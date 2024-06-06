首爾新景點5大推介2024｜聖水洞/星空圖書館/樂天世界塔/大型商場

首爾新景點2024｜首爾近年為吸引遊客推出了不少新景點，今年新開幕的大型購物中心，又有適合打卡的星空圖書館，更打造了適合年輕人的集潮牌與文創於一身的聖水洞。《香港01》「好食玩飛」記者整理了5個首爾新景點推介給大家，當中不乏購物和打卡好去處。



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受到K-POP、韓劇等潮流影響，韓國向來都是港人出遊的熱門選擇之一，當中首爾更是佼佼者。說起首爾，大家想起的都是弘大、梨大、明洞等地方，然而近年首爾卻有不少新興的景點等你發掘。

首爾新景點推介2024【1】水原Starfield購物中心——最大星空圖書館

「水原Starfield購物中心」新開幕。（圖片來源：IG@starfield.official）

「水原Starfield購物中心」位於首爾近郊水原，於今年1月開幕，共有16層樓，聚集了韓國最新潮流品牌、知名美食之外，還有韓國最大的「星空圖書館」，足足有4層樓的空間，規模比起首間「Coex Mall星空圖書館」更大。

一走進「星空圖書館」，就會被四面八方的書牆圍繞，彷如哈利波特裡的奇幻魔法世界。中央有白色階梯走到，讓大家可以坐下閱讀又或是放鬆休息。圖書館中間有一顆高懸在半空的彩色星球呼應星空主題，玻璃穹頂的設計為圖書館增添不一樣對的氛圍，日照時當陽光傾灑，微微透進，空間變得明亮通透；傍晚之後夜幕低垂，書牆則閃耀燦爛星芒。

另外，5樓還有一間特別的黑膠唱片咖啡廳，讓大家可以戴上耳機與外界雜音隔絕，沉醉於復古黑膠唱片的旋律之中，休憩地欣賞「星空圖書館」美景。

除「星空圖書館」外，這裡聚集了不少韓國街頭潮牌，流行服飾、運動服飾、時尚美妝、文創品牌、家居家飾等應有盡有。若逛街逛到類了，還可以去「倫敦貝果博物館」一嘗知名Bagel的風味還可以去商場內的3個美食廣場尋找心儀的美食。

地址：京畿道水原市長安區壽城路175號 Starfield水原

開放時間：10:00-22:00

首爾新景點推介【2】EQL Seong Su——潮牌服裝

EQL Seong Su集合了各種潮流服裝品牌。（圖片來源：IG@ekekaphan）

EQL Seong Su是2023年年尾新開的集合店，裡面有超多精美服飾，獨家出售ESSENTIAL by EQL、NOUNOU、HONSBY、BAMBOLE等品牌，有男裝及女裝，十分推薦情侶一起逛。除此之外，還有很多文創精品和生活用品。

2樓還有休息室，若逛街逛得累了還可以在這裡小休片刻。另外，EQL Seong Su所在的聖水洞是韓國首爾新興的旅遊地區，附近有很多具有特色的咖啡店和文創品牌，大家不妨去逛一下。

地址：首爾市城東區聖水洞練武場15街11

開放時間：11:00-20:00

首爾新景點推介【3】樂天世界塔Seoul Sky——俯瞰首爾市景

樂天世界塔是韓國最高的建築。（圖片來源：visitkorea）

如果大家想俯瞰整個首爾，除了首爾塔外，可以到最新的觀光景點樂天世界塔內的Seoul Sky。樂天世界塔是韓國最高的建築，而Seoul Sky則在塔內的117至123樓，大家可以乘坐天空電梯，在短短1分鐘內就可以直達觀景台樓層。

繞著117層走一圈，可以欣賞到360度零死角的首爾市景。118樓的觀景台擁有距離地面478公尺的Sky Deck，是打破金氏世界紀錄的最高透明地板觀景台。登上120樓Sky Terrace露天景觀台，可以一邊俯瞰都市美景，一邊享受在486公尺處被微風吹拂的涼快。

地址：首爾特別市松坡區松坡洞48-7,6F

開放時間：13:00-23:00

首爾新景點推介【4】好客空間HiKR ground——韓流文化體驗

「好客空間(HiKR GROUND)」是K-POP文化與媒體藝術體驗館。（圖片來源：visitkorea）

「好客空間(HiKR GROUND)」在2022年7月開幕，原是韓國觀光公社總部和旅客的觀光諮詢中心。在疫情期間經過改造，搖身一變成為了實感體驗觀光聖地，大家可以在這裡體驗K-POP文化與媒體藝術。

這裡每一層都有不同的展示主題，1樓是以大型媒體牆展現各種作品的媒體藝術空間「好客媒體牆(HiKR Wall)」，可以觀看媒體藝術家李二男所打造的《新都市山水圖》、向全球韓流粉絲徵集的韓國旅遊影片等。一旁的紫色階梯是人氣打卡位！

2樓是韓國唯一XR攝影棚體驗區，大家可以利用XR直播工作室現場製作K-POP MV。另外，在面對清溪川的窗邊，大家可以觀賞到裝置藝術家徐道濩所創作的《North Wall》作品。3樓展示了K-Art和K-Drama的內容，而K-Drama專門彙整了許多韓劇的拍攝景點，讓大家打卡。4樓還有個特別的「醫療觀光諮詢中心」，可以喝到當地的茶。

地址：首爾特別市中區清溪川路40 韓國觀光公社首爾中心

開放時間：1、5 樓週一至週日 09:00-20:00，2 至 4 樓週二至週日 10:00-19:00

首爾新景點推介【5】青瓦台——體驗韓國歷史文化

青瓦台是韓國政治中心。（圖片來源：首爾市官方旅遊諮詢網站）

青瓦台是韓國歷史古蹟，曾是1948年至2022年的韓國總統府，睽違74年首度於2022年5月開放民眾參觀。青瓦台由位於中央的本館、迎賓館、春秋館、綠地園、無窮花花園、七宮等所組成。建築的外觀各有其獨特之處，為了能突出韓國的特色，所有建築都是按照韓國傳統建築樣式建造，顯得典雅而美麗。

本館的青瓦和屋頂最為漂亮，作為青瓦台最具特色的建築物，青色的屋瓦與屋頂的曲線極富美感，令人印象深刻。象徵青瓦台的青瓦共有約15萬塊，每塊都經過窯燒，能承受使用100年以上。而且青瓦台就在景福宮附近，大家可以沿路散步到景福宮，沿路感受韓國的歷史文化。

地址：首爾特別市鐘路區青瓦臺路1 青瓦臺

開放時間：09:00-18:00/週二休息

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