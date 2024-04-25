皇家加勒比遊輪12必玩必食推介！甲板沖浪iFLY賽車 15航線$2xxx起

皇家加勒比郵輪海洋光譜號返嚟喇！近年郵輪旅遊成為了港人外遊的熱門之選，皇家加勒比亦將在今年下半年起推出超過15個前往沖繩、九州等地的航程，《香港01》「好食玩飛」記者亦搶先登上海洋光譜號，探索郵輪上的玩樂設施及美食，帶你享受不一樣的海上假期！即刻睇文plan行程，仲有機會獲得超值優惠，勁減高達$3,000！



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皇家加勒比遊輪海洋光譜號 16.9萬噸海上之旅

搭乘郵輪外遊可以免卻很多煩惱，不用搬行李上落、煩惱餐飲及計畫行程，無論是帶長輩出遊還是親子外遊都可以玩得開心！皇家加勒比旗下的旗艦級豪華遊輪「海洋光譜號」，更專為亞洲市場設計，載客量超過5,600人，總共有16層，乘客樓層就佔了14層，不同樓層亦有不同玩樂設施及美食！

海洋光譜號（圖片來源：皇家加勒比遊輪提供）

海洋光譜號郵輪寬度及長度分別41米及348米，總噸位更達到16.9萬噸！記者上船當日剛好遇上暴雨及雷暴，原本擔心會暈船浪，但即使遇上大雨，郵輪船體仍然非常穩定！

郵輪房間4大類 頂級家庭套房設專屬室內滑梯

郵輪內的房間分為內裝房、海景、陽台、套房四大類，房間會因應航程及航點而有所不同。內艙房沒有露台及窗戶，但則可以選擇透過虛擬露台的高清螢幕欣賞海景；海景房同樣不設露台，但設有海景景觀窗；陽台房則設有遮蓋露台。

頂級家庭套房（圖片來源：皇家加勒比遊輪提供）

套房方面，豪華套房則附設客廳連餐桌和起居室、備有戶外用餐區的露台、浴缸等，當中頂級家庭套房更設有專屬室內滑梯及私人3D電影院！基本上全部房間最多只可供4人入住，唯獨頂級家庭套房可以容納高達8人，更可以使用郵輪上的專屬區域！最平$2,958就住到啦！

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展開海陸空連環體驗 必玩甲板跳傘／碰碰車

海洋光譜號食買玩活動【1】iFLY甲板跳傘 無重力自由落體

iFLY甲板跳傘是搭乘海洋光譜號絕對不能錯過的活動！導師在正式開始前會先展示片段、教導正確姿勢及注意事項，之後就可以換上超有型的衣服及戴上保護裝備準備跳傘！過程中導師會一直在旁邊陪同，遊玩時間大約1分鐘，刺激好玩！導師更會即席表演高難度動作，超犀利！iFLY甲板跳傘體驗價格為US$30／1分鐘；US$50／2分鐘。

海洋光譜號食買玩活動【2】甲板沖浪FlowRider 無敵海景免費模擬沖浪

甲板沖浪FlowRider讓你可以在長達40呎的模擬沖浪器上盡情衝浪！因為甲板沖浪有一定危險性，因此要先事先進行登記及簽署文件。教練亦會提供簡單教學，然後就可以自由衝浪了，比較熟練的玩家更可以站起來滑浪！甲板沖浪FlowRider可以免費體驗之餘，更因為位於船尾位置，前方毫無阻擋，可以看著無敵海景滑浪，仿如在海上衝浪！

海洋光譜號食買玩活動【3】12米高攀石牆 在最高點無阻擋賞美景

攀石牆同樣坐落在船尾，只要年滿6歲便可以免費體驗，而且不限次數！雖然看起來很難玩，但因為牆上的攀爬點很密集，無論是新手還是老手都可以輕鬆登頂！而且在攀石前會穿上安全裝備，更可以免費借用攀岩鞋，地下亦有軟墊，其實非常安全！攀上12米高的石牆後，更可以欣賞到毫無阻擋的海景，絕對值得體驗！

攀石牆（陳映蓉攝）

海洋光譜號食買玩活動【4】海上多功能運動場SeaPlex 暢玩碰碰車／體感遊戲

海上多功能運動場SeaPlex是結合多種運動體驗的空間，可以免費不同運動設施。當中包括最人氣活動碰碰車！碰碰車有分時段，不限遊玩次數，但要先在App內預約，否則有機會玩不到！在非碰碰車時段則會化身為籃球場和羽毛球場，同樣建議提早預約。此外，運動場內亦有乒乓球、足球機、互動體感遊戲、吸盤式射箭等老少咸宜的設施。

海洋光譜號食買玩活動【5】自助兒童電子遊戲室 Mario Kart賽車／夾公仔

兒童電子遊戲室類似冒險樂園，內有多種電競遊戲體驗，雖然空間不算大，但遊戲選擇頗多，例如：射擊遊戲、音樂節拍遊戲、氣墊球等，更有Mario Kart賽車及夾公仔機可以玩！兒童電子遊戲室採用全自助形式，遊戲每局只需大概US$2，超抵！

