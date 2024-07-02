深圳9間新商場2024｜7月最新開！萬豐海岸城／前海K11／寶安山姆

深圳新商場｜去深圳玩，行商場最舒服！深圳2024年下半年起，陸續有新商場落成開業，7月中便有萬豐海岸城迎來開業，其餘K11 ECOAST、坂田萬科廣場、羅湖益田假日廣場等，都是值得留意的商業項目，日後港人北上行街有更多選擇！下文整理9間深圳新商場消息，經常北上玩樂的朋友留意啦！



預計今年開業的坂田萬科廣場，將以大量綠植打造一個森林商場。（坂田萬科廣場微信公眾號圖片）

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深圳新商場【1】K11 ECOAST——藝術購物中心+海濱長廊

旗下擁有尖沙咀K11 MUSEA的K11集團，在內地首個旗艦項目K11 ECOAST，將於今年年底在深圳前海迎來開業。K11 ECOAST海濱文化藝術區總建築面積達22.8萬平方米，比香港K11 MUSEA大上一倍，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多用途藝術展覽空間K11 HACC、新世代辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade。

K11 ECOAST

預計開業時間：2024年底

地址：深圳前海蛇口太子灣

交通：地鐵12號線太子灣站



深圳新商場【2】萬豐海岸城——7月中開幕

佔地20萬平方米的萬豐海岸城購物中心，由兩幢商場加公共平台街區組成。已知將有300多個品牌進駐新商場，包括知名海鮮餐廳79號漁船、大食代Food court、日本國民家居品牌宜得利、玩具反斗城、潮玩集合品牌X11等。明年還有寶安區首間山姆分店開業，相當令人期待！

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萬豐海岸城

預計開業時間：2024年7月13日

地址：深圳寶安區萬豐海岸城

交通：地鐵11號線馬安山地鐵站



深圳新商場【3】仟里食家——寶安區美食主題mall

「仟里食家」以美食為主力業務，蒐羅來自五湖四海的饕餮美食，同時提供日常生活必需，既是精緻的飲食文化空間，也是令人放鬆的「社區起居室」。不過仟里食家目前網上資料不多，未知能否如期7月開業。

「仟里食家」蒐羅了來自五湖四海的饕餮美食。（網上圖片）

仟里食家

預計開業時間：2024年7月

地址：深圳寶安區仟里食家

交通：地鐵5號線洪浪北站



深圳新商場【4】坂田萬科廣場——大量綠植打造森林商場

坂田萬科廣場採用了商業+立體公園的槪念，在商場引入大量植物，光是內庭便有80多種植物，建構2.7萬平方米「深圳在地自然博物園」，帶你穿越到熱帶雨林！商場還有被30多種植物環繞的1,200平方米開放式遊樂場，小朋友肯定玩到樂而忘返！還有不少食店即將進駐，包括supafama農場西餐、怂重慶火鍋廠、山外面貴州酸湯火鍋、吳莊精緻杭幫菜、西塔老太太泥爐烤肉！

坂田萬科廣場

預計開業時間：2024年

地址：深圳龍崗區坂田萬科廣場

交通：地鐵5號線坂田站／10號坂田北站或五和站



深圳新商場【5】寶安華強廣場——全國首家「熊出沒」主題購物中心

華強廣場是全國首家以內地經典兒童動畫「熊出沒」為主題的購物中心，包含地下1層和地上6層，特別打造花漾廣場、奇幻畫廊隧道、童趣樹洞、珍惜紅豆杉藝術裝置等。「熊出沒」的角色熊大、熊二、光頭強的雕塑亦會貫穿整個商場，透過熊熊食堂、熊熊樂園、強哥研究所等主題空間，強化場景代入感。

華強廣場

預計開業時間：2024年9月下旬

地址：深圳寶安區華強廣場

交通：地鐵11號線塘尾站



深圳新商場【6】羅湖益田假日廣場——羅湖口岸4個站直達

位於羅湖翠竹街道附近的益田假日廣場，從羅湖口岸搭4個站就到，主要服務附近街坊及香港客群。商場定位為「多元藝術體驗式購物中心」，10萬平方米購物中心+1.3萬平方米戶外街區+8,000平方米的藝術獨棟建築以及中央廣場，包羅永輝超市、上山下山貴州菜、大榕樹下順德菜、阿娜爾新彊菜、巴黎貝甜網紅烘培店、茶話弄等，一於趁假日去益田假日廣場玩足整個假日！

羅湖益田假日廣場

預計開業時間：2024年底

地址：深圳羅湖區益田假日廣場

交通：地鐵3號線翠竹站接駁



深圳新商場【7】太子灣招商花園城——深圳第二座花園城

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城，商業面積達11.5萬平方米，分為北區和南區。進駐商店十分多元化，有超級鳥局寵物互動零售體驗店、引力矩陣運動娛樂中心、有雲川菜店、貝克托馬斯德國麵包店等。

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城。（太子灣花園城微信公眾號圖片）

太子灣招商花園城

預計開業時間：2024年底

地址：深圳南山區南海大道88號

交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站



深圳新商場【8】深圳大悦城——打造深圳版香榭麗舍大道

深圳首座大悅城計畫於2025年在寶安新安街道亮相。商業面積佔15萬平方米，7大樓層以「特區活力新潮向」為定位，將重點引入主理人潮牌、設計師買手店、高階戶外品牌，獨家打造的深圳版「香榭麗舍大道」。

深圳大悦城

預計開業時間：2025年

地址：深圳寶安區大悦城

交通：地鐵5號線靈芝站



深圳新商場【9】坪山萬象城——深圳第3座萬象城

繼羅湖的深圳萬象城、南山的深圳灣萬象城後，深圳第3座萬象城——坪山萬象預計明年建成，將成為集購物、娛樂、餐飲、文化和社交於一體的城市綜合體，透過「碧水伴山行 萬像一城景」的設計理念，打造東部消費旗艦店。

深圳第3座萬象城預計明年建成。（深圳發布微信公眾號圖片）

坪山萬象城

預計開業時間：2025年

地址：深圳坪山街道中心公園東區

交通：地鐵14號線坪山廣場站或坪山中心站



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