福田新酒店8間推介｜近口岸／COCO Park旁／地鐵直達／人均$183

撰文：張雨靜
出版：更新：

【深圳酒店／福田酒店／新酒店推介】新酒店的裝潢新淨、設施比較新，部份房間更有智能設備，而且價格不會有太大差距，所以很多人都喜歡住新酒店！《香港01》「好食玩飛」精選了8間位於福田的新酒店，全部都是2011年後開業，裝修靚又新淨，而且人均最抵$183起！非常抵住！有興趣可以順道留意福田酒店推介深圳市酒店推介以及Agoda / Trip.com酒店優惠情報。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Agoda優惠碼2024｜6月酒店住宿即用即減　日本韓國泰國都用到Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜6月獨家最新優惠碼｜消費即減高達$500Booking.com優惠碼2024｜6月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

深圳福田新酒店推介【1】深圳福田香蜜湖亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Xiangmi Lake）

酒店於2022年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌。酒店地點位於香蜜湖街道東海社區，交通方便步行去地鐵站約十分鐘，鄰近有步行街可以滿足逛街玩樂、享受美食等的要求，可說是鬧中取靜的理想地。酒店硬件設施齊全而且很新，房間寬敞舒服。另外還有機器人送外賣和房間缺的東西，房間的廁所採用智能馬桶。酒店與福田山姆位置十分近。

酒店於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有住客讚賞酒店氣氛舒適、環境整潔及裝修時尚，而且服務貼心，有網友退房後在房間遺留物品，酒店立即來電告知並迅速協助寄送，職員服務態度優秀窩心。

深圳福田香蜜湖亞朵酒店
房價：人均HKD$305起（高級大床房）
地址：福田區香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6B棟4層
交通：農林地鐵站步行若10分鐘
深圳福田香蜜湖亞朵酒店訂房優惠：Trip.comBooking.com

深圳福田新酒店推介【2】深圳福田皇崗城際酒店（Intercity Shenzhen Futian Huanggang）

於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店有送免費宵夜券，房間內的飲料也是可以免費飲用。如果有住客生日而有提早通知酒店，酒店會幫忙佈置及送生日蛋糕。

酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，隔音做得十分好。另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店
房價：人均HKD$183起（城際高級大床房）
地址：深圳福田區福民路28號
交通：皇崗村地鐵站出口直達
深圳福田皇崗城際酒店訂房優惠：AgodaTrip.com

深圳福田新酒店推介【3】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店
房價：人均HKD$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區裕亨路38號
交通：福田口岸步行5分鐘
深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店訂房優惠：Trip.comBooking.com

深圳福田新酒店推介【4】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）
房價：人均HKD$260起（大床房）
地址：深圳福田區福民路199號
交通：石厦地鐵站步行5分鐘
薈語酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.com

深圳福田新酒店推介【5】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center））

酒店於2022年開業，位於深圳福田核心商業區，因此酒店周邊的配套十分完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，不少旅客在Trip.com留言表示，酒店使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，令旅客十分推薦這間酒店。

桔子酒店（深圳福田會展中心店）
房價：人均HKD$224起（大床房；包早餐）
地址：彩田南路2032號海天綜合大廈, 福田區, 深圳
交通：崗夏站步行2分鐘
桔子酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.com

更多深圳酒店推薦：
深圳酒店深圳親子酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店東門酒店福田酒店小梅沙酒店大梅沙酒店
更多大灣區酒店推薦：
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

深圳福田新酒店推介【6】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。不少網民都認為酒店的服務周到，表示自己到酒店慶祝結婚周年，酒店的職員細心幫忙佈置，更送上小禮物，令網友印象深刻。

深圳文華東方酒店
房價：人均HKD$1272起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
深圳文華東方酒店訂房優惠： Trip.comBooking.com

深圳住宿｜蜜悦深圳藍白聖島懸崖泡池美宿｜希臘風海灣＋洞穴風深圳好去處20大免費景點打卡｜必訪小鐮倉、西班牙設計公園、甘坑深圳美食｜碳燒鰻魚店2大推介人均¥79抵食　近地鐵附地址交通方法

深圳福田新酒店推介【7】全季酒店（深圳福田會展中心皇崗店）（All Seasons Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Huanggang Branch））

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）於2021年開業，供應超過80間客房，木系色調裝修簡約，不少曾入住的網民讚衛生程度不錯，整體乾淨企理。酒店距離崗廈地鐵站約5分鐘路程，鄰近卓悅中心及多間食肆餐廳，地理位置方便！於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，有網民讚賞酒店的設備很齊全，而且酒店的職員態度亦十分有善。

全季酒店（深圳福田會展中心皇崗店）
房價：人均HKD$195起（大床房A；包早餐）
地址：深圳福田區福田街道崗廈社區彩田南路3016號彩天名苑105
交通：崗廈地鐵站步行約5分鐘
全季酒店（深圳會展中心皇崗店）訂房優惠：AgodaTrip.com

深圳福田新酒店推介【8】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店在2022年開業，位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。

所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店
房價：人均HKD$359起（園景大床房）
地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓
交通：福田地鐵站步行5分鐘
深圳福田CBD逸扉酒店訂房優惠：AgodaTrip.com

更多深圳酒店推薦：
深圳酒店深圳親子酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店東門酒店福田酒店小梅沙酒店大梅沙酒店
更多大灣區酒店推薦：
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店27間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值深圳好去處｜精選10大深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
行程攻略
酒店住宿資訊
深圳好去處
深圳美食
深圳住宿
旅遊熱
旅遊Jetso
北上消費
深圳