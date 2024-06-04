珠海好去處10大推介｜水上樂園親子必玩／御温泉／東澳島玻璃教堂

珠海好去處10大推介2024！不少香港人都趁週末去珠海快閃遊，許多必去景點不能錯過！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦10個珠海好去處，包括全新開幕的室內主題樂園、夏日水上樂園、溫泉區及外島等景點，即Plan行程周末出發！



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珠海好去處10大推介【1】珠海長隆飛船樂園

珠海長隆飛船樂園是2023年9月全新開幕的主題樂園，更是全球最大的室内樂園！樂園分為兩層，合共15個區域，可以乘坐深海潛艇看海龜、到探索大學堂了解虎鯨家族、參觀鯨魚及珊瑚、欣賞5D劇場「百慕大歷險」等，更又不同刺激好玩的機動遊戲及高科技互動設施，任何年齡層都啱玩！

珠海長隆飛船樂園

地址：廣東省珠海橫琴長隆國際海洋度假區



珠海好去處10大推介【2】珠海長隆海洋王國

珠海長隆海洋王國是中國首個獲得「奧斯卡」級殊榮的海洋主題公園，設有8大主題區。館內展示了許多海洋和極地動物，可以與鯨鯊、白鯨、北極熊、海豚等稀有動物見面！海洋王國內更有世界最大3D立體投影、花車巡遊和表演等休閒類活動，以及許多刺激的遊樂設施，包括極地轉轉杯、雨林升降塔、鸚鵡過山車等9項動感遊樂設施，其中鸚鵡過山車更是全球最長飛行過山車，驚險又刺激！

珠海長隆海洋王國

地址：珠海市橫琴灣新區富祥灣珠海長隆海洋王國



珠海好去處10大推介【3】長隆橫琴灣水世界

橫琴灣水世界位於長隆橫琴灣酒店內，佔地面積超過30,000平方米，擁有豐富的室內室外水上娛樂設施，包括室外戲水區、室內滑道、按摩池、衝浪池、漂流河及人造百米雪國沙灘，在夏天玩水超級爽！水世界內更設有海豚之窗主題區域，可以近距離觀賞可愛的海豚泳姿，打卡留念！

長隆橫琴灣水世界

地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣珠海長隆橫琴灣酒店內



珠海好去處10大推介【4】梵高星空藝術館

如果喜歡去teamLab、NAKED FLOWERS等光影藝術展覽，就一定不能錯過梵高星空藝術館！梵高星空藝術館於2023年翻新並遷往海佑里碧樂城，室內藝術展覽以全新一代的梵高星空為主題，採用空間視錯覺及光影效果等設計，將平面名畫立體化，可以走入夢幻時光隧道、夢幻鏡像迷宮、世紀之吻、北歐星空、星際穿越、愛在星空等多個互動場景，與梵高的經典畫作打卡！

梵高星空藝術館

地址：珠海市香洲區明珠北路37號珠海佑里碧樂城3層



珠海好去處10大推介【5】珠海御温泉

珠海御温泉位於珠海市郊斗門區斗門鎮，是以盛唐風格打造的園林式溫泉旅館，是珠海受歡迎的溫泉之一，溫泉區更是24小時開放！露天溫泉區有近百種形式的溫泉池，包括高溫池、瀑布溫泉、鹽霧浴、名木湯、薑湯、木桶泉等，也有成人及兒童溫泉游泳池、大型蒸氣浴、桑拿浴室、按摩室等設施，泡湯後更可以到香薰屋睡眠休息，或者到休息廳享用茶點及飲品！温泉區內亦設有廟會街及小食街，更會定期舉辦節慶活動，超有氣氛！

珠海御温泉

地址：珠海市斗門鎮黃楊大道西珠海御溫泉渡假村



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珠海好去處10大推介【6】珠海海泉灣海洋溫泉

珠海海泉灣海洋溫泉佔地面積超過40,000平方米，因為毗鄰大海，更擁有「南海第一泉」美譽的天然深海溫泉！溫泉區分為室內、室外、園林三大區域，內有超過80種溫泉池，包括穆斯林風格的土耳其皇宮浴場、中國傳統建築風格的唐宮華清池和日本建築風格的熱海等，更有南洋溫泉、凱撒皇宮、死海鹽浴等溫泉池。度假區內亦有游泳池、酒店、餐廳、影城、健身房和高爾夫俱樂部等設施。

珠海海泉灣海洋溫泉

地址：珠海市金灣區平沙鎮海泉灣度假區



珠海好去處10大推介【7】圓明新園

圓明新園是以北京圓明園為藍圖而建的園區，1:1比例復原北京圓明園的部分景點，佔地大約1.39平方公里。園內有超過18個特色景點，建築主要分為中國明清古典園林建築、江南園林和古典式西洋建築，有方壺聖境、曲院風荷、萬方安和、海晏堂、遠贏觀等景點。園區內更有大型表演是《大清王朝》和《大清海戰》，每個中國古建築景區內亦會有不同小型表演，例如《臨朝聽政》、《乾隆福海游》、《清宮慶典》、《編鐘樂舞》等。

圓明新園

地址：珠海市香洲區九州大道蘭埔路與白石路交界處



珠海好去處10大推介【8】牛津街

位於珠海香洲區的「牛津街」是一條充滿歐洲風情的文藝小街。牛津街的前身原本是珠海巴士員工宿舍，後來改建成商業街。牛津街全長亦不過100米，但內裡有許多特色小店，包括陶瓷工藝品店、DIY小店、服飾店、咖啡店、酒吧及小吃等，充滿歐洲風情的街道好拍又好逛！除了固定商店外，牛津街於周末亦會開設不同主題的創意市集，由不同創作者擺賣手工藝品等，別具特色！

牛津街

地址：珠海市香洲區海城路



珠海好去處10大推介【9】野狸島

野狸島是鄰近珠海市區較近的外島，坐落於香爐灣與香洲灣之間。島嶼面積只有約0.3平方公里，在島上租單車環島最快亦只需40分鐘！在島上除了可以在草坪上開著海景野餐、看日出日落外，更有野狸島公園、野狸山、情侶路、珠海大劇院、海韻城等景點，自然風景與商業設施一應俱全！

野狸島

地址：珠海市香洲區情侶路



珠海好去處10大推介【10】東澳島

東澳島是廣東4A級旅遊景區，位於珠海萬山群島中部，更有「廣東小塞班」的美譽！東澳島充滿了自然古樸的熱帶海島風情，可以在東澳灣沙灘嬉戲或者暢玩水上摩托艇、香蕉船和帆船等水上活動，島上更有古堡銃城、透明玻璃教堂、海邊棧道、月亮椅等景點可以打卡影靚相！海邊亦有海鮮餐廳，可以品嘗新鮮地道的海鮮！

東澳島

地址：珠海市香洲區東南部萬山群島中部



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