福岡Outlet｜瑪莉諾亞城8.18結業　一文看3大Outlet品牌+優惠

福岡Outlet推介｜日元匯率持續低位，去日本除左去景點一遊，就當然要血拼購物。《好食玩飛》編輯今次同大家介紹位於福岡3大Outlet，分別為The Outlets 北九州、福岡瑪莉諾亞城（Marinoa City Fukuoka）以及鳥栖Premium Outlets，介紹當中必買品牌、優惠詳情、交通指南、退稅方法。不過要注意，福岡瑪莉諾亞城將於今年8月18日結束營業，打算前往的朋友要留意啦。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

福岡三大Outlet ｜1.The Outlets Kitakyusu（The Outlets北九州）—九州最新最大規模Outlet

位於北九州的The Outlets Kitakyusu 在2022年4月正式開幕，成為福岡截至今最新最大規模的Outlet。Outlet 集合近170間日本國內外知名男女精品服飾、家品等。 另外，附近亦配有「永旺夢樂城八幡東」購物商場、北九州市科學館（スペースLABO）、餐廳與咖啡廳、戶外遊樂區等，一家大細去都會樂而忘返。

要前往The Outlets Kitakyusu，只需從博多站乘JR鹿兒島本線至太空世界站，約70分鐘車程，無需轉乘其他列車，交通便利。Outlet優惠期不定，店舖各有特定優惠期限，例如近期Gap Outlet正舉行半價優惠，BOSS買兩件9折， 詳情可於抵達前查閱官網。

以下整合了必買品牌：

The Outlets Kitakyusu（The Outlets北九州）｜品牌服飾

Coach

Tommy Hilfiger

Calvin Klein

Polo Ralph Lauren Factory Store

Pandora

Michael Kors

Kate Spade



The Outlets Kitakyusu（The Outlets北九州）｜潮流服飾

BEAMS OUTLET

.st (nikoand…/Lowrys Farm/Global Work等)

WEGO

GAP OUTLET

Urban Research

Oriental Traffic



The Outlets Kitakyusu（The Outlets北九州）｜戶外用品及運動品牌

Nike Unite

Adidas Factory Outlet

New Balance

Under Armour

Mont-Bell

Columbia



The Outlets Kitakyusu（The Outlets北九州）｜家品廚具品牌

Francfranc Bazar （Japan Travel by Navitime）

Francfranc Bazar

T-fal Outlet Store



The Outlets Kitakyusu（The Outlets北九州）｜美食品牌

Curry-Honpo伽喱本舖

kaisendon TSUNOSHIMA UO-SHIN(海鮮丼)

DOUTOR COFFEE

Baskin Robbins



THE OUTLETS KITAKYUSHU

地址:福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1

營業時間: 店舖為10:00～20:00，餐廳/美食廣場營業至21:00

官方網站: https://the-outlets-kitakyushu.aeonmall.com/

交通：從博多站乘JR鹿兒島本線至太空世界站，約70分鐘車程

福岡三大Outlet ｜2.福岡瑪莉諾亞城 —市區內最方便

福岡瑪莉諾亞城 (Marinoa City Fukuoka) 是福岡唯一市區內的Outlet。位於博多灣畔，位置優越，是三個Outlet中交通最方便，從博多站出發僅需40分鐘車程。對於時間有限的朋友來說，是個不錯的選擇。

大型摩天輪SkyWheel（Fukuoka City Official Tourist Guide）

Outlet內有約170間店鋪，涵蓋各式服飾、鞋包、飾品等品牌，能滿足不同顧客的購物需求。最值得一提的是，Outlet 旁的地標大型摩天輪SkyWheel。遊客不僅可以在摩天輪上俯瞰博多灣的美麗海景，更能在碼頭區域欣賞博多灣的迷人風光。

很可惜的是，福岡瑪莉諾亞城將於今年8月18日結束營業，現正進行最後清貨，折扣最高達2折，參與店舖有ABC Mart，Tommy Hilfiger，Wego 等。近日會到福岡旅遊的朋友不妨一去。

以下整合了必買品牌：

福岡瑪莉諾亞城 (Marinoa City FUKUOKA)｜潮流服飾

BEAMS

OLIVE des OLIVE

Earth Music & Ecology

Urban Research

WEGO

GAP



福岡瑪莉諾亞城 (Marinoa City FUKUOKA)｜品牌服飾

（Tommy Hilfiger Facbook）

COACH

MICHAEL KORS

TOMMY HILFIGER



福岡瑪莉諾亞城 (Marinoa City FUKUOKA)｜戶外用品及運動品牌

Adidas

Aigle

Columbia

Mont-bell

ABC-MART



福岡瑪莉諾亞城 (Marinoa City FUKUOKA)｜家品廚具品牌

Francfranc

Le Creuse



福岡瑪莉諾亞城 (Marinoa City FUKUOKA)

地址：福岡県福岡市西区小戸2-12-30

營業時間: 店舖為10:00～20:00

官方網站: https://www.marinoacity.com/chinese-tra/

交通：從博多站西11出口旁，搭乘西鐵巴士直達，約40分鐘車程

福岡三大Outlet ｜3.鳥栖PREMIUM OUTLETS —最多外國品牌

鳥栖PREMIUM OUTLETS整體感覺走外國風格。（官方網站）

相較另外兩間Outlet，鳥栖PREMIUM OUTLETS國外品牌會更多，亦有品牌是九州唯一的Outlet。此外，從鳥栖PREMIUM OUTLETS到機場只需30分鐘，適合臨飛前想去購物的遊客。

如果從博多坐JR鹿兒島本線，亦只需約30分鐘即達JR鳥栖，再轉15分鐘巴士也可以到達！順帶一提，鳥栖PREMIUM OUTLETS有提供遊客專用的9折優惠券，可於特定商戶使用，憑護照就可到資訊中心索取。除了折扣優惠券，店舖亦會打折，例如adidas有8折。

鳥栖PREMIUM OUTLET｜品牌服飾

Diesel。（ Yahoo Map）

Armani

A Bathing Ape Pirate Store

Boss

Coach

Diesel

Moussy



鳥栖PREMIUM OUTLET｜潮流服飾

Global Work

Earth Music&Ecology

Lowrys Farm

Olive des Olive



鳥栖PREMIUM OUTLET｜戶外用品及運動品牌

The North Face。（The North Face HK Facebook）

Asics

Adidas

Nike

Onitsuka Tiger

The North Face



鳥栖PREMIUM OUTLET｜家品廚具品牌

Afternoon Tea Living。(官方網站 )

Afternoon Tea Living

Francfranc



鳥栖PREMIUM OUTLETS

地址：佐賀縣鳥栖市彌生阿丘8－1

營業時間：10:00~20:00（*以官網為準）

交通：天神高速巴士總站，乘高速巴士直達

坐JR鹿兒島本線，也只需約30分鐘即達JR鳥栖，再轉15分鐘巴士

福岡三大Outlet ｜簡單三步退稅方法

Outlet官網會貼出免稅商店名單。

1.先留意店舖是否免稅店（可到官網查閱／檢查門外免稅標示）

2.消費滿5000日元或以上達到退稅條件

3.於店舖結帳時出示護照，以免稅價格購入商品

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略