. 選用電訊商航空漫遊服務

連接飛機Wi-Fi，登入時若需要提供個人資料，有機會未設加密。選用可靠電訊商如SmarTone的航空漫遊服務，毋須輸入個人資料便可連接，大大減少個人私隱外洩風險。

2. 謹記取消自動連接功能

若連接過免費或飛機上的Wi-Fi網路，而沒刪除該網絡連接點及取消自動連接功能，黑客可透過設立同名的假冒Wi-Fi網絡，讓流動裝置自動連接，並盜取帳戶密碼及信用卡資訊等敏感個人資料。

3. 小心網絡陷阱保障上網安全

除了慎入Wi-Fi外，網上詐騙陷阱都非常多，最常見一些假冒網站或釣魚網站陷阱，不單有機會入侵手機盜取個人資料外，或不小心受騙輸入信用卡資料，隨時又成為受害者。最好於手機安裝一些網絡商提供的網絡安全app，協助用家防護免中招。

銀行帳戶、電子郵件或社交媒體帳號都是常見被黑客盜取的資訊。（資料圖片）

SmarTone航空漫遊服務 方便減風險

想有效保護機上的網絡安全，推薦使用電訊商提供的航空漫遊服務。以SmarTone為例，其「漫遊數據多日通」支援航空漫遊，免換卡，免設定即可於空中連網。而使用量以日計算，最平4天只需港幣128元，剩下的日數還可以下次使用。相比一些飛機Wi-Fi，1小時收取接近10美元（約港幣80元）划算得多。此外，還可選用增值服務「上網管家」，幫助減低使用公共Wi-Fi風險。

SmarTone提供「漫遊數據多日通」，助你出遊時保護個人私隱。（資料圖片）

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外遊前看看專家提供的小貼士，這樣出發便更安心！（SmarTone）

上網管家3大防護功能

~Wi-Fi網絡防護：提示你勿連上危險Wi-Fi，預防資料被盜用



~網頁防護：當你連上假冒或釣魚網站時會發出警示，避免引致金錢損失或帳戶被盜



~手機防護：24×7時刻評估手機潛在風險，自動保護手機安全，離線亦受保護



外遊時想全天候保護網路安全？不妨登記「上網管家」，即按：

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