福田新酒店8間推介｜近口岸／COCO Park旁／地鐵直達／人均$183

【深圳酒店／福田酒店／新酒店推介】新酒店的裝潢新淨、設施比較新，部份房間更有智能設備，而且價格不會有太大差距，所以很多人都喜歡住新酒店！《香港01》「好食玩飛」精選了8間位於福田的新酒店，全部都是2011年後開業，裝修靚又新淨，而且人均最抵$183起！非常抵住！有興趣可以順道留意福田酒店推介及深圳市酒店推介以及Agoda / Trip.com酒店優惠情報。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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深圳福田新酒店推介【1】深圳福田香蜜湖亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Xiangmi Lake）

酒店於2022年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌。酒店地點位於香蜜湖街道東海社區，交通方便步行去地鐵站約十分鐘，鄰近有步行街可以滿足逛街玩樂、享受美食等的要求，可說是鬧中取靜的理想地。酒店硬件設施齊全而且很新，房間寬敞舒服。另外還有機器人送外賣和房間缺的東西，房間的廁所採用智能馬桶。酒店與福田山姆位置十分近。

酒店於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有住客讚賞酒店氣氛舒適、環境整潔及裝修時尚，而且服務貼心，有網友退房後在房間遺留物品，酒店立即來電告知並迅速協助寄送，職員服務態度優秀窩心。

深圳福田香蜜湖亞朵酒店

房價：人均HKD$305起（高級大床房）

地址：福田區香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6B棟4層

交通：農林地鐵站步行若10分鐘

深圳福田香蜜湖亞朵酒店訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

深圳福田新酒店推介【2】深圳福田皇崗城際酒店（Intercity Shenzhen Futian Huanggang）

於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店有送免費宵夜券，房間內的飲料也是可以免費飲用。如果有住客生日而有提早通知酒店，酒店會幫忙佈置及送生日蛋糕。

酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，隔音做得十分好。另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店

房價：人均HKD$183起（城際高級大床房）

地址：深圳福田區福民路28號

交通：皇崗村地鐵站出口直達

深圳福田皇崗城際酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com

深圳福田新酒店推介【3】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店

房價：人均HKD$317起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳福田區裕亨路38號

交通：福田口岸步行5分鐘

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

深圳福田新酒店推介【4】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）

房價：人均HKD$260起（大床房）

地址：深圳福田區福民路199號

交通：石厦地鐵站步行5分鐘

薈語酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.com

深圳福田新酒店推介【5】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center））

酒店於2022年開業，位於深圳福田核心商業區，因此酒店周邊的配套十分完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，不少旅客在Trip.com留言表示，酒店使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，令旅客十分推薦這間酒店。

桔子酒店（深圳福田會展中心店）

房價：人均HKD$224起（大床房；包早餐）

地址：彩田南路2032號海天綜合大廈, 福田區, 深圳

交通：崗夏站步行2分鐘

桔子酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.com

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深圳福田新酒店推介【6】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。不少網民都認為酒店的服務周到，表示自己到酒店慶祝結婚周年，酒店的職員細心幫忙佈置，更送上小禮物，令網友印象深刻。

深圳文華東方酒店

房價：人均HKD$1272起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

深圳文華東方酒店訂房優惠： Trip.com｜Booking.com

深圳福田新酒店推介【7】全季酒店（深圳福田會展中心皇崗店）（All Seasons Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Huanggang Branch））

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）於2021年開業，供應超過80間客房，木系色調裝修簡約，不少曾入住的網民讚衛生程度不錯，整體乾淨企理。酒店距離崗廈地鐵站約5分鐘路程，鄰近卓悅中心及多間食肆餐廳，地理位置方便！於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，有網民讚賞酒店的設備很齊全，而且酒店的職員態度亦十分有善。

全季酒店（深圳福田會展中心皇崗店）

房價：人均HKD$195起（大床房A；包早餐）

地址：深圳福田區福田街道崗廈社區彩田南路3016號彩天名苑105

交通：崗廈地鐵站步行約5分鐘

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）訂房優惠：Agoda｜Trip.com

深圳福田新酒店推介【8】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店在2022年開業，位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。

所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店

房價：人均HKD$359起（園景大床房）

地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓

交通：福田地鐵站步行5分鐘

深圳福田CBD逸扉酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com

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