黑川溫泉住宿10間｜一泊二食／私人風呂／日式旅館／人均$326起

黑川溫泉酒店推介2024！黑川溫泉是熊本縣的溫泉度假勝地，一年四季都有美麗風景，而且貼近自然、遠離煩囂，如果想享受寧靜的環境，黑川溫泉絕對是最佳選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦10間黑川溫泉酒店，大部分設有私人風呂及一泊二食專案，更有包車站接送服務，人均只需$326起！



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黑川溫泉酒店推介【1】黑川温泉御所月光樹日式旅館（Kurokawa Onsen Gosyo Gekkoujyu）

黑川温泉御所月光樹日式旅館（Kurokawa Onsen Gosyo Gekkoujyu）位於黑川溫泉的最高點，環境清幽雅致，從JR波野站出發車程大約35分鐘，酒店亦有提供來往黑川溫泉巴士總站的接送服務及免費私人停車場，距離黑川溫泉亦僅10分鐘步程。

酒店房間採用別墅式客房，設有私人浴室、用餐區、露台及戶外風呂，更有專屬管家安排膳食及活動，離開時更會送上和牛漢堡！除了私人風呂外，亦可以預約山頂的天空之湯和巖洞之湯，看著美景浸溫泉！

黑川温泉御所月光樹日式旅館（Kurokawa Onsen Gosyo Gekkoujyu）

房價：人均HK$3,362起（獨立別墅帶露天浴池 - Tenshin；包兩餐）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町大字滿願寺6777番地2

交通：JR波野站車程35分鐘

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黑川溫泉酒店推介【2】山河日式旅館（Ryokan Sanga）

山河日式旅館（Ryokan Sanga）是已經開業近50年的傳統溫泉酒店，距離JR引治站車程約35分鐘，也可以於黑川溫泉巴士總站乘坐酒店接駁車，酒店亦有為自駕遊的旅客提供免費停車場。

酒店僅提供15間客房，全部均為傳統日式客房，部分客房不設私人浴室，不過全部房間都附帶私人風呂，部分位於戶外，亦有部分在室內，可以選擇自己喜歡的格局、規模和浴池類型。酒店另有露天浴池、室內浴池、木桶浴池、獨立浴池等不同選擇。

山河日式旅館（Ryokan Sanga）

房價：人均HK$1,040起（主樓日式房；包早餐及晚餐）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町大字滿願寺6961-1

交通：JR引治站車程35分鐘

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黑川溫泉酒店推介【3】御宿Noshi湯温泉旅館（Kurokawa Onsen Oyado Noshiyu）

御宿Noshi湯温泉旅館（Kurokawa Onsen Oyado Noshiyu）坐落於黑川溫泉區，地理位置極佳！從JR引治站車程約35分鐘，設有免費私人停車場，也可以搭乘公交到黑川溫泉巴士總站步行5分鐘即達。酒店僅提供11間客房，設計古色古香融入大自然氛圍，均為傳統日式房型，設有私人浴室、露台及半露天風呂，部分房間內不設用餐區，吃飯要到餐廳享用料理。酒店另附帶浴場、室內及室外溫泉，也可以額外付費嘗試其他私人風呂。

御宿Noshi湯温泉旅館（Kurokawa Onsen Oyado Noshiyu）

房價：人均HK$1,240起（傳統雙床房，熱水浴缸，副樓；包兩餐）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町大字萬願寺6591-1

交通：JR引治站車程35分鐘

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黑川溫泉酒店推介【4】御宿 野之花（Kurokawa Onsen Nonohana）

御宿 野之花（Kurokawa Onsen Nonohana）是傳統日式建築的民宅式旅館，距離黑川溫泉巴士總站車程5分鐘，可事先預約酒店接送車，亦可自行開車到酒店的免費停車場。酒店僅提供8間客房，其中3間內設露天溫泉和室內溫泉風呂，另外5間則分別設有戶外風呂或室內風呂。酒店隱密性極高，有不少住客更指「在酒店轉一圈基本看不到其他人」，大浴場及其他溫泉亦沒有碰到其他住客。

御宿 野之花（Kurokawa Onsen Nonohana）

房價：人均HK$1,224起（和洋式房，帶浴室；包早餐及晚餐）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6375-2

交通：JR波野站車程33分鐘

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黑川溫泉酒店推介【5】Rakuten Stay Villa Aso Kurokawa