海洋光譜號食買玩活動【6】兒童水上樂園 水砲噴泉七彩滑梯

海洋光譜號上的游泳設施亦相當不錯！兒童水上樂園是專為小朋友而設的嬉水區，牆身有許多可愛的海洋動物，設計色彩繽紛。兒童水上樂園有不同長度的滑梯、水砲和噴泉，適合不同年齡層的小朋友。水上樂園會有職員看守，家長可以安心在旁邊的休息區好好休息！

海洋光譜號食買玩活動【7】船上最大戶外泳池 邊暢泳邊看電影

海洋光譜號上雖然有幾個泳池，但最大的泳池是位於14樓甲板的戶外泳池，空間非常大，雖然中午時分人流較多，但還是有足夠的空間游泳。戶外泳池區亦附設按摩池，如果不想游泳亦可以在這裡坐著休息看看日落！雖然晚上泳池會關閉，但池邊的大屏幕會播放電影，加上大部分人都會到270度景觀廳欣賞表演，池邊人流較少，吹著海風靜靜地看電影，感覺更休閒！

海洋光譜號食買玩活動【8】270度景觀廳數碼設備 雜技歌舞表演震撼視覺

270度景觀廳除了可以在玻璃窗中欣賞到270°壯麗海景，在日間會舉辦不同活動，例如：太極班、集體遊戲等，也會間中播放電影，可以將270咖啡館的食物帶去270度景觀廳慢慢觀賞！每天晚上則會配合270度景觀廳的數碼技術，上演不同雜技互動表演及歌舞表演，為你帶來前所未有的視覺震撼！

270度景觀廳（陳映蓉攝）

4大必食餐廳 大董意境坊地道烤鴨／川谷薈菜品超打卡able！

海洋光譜號食買玩活動【9】大董意境坊 必試招牌大董酥不膩烤鴨

海洋光譜號有超過20間餐廳及酒吧任君選擇，但最不能錯過的必定是大董意境坊的招牌大董酥不膩烤鴨！大董酥不膩烤鴨是紅遍中港兩地的北京烤鴨，現在郵輪上都可以歎到！招牌烤鴨鴨皮酥脆、肥而不膩，令人一試難忘！餐廳為付費餐廳，九道菜套餐收費每位US$59.99，除了可以品嘗招牌烤鴨外，更有鮮花椒熗象拔蚌、紅花汁龍蝦飯、黑松露墨魚汁文思豆腐、鵝肝汁小牛肉、陳皮冰淇淋等美食，全部都超吸引！

海洋光譜號食買玩活動【10】川谷薈 四川泡菜玫瑰好睇好食

川谷薈聯乘「蝶·SPACE」推出嶄新菜單，菜品好吃之餘賣相時尚精緻，令人充滿食慾！記者最推薦泡菜玫瑰、山葵蔥椒明蝦球及沸騰水煮深海大黃魚。泡菜玫瑰以茭白製作，造型打卡able！山葵蔥椒明蝦球，蝦球鮮味十足，帶有淡淡辣味，口感豐富讓人一口接一口完全停不了！愛吃辣的人就必定要點沸騰水煮深海大黃魚，魚肉滑嫩，麻鮮入味，而且分量十足！如果有小朋友的話，不妨試試造型獨特的熊貓冰粉及糖油果子，絕對是好睇又好食！

海洋光譜號食買玩活動【11】最大主餐廳 菜式天天不同

海洋光譜號上有7家免費餐廳，而主餐廳則是郵輪上最大的餐廳。主餐廳提供早餐、午餐及晚餐。主餐廳提供套餐，包括前菜、主菜及甜品，飲品則需額外付費。前菜有冷凍蝦雞尾酒、勃根地蝸牛、蟹肉煎餅等選擇；主菜則有香煎魚柳、紐約牛排、慢烤肋排、肉醬意粉等；甜品則有黑巧克力奶凍、芝士蛋糕、波士頓批等。餐單上的多款菜式每晚都會更換，就算在郵輪上天天吃同一家餐廳都不會重複吃到同樣菜式！

海洋光譜號食買玩活動【12】索倫托披薩屋 半夜2點不怕餓

索倫托披薩屋主要供應意式薄餅，薄餅全部都是新鮮製作，更有不同選擇，無論是想吃意大利辣香腸薄餅還是夏威夷風情薄餅，抑或想自訂配料都可以！雖然索倫托披薩屋只有薄餅供應，但勝在不用額外收費，營業時間開到凌晨兩點，就算夜晚肚餓都不怕沒有東西吃！

沖繩5日遊 首兩人勁減$3000

皇家加勒比在2025年度將會以「雙遊輪策略」提供超過15個航程，海洋光譜號（Spectrum of the Seas）將由2024底起提供7個前往沖繩、峴港、鹿兒島等母港航程，再派遣海洋贊禮號 ( Ovation of the Seas）於2025年4月起提供8個前往台北、沖繩、鹿兒島等母港航程，亦會有2 晚周末公海遊的快閃郵輪體驗。

海洋光譜號2024-2025年香港母港航程表及4月優惠（圖片來源：皇家加勒比遊輪提供）

由即日起至4月30日，2024年的香港母港航程均可享有優惠，而預訂海洋光譜號及海洋贊禮號於2025年至2026年香港母港航程，同房首兩位每位減高達HK$3000，於指定航次第三、四位更可獲半價優惠，最平$2,958就可以坐郵輪去旅行啦！

海洋光譜號及海洋贊禮號2025-2026香港母港航程表（圖片來源：皇家加勒比遊輪提供）

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