皇家加勒比遊輪12必玩必食推介！甲板沖浪iFLY賽車 15航線$2xxx起

皇家加勒比郵輪海洋光譜號返嚟喇!近年郵輪旅遊成為了港人外遊的熱門之選,皇家加勒比亦將在今年下半年起推出超過15個前往沖繩、九州等地的航程,《香港01》「好食玩飛」記者亦搶先登上海洋光譜號,探索郵輪上的玩樂設施及美食,帶你享受不一樣的海上假期!即刻睇文plan行程,仲有機會獲得超值優惠,勁減高達$3,000!



皇家加勒比遊輪海洋光譜號 16.9萬噸海上之旅

搭乘郵輪外遊可以免卻很多煩惱,不用搬行李上落、煩惱餐飲及計畫行程,無論是帶長輩出遊還是親子外遊都可以玩得開心!皇家加勒比旗下的旗艦級豪華遊輪「海洋光譜號」,更專為亞洲市場設計,載客量超過5,600人,總共有16層,乘客樓層就佔了14層,不同樓層亦有不同玩樂設施及美食!

海洋光譜號(圖片來源:皇家加勒比遊輪提供)

海洋光譜號郵輪寬度及長度分別41米及348米,總噸位更達到16.9萬噸!記者上船當日剛好遇上暴雨及雷暴,原本擔心會暈船浪,但即使遇上大雨,郵輪船體仍然非常穩定!

郵輪房間4大類 頂級家庭套房設專屬室內滑梯

郵輪內的房間分為內裝房、海景、陽台、套房四大類,房間會因應航程及航點而有所不同。內艙房沒有露台及窗戶,但則可以選擇透過虛擬露台的高清螢幕欣賞海景;海景房同樣不設露台,但設有海景景觀窗;陽台房則設有遮蓋露台。

頂級家庭套房(圖片來源:皇家加勒比遊輪提供)

套房方面,豪華套房則附設客廳連餐桌和起居室、備有戶外用餐區的露台、浴缸等,當中頂級家庭套房更設有專屬室內滑梯及私人3D電影院!基本上全部房間最多只可供4人入住,唯獨頂級家庭套房可以容納高達8人,更可以使用郵輪上的專屬區域!最平$2,958就住到啦!

+ 1

展開海陸空連環體驗 必玩甲板跳傘/碰碰車

海洋光譜號食買玩活動【1】iFLY甲板跳傘 無重力自由落體

iFLY甲板跳傘是搭乘海洋光譜號絕對不能錯過的活動!導師在正式開始前會先展示片段、教導正確姿勢及注意事項,之後就可以換上超有型的衣服及戴上保護裝備準備跳傘!過程中導師會一直在旁邊陪同,遊玩時間大約1分鐘,刺激好玩!導師更會即席表演高難度動作,超犀利!iFLY甲板跳傘體驗價格為US$30/1分鐘;US$50/2分鐘。

海洋光譜號食買玩活動【2】甲板沖浪FlowRider 無敵海景免費模擬沖浪

甲板沖浪FlowRider讓你可以在長達40呎的模擬沖浪器上盡情衝浪!因為甲板沖浪有一定危險性,因此要先事先進行登記及簽署文件。教練亦會提供簡單教學,然後就可以自由衝浪了,比較熟練的玩家更可以站起來滑浪!甲板沖浪FlowRider可以免費體驗之餘,更因為位於船尾位置,前方毫無阻擋,可以看著無敵海景滑浪,仿如在海上衝浪!

海洋光譜號食買玩活動【3】12米高攀石牆 在最高點無阻擋賞美景

攀石牆同樣坐落在船尾,只要年滿6歲便可以免費體驗,而且不限次數!雖然看起來很難玩,但因為牆上的攀爬點很密集,無論是新手還是老手都可以輕鬆登頂!而且在攀石前會穿上安全裝備,更可以免費借用攀岩鞋,地下亦有軟墊,其實非常安全!攀上12米高的石牆後,更可以欣賞到毫無阻擋的海景,絕對值得體驗!

攀石牆(陳映蓉攝)

海洋光譜號食買玩活動【4】海上多功能運動場SeaPlex 暢玩碰碰車/體感遊戲

海上多功能運動場SeaPlex是結合多種運動體驗的空間,可以免費不同運動設施。當中包括最人氣活動碰碰車!碰碰車有分時段,不限遊玩次數,但要先在App內預約,否則有機會玩不到!在非碰碰車時段則會化身為籃球場和羽毛球場,同樣建議提早預約。此外,運動場內亦有乒乓球、足球機、互動體感遊戲、吸盤式射箭等老少咸宜的設施。

海洋光譜號食買玩活動【5】自助兒童電子遊戲室 Mario Kart賽車/夾公仔

兒童電子遊戲室類似冒險樂園,內有多種電競遊戲體驗,雖然空間不算大,但遊戲選擇頗多,例如:射擊遊戲、音樂節拍遊戲、氣墊球等,更有Mario Kart賽車及夾公仔機可以玩!兒童電子遊戲室採用全自助形式,遊戲每局只需大概US$2,超抵!