Rakuten Stay Villa Aso Kurokawa是2022年開業的獨立單層別墅酒店，位置在山上，酒店不設停車場亦不提供車站接送服務，直接從熊本機場搭車前往，車程大約75分鐘，來往黑川溫泉則需大約7分鐘車程。每間單棟別墅超過1,200呎，最多可供6人入住，設有廚房、客廳、臥室、投影儀、天然溫泉、三溫暖浴室和甲板火爐等設施，且採用全自助入住和退房，設備超齊全！

Rakuten Stay Villa Aso Kurokawa

房價：人均HK$326起（別墅101—6人入住）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町6843-16

交通：JR宮地站車程38分鐘

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黑川溫泉酒店推介【6】星野集團 界 阿蘇（Hoshino Resorts Kai Aso）

星野集團 界 阿蘇（Hoshino Resorts Kai Aso）位於阿蘇九重國家公園，距離黑川溫泉區大約10分鐘車程，從熊本機場到機場大約需要70分鐘車程，酒店亦提供免費泊車服務。酒店提供12間獨棟客房及套房，均為西式房型，附設私人浴室、露台及露天溫泉，更坐擁阿蘇破火山口及大草原景色！酒店除了提供會席料理外，亦有專為大人設計的體驗活動，享用燒酎莫希托等原創調酒飲品！

星野集團 界 阿蘇（Hoshino Resorts Kai Aso）

房價：人均HK$2,607起（西式客房（帶露天浴池）RA2；包早餐及晚餐）

地址：大分縣玖珠郡九重町湯坪瀬の本628-6

交通：JR波野站車程30分鐘

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黑川溫泉酒店推介【7】黒川温泉裏之湯和樂酒店（Satonoyu Waraku）

黒川温泉裏之湯和樂酒店（Satonoyu Waraku）距離黑川溫泉車程5分鐘，設有免費私人停車場，對於自駕遊的旅客來說非常方便！酒店僅提供10間客房，全部均為雙人房且設有掛流式溫泉，將窗戶全部打開的話更可以獲得像露天溫泉般的享受！溫泉亦坐擁山林景色，四季都有不同美景！客房亦附設私人廁所及戶外平台。酒店另有室內及室外風呂，隨時隨地都可以浸溫泉！

黒川温泉裏之湯和樂酒店（Satonoyu Waraku）

房價：人均HK$1,083起（日式房）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6351-1

交通：JR波野站車程30分鐘

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黑川溫泉酒店推介【8】南城苑酒店（Nanjyoen）

南城苑酒店（Nanjyoen）坐落於黑川溫泉，距離JR波野站車程大約30分鐘，搭乘巴士到黑川溫泉巴士站的話亦只需步行10分鐘便可抵達酒店，酒店亦有提供巴士站接送服務及免費停車場。

酒店提供12間客房，所有日式客房都有舖榻榻米，設有洗臉台和獨立衛浴間。全部客房均坐擁溫泉小鎮景色，部分客房亦帶有私人半露天景觀溫泉。酒店另有提供5種溫泉設施，包括露天浴池「星之湯」、半露天浴池「月之湯」及私人風呂。

南城苑酒店（Nanjyoen）

房價：人均HK$873起（標準間）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6612-1

交通：JR波野站車程30分鐘

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黑川溫泉酒店推介【9】若葉日式旅館（Ryokan Wakaba）

若葉日式旅館（Ryokan Wakaba）坐落於黑川溫泉區，距離JR波野站車程大約30分鐘，雖然酒店未有提供車站接送服務，但酒店距離黑川溫泉車站僅3分鐘步程，而且有提供免費私人停車場，亦算方便。酒店只有14間客房，分為日式和和洋式房型，設有乾濕分離的私人浴室，部分客房亦自帶私人風呂。酒店亦設有露天風呂及私人室內風呂，浸完溫泉更可以體驗剉冰機DIY日式冰品！

若葉日式旅館（Ryokan Wakaba）

房價：人均HK$1.000起（別管日式房；包早餐及晚餐）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6431

交通：JR波野站車程30分鐘

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黑川溫泉酒店推介【10】湯本莊旅館（Ryokan Yumotosou）

湯本莊旅館（Ryokan Yumotosou）位於黑川溫泉的下川端町，距離JR波野站車程大約30分鐘，黑川溫泉車站則需步行約8分鐘，酒店亦有提供免費泊車服務。酒店只有9間客房及套房，客房房型需要共用浴室，套房房型則設有私人浴室，部分更提供私人桑拿！酒店亦設有露天風呂「河鹿之湯」及「八仙花之湯」、室內澡堂以及傳統日式浴桶的桶風呂。

湯本莊旅館（Ryokan Yumotosou）

房價：人均HK$994起（別管日式房；包早餐及晚餐）

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6431

交通：JR波野站車程30分鐘

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（全文完）

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