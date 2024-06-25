深中通道交通懶人包　去中山3大路線　車票￥15起｜附購票方法

深中通道通車｜據消息指深中通道預料6月30日通車，由香港去中山最快1小時就到，港人周末快閃又多一個選擇啦！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了3大交通路線懶人包，從香港出發最快1.5小時可到；深圳出發則可以低至￥15的價格，約45分鐘就可以到中山！



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深中通道全長24公里，包括主跨580米的中山大橋、主跨1,666米的伶仃洋大橋，東、西人工島以及6.8公里的海底隧道和萬頃沙互通，通道以Y字型設計 ，連接深圳、中山、廣州三地，預料將於2024年6月30日通車。

深中通道開通前，由深圳前往中山車程大約需要1.5小時，香港到中山則需要大約2.5小時。深中通道開通後，預計由深圳前往中山車程可以縮短至半小時，香港到中山的車程亦會縮短1小時，港人北上就更方便！以下將為大家介紹3條前往中山的路線。

深中通道｜深圳中山跨市巴士路線

深中通道開通後，將同步開通兩條跨市巴士線路，由深圳巴士集團及中山市公共交通運輸集團有限公司共同運營。另外，深圳還規劃了兩條市內接駁線，深圳還在深圳前海夢工場北區規劃了兩條市内接駁線，往返深圳灣口岸和海岸城，分别爲深圳灣口岸接駁線、後海接駁線，票價均爲5元，接駁線的服務時間爲08:00-20:00。

大家在深圳灣口岸過關後，便可以乘搭接駁巴士到深圳前海夢工場北區，搭乘跨市巴士到中山。

深中通道跨市巴士【1】「深圳前海夢工場北區 — 中山博覽中心」線

上車地點：深圳前海夢工場北區、中山博覽中心

單程票價：￥18

車程：約60分鐘

班次：每日56班次；15至20分鐘一班

途經路線：博愛六路、博愛七路、深岑高速、深中通道、廣深沿江高速、前灣三路、聽海大道、桂灣二路、夢海大道、桂灣四路

服務時間：深圳前海灣地鐵站：07:00-21:30、中山博覽中心：06:20-21:30



深中通道跨市巴士【2】「深圳前海夢工場北區 — 中山國際人才港」線

上車地點：深圳前海夢工場北區、中山國際人才港

單程票價：￥15

車程：約45至50分鐘

班次：每日36班次；15至20分鐘一班

途經路線：北辰路、未來大道、深中通道、廣深沿江高速、前灣三路、聽海大道、桂灣二路、夢海大道、桂灣四路

服務時間：深圳前海灣地鐵站：07:00-21:30、中山國際人才港：06:20-21:30



深中跨市巴士通車後，乘客可在微信搜尋「深中跨市公交」小程序，進行線上購票、退票、改簽、訂單查詢等操作。在乘車前，乘客可以在線查詢班次和購票。在乘車時，乘客出示車票二維碼即可檢票上車。

乘客可在微信搜尋「深中跨市公交」小程序，進行線上購票、退票、改簽、訂單查詢等操作。（圖片來源：深圳衛視）

深中通道｜香港至中山直通巴士

直通巴士【1】永東巴士

由香港出發至中山可以選擇乘搭直通巴士，永東巴士指經深中通道行駛，可避開避開易堵車的南沙大橋，從香港經深中通道前往中山可節省1小時。

上車地點：太子砵蘭街、旺角上海街/油麻地碧街、尖沙咀中港城、觀塘APM、鑽石山荷里活廣場、葵芳新都會廣場、沙田希爾頓中心、荃灣如心廣場、元朗YOHO MALL、屯門V CITY、東涌東薈城、香港迪士尼樂園、香港機埸、亞洲國際博覽館

目的地：中山棕櫚彩虹（西區站）、中山盛景尚峰酒店永東東區站、中山雅居樂世紀優活商業廣場（沙溪站）

票價：成人單程票價60元起

車程：約1.5小時（視乎出發地點）



永東巴士直通車班次詳情按此

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