海洋光譜號食買玩活動【6】兒童水上樂園 水砲噴泉七彩滑梯

海洋光譜號上的游泳設施亦相當不錯!兒童水上樂園是專為小朋友而設的嬉水區,牆身有許多可愛的海洋動物,設計色彩繽紛。兒童水上樂園有不同長度的滑梯、水砲和噴泉,適合不同年齡層的小朋友。水上樂園會有職員看守,家長可以安心在旁邊的休息區好好休息!

海洋光譜號食買玩活動【7】船上最大戶外泳池 邊暢泳邊看電影

海洋光譜號上雖然有幾個泳池,但最大的泳池是位於14樓甲板的戶外泳池,空間非常大,雖然中午時分人流較多,但還是有足夠的空間游泳。戶外泳池區亦附設按摩池,如果不想游泳亦可以在這裡坐著休息看看日落!雖然晚上泳池會關閉,但池邊的大屏幕會播放電影,加上大部分人都會到270度景觀廳欣賞表演,池邊人流較少,吹著海風靜靜地看電影,感覺更休閒!

海洋光譜號食買玩活動【8】270度景觀廳數碼設備 雜技歌舞表演震撼視覺

270度景觀廳除了可以在玻璃窗中欣賞到270°壯麗海景,在日間會舉辦不同活動,例如:太極班、集體遊戲等,也會間中播放電影,可以將270咖啡館的食物帶去270度景觀廳慢慢觀賞!每天晚上則會配合270度景觀廳的數碼技術,上演不同雜技互動表演及歌舞表演,為你帶來前所未有的視覺震撼!

270度景觀廳(陳映蓉攝)

4大必食餐廳 大董意境坊地道烤鴨/川谷薈菜品超打卡able!

海洋光譜號食買玩活動【9】大董意境坊 必試招牌大董酥不膩烤鴨

海洋光譜號有超過20間餐廳及酒吧任君選擇,但最不能錯過的必定是大董意境坊的招牌大董酥不膩烤鴨!大董酥不膩烤鴨是紅遍中港兩地的北京烤鴨,現在郵輪上都可以歎到!招牌烤鴨鴨皮酥脆、肥而不膩,令人一試難忘!餐廳為付費餐廳,九道菜套餐收費每位US$59.99,除了可以品嘗招牌烤鴨外,更有鮮花椒熗象拔蚌、紅花汁龍蝦飯、黑松露墨魚汁文思豆腐、鵝肝汁小牛肉、陳皮冰淇淋等美食,全部都超吸引!

海洋光譜號食買玩活動【10】川谷薈 四川泡菜玫瑰好睇好食

川谷薈聯乘「蝶·SPACE」推出嶄新菜單,菜品好吃之餘賣相時尚精緻,令人充滿食慾!記者最推薦泡菜玫瑰、山葵蔥椒明蝦球及沸騰水煮深海大黃魚。泡菜玫瑰以茭白製作,造型打卡able!山葵蔥椒明蝦球,蝦球鮮味十足,帶有淡淡辣味,口感豐富讓人一口接一口完全停不了!愛吃辣的人就必定要點沸騰水煮深海大黃魚,魚肉滑嫩,麻鮮入味,而且分量十足!如果有小朋友的話,不妨試試造型獨特的熊貓冰粉及糖油果子,絕對是好睇又好食!

海洋光譜號食買玩活動【11】最大主餐廳 菜式天天不同

海洋光譜號上有7家免費餐廳,而主餐廳則是郵輪上最大的餐廳。主餐廳提供早餐、午餐及晚餐。主餐廳提供套餐,包括前菜、主菜及甜品,飲品則需額外付費。前菜有冷凍蝦雞尾酒、勃根地蝸牛、蟹肉煎餅等選擇;主菜則有香煎魚柳、紐約牛排、慢烤肋排、肉醬意粉等;甜品則有黑巧克力奶凍、芝士蛋糕、波士頓批等。餐單上的多款菜式每晚都會更換,就算在郵輪上天天吃同一家餐廳都不會重複吃到同樣菜式!

海洋光譜號食買玩活動【12】索倫托披薩屋 半夜2點不怕餓

索倫托披薩屋主要供應意式薄餅,薄餅全部都是新鮮製作,更有不同選擇,無論是想吃意大利辣香腸薄餅還是夏威夷風情薄餅,抑或想自訂配料都可以!雖然索倫托披薩屋只有薄餅供應,但勝在不用額外收費,營業時間開到凌晨兩點,就算夜晚肚餓都不怕沒有東西吃!

沖繩5日遊 首兩人勁減$3000

皇家加勒比在2025年度將會以「雙遊輪策略」提供超過15個航程,海洋光譜號(Spectrum of the Seas)將由2024底起提供7個前往沖繩、峴港、鹿兒島等母港航程,再派遣海洋贊禮號 ( Ovation of the Seas)於2025年4月起提供8個前往台北、沖繩、鹿兒島等母港航程,亦會有2 晚周末公海遊的快閃郵輪體驗。

海洋光譜號2024-2025年香港母港航程表及4月優惠(圖片來源:皇家加勒比遊輪提供)

由即日起至4月30日,2024年的香港母港航程均可享有優惠,而預訂海洋光譜號及海洋贊禮號於2025年至2026年香港母港航程,同房首兩位每位減高達HK$3000,於指定航次第三、四位更可獲半價優惠,最平$2,958就可以坐郵輪去旅行啦!

海洋光譜號及海洋贊禮號2025-2026香港母港航程表(圖片來源:皇家加勒比遊輪提供)

