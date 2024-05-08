河口湖LAWSON被黑布封！7景點仍可拍出絕美富士山　夢之大橋必去

打卡熱點富士河口湖Lawson因過多遊客到訪，造成治安問題而被日本當局以黑布封閉，可能從此消失。還想拍到富士山美景怎麼辦？《香港01》好食玩飛記者已為大家搜羅7大富士山打卡景點，除最近爆紅的夢之大橋外，還有充滿復古味的富士本町商店街，讓大家可以拍到與別不同的富士山！不過大家緊記守秩序，做個好旅客！



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富士河口湖附近有一間LAWSON便利店，因除了便利店之外，沒有任何房屋、電線桿或交通燈阻擋，且富現代感的便利店與背後壯麗的富士山形成強烈對比，所以近年來成為遊客熱門的打卡點，但就因過多遊客到訪而造成安全及秩序問題，導致日本當局決定以黑布封閉，相關工程已在進行中。

河口湖LAWSON打卡點將消失。（Instagram@gao22322c）

雖然一個熱門打卡點被封非常可惜，但如果還想拍到絕美富士山，其實還有這些景點推介給大家！

富士山景點【1】富士山夢之大橋

富士山夢之大橋是近年爆紅的富士山拍攝地。雖然須在新富士站步行約25分鐘，但其拍到的景色定不會失望！整座富士山就屹立在階級背後，彷彿可從這裡攀爬到富士山山頂，拍出充滿想像空間的照片，非常夢幻！大橋左右兩邊也有階梯，且可穿過地下通道走到另一邊，既可自行尋找喜歡的位置拍攝，也不怕因人多而拍不到想要的效果。

如果發現橋還是太多人的話，也可橫跨至橋的另一端，從橋上順著錦町市的街景，眺望過去也可以看到富士山全貌。不過如果想拍出充滿張力的照片，建議還是帶一支長焦鏡頭去拍攝，這樣便可以把整座街景與巨大的富士山形成強烈的對比，使照片更吸引！

（Instagram@ahn_sangsy）

步行到達夢之大橋的方法：

從新富士站出站，在「富士山口」出口出發，往右邊走，可眺望到富士山的風貌，如不想步行，附近也有租車店，可在這裡租車代步。一路走會看到鐵軌隧道，穿過這個隧道後一路向前走，穿過平交道再往前行便會看到路橋，整個路程約25分鐘。

富士山夢之大橋

地址：静岡県富士市本町11-15

交通：新富士站出站，步行約25分鐘。/自駕遊約7分鐘。



富士山景點【2】靜岡縣富士本町商店街

富士本町商店街鄰近富士站，商店街街道兩側林立著昭和風的商店和招牌，盡頭便是富士山，可以拍出非常復古風格的照片，人置身其中就像穿越到舊時代的日本，也是近年來開始變得熱門的打卡景點。不過要注意的是，街道上人潮與車輛比較多，拍照時要注意安全。

靜岡縣富士本町商店街

地址：静岡県富士市本町11-15

交通：JR東海道線富士站北口出站，步行約6分鐘。（可於Google Map搜尋日川時計店定位）



富士山景點【3】富士山本宮淺間大社

富士山本宮淺間大社是第11代崇神天皇為尋求神靈保佑、祈求火山不要爆發，便在大室山的山腳祀奉淺間山御神的地方，後來因德川家康出資改建而大受歡迎。從主殿步行約5分鐘便會到達第一座巨大的紅色鳥居，可從門柱之間清晰看到富士山，走到第二座鳥居也可看到富士山背靠，是不同角度也能拍出獨特富士山照片的景點。

富士山本宮淺間大社

地址：靜岡縣富士宮市宮町 1-1

交通：富士宮站出站，步行大約12分鐘。



富士山景點【4】富士山世界遺產中心

日本為了紀念富士山成為世界遺產，於2017年建成富士山世界遺產中心。從富士山本宮淺間大社往前走約5分鐘便能到達。北棟的3樓有整面可以180度眺望富士山景色的落地玻璃窗。除了拍攝富士山，中心造型設計也像倒立的富士山，也是值得一拍的佳景！現時還未成為熱門拍攝富士山的景點，如時間許可，可順道參觀一下！

（Instagram@lafuente2023）

富士山世界遺產中心

地址：静岡県富士宮市宮町5-12

營業時間：9:00-17:00（7、8月 9:00-18:00）

交通：JR身延線富士宮站徒步約8分鐘



富士山景點【5】白絲瀑布

白絲瀑布被紀錄為「世界文化遺產之構成資產」，同時也是「日本瀑布百選」之一。瀑布高20公尺、寬150公尺，有約共數百條瀑布所構成，據說因為瀑布中流出的地下水像垂下的白絲而得名。有如白色絲線的瀑布牆，配搭遠方皚皚白雪的富士山，形成相當夢幻的景色，可以拍出很有詩意的畫面！

（Instagram@xlight_film）

白絲瀑布

地址：富士宮市上井出273-1

交通：JR身延線富士宮站出站，轉乘巴士（往白糸の滝）約30分鐘



富士山景點【6】潤井川龍巖淵

巖橋淵向來是攝影愛好者的拍攝聖地，也是觀賞富士山的好去處。每到3至4月櫻花盛開的季節，沿岸長250公尺的櫻花步道還種滿了油菜花，放眼望向遠處，還可觀賞到壯麗的富士山。櫻花、油菜花路與富士山揉合出別緻的景象，非常值得紀錄下來。即使不在櫻花季來，靜恬的步道與富士山配合下，也相當優美。

（Instagram@atsu_.n）

潤井川龍巖淵

地址：富士市川成島654-10

交通：JR新富士站出站，轉乘的士約10分鐘／JR入山瀨站出站，步行約7分鐘。



富士山景點【7】岩本山公園

在靜岡富士市的岩本山公園，海拔193公尺，面積約13.09公頃，是著名的富士山拍攝景點。公園廣場除了能清楚看見富士山外，在不同季節可以看到各種盛開的植物，如櫻花、紫陽花和梅花等，可拍出不同感覺的富士山。如從竪堀出發，沿著歷史步道步行到岩本山公園，路上會經過一些歷史遺跡及茶園，從茶園也可以眺望到富士山的景色，一望無際的茶田與富士山的景色形成非常和諧的畫面。

岩本山公園

地址：靜岡縣富士市岩本字花木立1605

交通：JR堅堀站出站，轉乘的士約10分鐘



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