日本花火大會2024 5大推介｜東京／大阪 海上表演超壯觀｜附地點
夏季去日本觀光，最不容錯過的必屬全國各地大大小小的煙火匯演。花火大會在日本已經有近300年歷史，主要在7至9月舉行，地點遍佈東京、大阪、長野等地區。暑期值得去的煙火大會包括「日本三大煙火大會」、「隅田川花火大會」、「長岡祭典大花火大會」等。日本夏季的煙火匯演精彩絕倫，其中不乏能夠在晴空塔觀景台俯瞰煙火匯演、穿著浴衣體驗地道的裝扮享受演出、在海邊同時感受晚風和花火的雙重震撼等體驗。
《香港01》好食玩飛頻道編輯為大家整理了不同煙火大會的時間、地點、交通等資訊，趁著暑假，不妨將觀賞絢爛的煙火加入行程！
日本花火大會2024｜一、隅田川花火大會（東京）
每年7月最後一個星期六舉辦的「隅田川花火大會」是東京排名第一的大型花火節之一，會場位於擁有東京晴空塔的墨田區和擁有淺草寺的台東區，特色在於會場分成兩處，觀賞兩萬發煙火，點亮東京的夜空。
隅田川花火大會最早可追溯至 1733 年，當時是為了悼念因饑荒而罹難的亡者，最後慢慢演變成一項屬於日本的獨特傳統。來自世界各地的遊客或當地市民會穿上具有傳統特色的浴衣，以地道的裝扮體驗花火大會。而今年東京晴空塔將於同晚舉行「隅田川花火大會特別營業」，觀賞者有機會於晴空塔展望台觀看隅田川花火大會，限額約634人，將以一般發售及抽籤形式選出參與者。
隅田川花火大會
日期及時間：2024年7月27日
【第一場地】19:00〜20:30
【第二場地】19:30〜20:30
地點：【第一場地】（櫻橋下流-言問橋上流）；
【第二場地】（駒形橋下流-厩橋上流）
交通：【第一場地】各線「浅草站」、「東武浅草站」步行10分鐘；
【第二場地】都營地下鐵大江戶線、浅草線「藏前站」步行5分鐘／東京地鐵銀座線「浅草站」步行分鐘／JR總武線「浅草橋站」步行12分鐘
東京晴空塔 「隅田川花火大會特別營業」
日期及時間：2024年7月27日，18:00~20:30
申請時間：2024年6月10日12:00～6月30日23:59
抽籤結果發表：2024年7月3日
日本花火大會2024｜二、長岡祭典大花火大會（長岡）
長岡祭典大花火大會亦是「日本三大煙火大會」之一，以「白菊」煙火作為開場，以此紀念空襲逝世的亡靈。而今年主要以祈求復興的鳳凰煙火為主題，口號是「綻放心中，點亮未來」。在這裡可以看到全長約2公里的巨型煙火在夜空中連環盛放，最後更有鳳凰圖案的煙火，給觀眾們帶來機具震撼的視覺效果。
日期及時間：2024年8月2日至3日，19:20~21:10
地點：新潟縣長岡市長生橋下流 信濃川河川岸周邊
交通：JR「長岡站」徒步約30分鐘
日本花火大會2024｜三、淀川花火大會（大阪）
炎炎夏日，來到關西大阪，千萬別錯過一年一度的盛大煙火秀——淀川花火大會！作為大阪最盛大的煙火祭，淀川花火大會以其長達一小時的熱鬧煙火和動聽音樂，吸引了無數遊客和當地居民前往觀賞。煙火在大阪梅田附近的淀川河上發放，在夜空中綻放出絢麗的色彩，將整個水都大阪照亮。
日期及時間：2024年8月3日，19:30~20:30
地點：大阪市澱川區新北野 新禦堂筋 澱川鐵橋下游（澱川河床）
交通：十三會場側（JR東西線御幣島站；阪神電鐵姫島站；阪急電鐵南方站、十三站；JR神戶線塚本站；大阪地下鐵御堂筋線西中島南方站）；梅田會場側（大阪地下鐵千日前線野田阪神站、阪神電鐵野田站、阪急電鐵、大阪地下鐵梅田站；JR大阪站）
日本花火大會2024｜四、諏訪湖祭湖上花火大會（長野）
日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。每年，數萬發煙火在夜空中綻放，其中以水上半弧形的高速連發煙火聞名。諏訪湖四面環山，煙火聲回蕩於山林間，必要親自到訪才能感受到其震撼程度。全長約 2 公里的巨大煙火，在湖面上形成壯觀的景象，倒映在湖面上的煙火美不勝收，令人目不暇接。
日期及時間：2024年8月15日，19:00~20:45
地點：長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖
交通：JR中央本線「諏訪站」步行10分鐘
日本花火大會2024｜五、大曲煙火（秋田）
大曲煙火亦被稱為為「全国煙火競技大會大曲煙火」，是日本最傳統的煙花匯演，擁有逾百年歷史，是「日本三大煙火大會」之一。其中的煙火作品出自經全國選拔的煙火師，爭奪日本第一的寶座。壯麗的煙火匯演搭配音樂施放高速煙火，每年吸引約70萬人，是秋田夏季風物詩。
日期及時間：2024年8月31日，17:15/18:50
地點：秋田縣大仙市大曲雄物川河畔
交通：搭乘秋田新幹線、JR奥羽線「大曲站」步行約20分鐘