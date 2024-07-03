深中通道｜深圳來往中山免費巴士線7.5開通　班次、上落點一文看

福田口岸來往中山的免費巴士專線周五開通！深中通道於6月30日正式通車，為方便港人北上購物，深圳福田口岸將於7月5日開通前往中山博覽中心的免費巴士專線，更可以轉乘中山主要商圈盡情食玩買，非常方便！即睇內文了解詳情啦！



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深圳來往中山免費巴士專線 直達中山主要商圈／碼頭

為配合港人北上購物，中山市開通了4條免費購物專線，深圳福田口岸將於2024年7月5日至7月28日期間，每逢星期五、六、日，提供直達中山博覽中心的免費巴士專線。旅客搭乘免費巴士專線抵達中山博覽中心後，更可以轉乘其他免費巴士來往中山城區、鎮街主要商圈！

有港人或會選擇由由尖沙咀中港城碼頭搭船到中山客運碼頭，中山市亦開通了中山客運碼頭來往中山博覽中心的免費巴士專線。旅客抵達中山博覽中心後同樣可以換乘其他免費巴士專線到城區主要商圈或鎮街主要商圈。

免費巴士專線【1】深圳福田口岸⇋中山博覽中心

深圳福田口岸⇋中山博覽中心（圖片來源：中山市商務局＠微信公眾號）

服務時間：

深圳福田口岸 → 中山博覽中心｜08:00－19:00

中山博覽中心 → 深圳福田口岸｜10:00－21:00

服務班次：1小時／班

途徑站點：深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站

免費巴士專線【2】中山博覽中心⇋城區主要商圈（環線巴士）

中山博覽中心⇋城區主要商圈（環線巴士）（圖片來源：中山市商務局＠微信公眾號）

服務時間：中山博覽中心站（環線巴士始發站開車時間）｜09:00－20:30

服務班次：30分鐘／班

途徑站點：中山博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悅來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、中山博覽中心站

免費巴士專線【3】中山博覽中心⇋鎮街主要商圈（環線巴士）

中山博覽中心⇋鎮街主要商圈（環線巴士）（圖片來源：中山市商務局＠微信公眾號）

服務時間：中山博覽中心站（環線巴士始發站開車時間）｜08:00－19:00

服務班次：1小時／班

途徑站點：中山博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖匯豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場（寶源路站）、簡愛·時光里小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場•簡愛時光里（橫古路口公交站）、中山博覽中心站

免費巴士專線【4】中山客運碼頭⇋中山博覽中心

中山客運碼頭⇋中山博覽中心（圖片來源：中山市商務局＠微信公眾號）

服務時間：

中山客運碼頭 → 中山博覽中心｜09:50－17:50

中山博覽中心 → 中山客運碼頭｜10:35-18:35

服務班次：2小時／班

途徑站點：中山客運碼頭、簡愛時光里太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站

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港澳居民專屬中山消費券 優惠高達6折最多減¥500

除了免費巴士專線，中山市商務局亦與攜程集團連乘推出「深中新通道香山新體驗」的港澳居民專屬的中山消費券。港人可以由即日起至2024年7月28日，於攜程旅行APP領取中山消費券。

消費券包含1張「住宿通用消費券」（9折；最多減¥100）、1張「飯店套餐消費券」（8折；最多減¥300）、以及1張「港澳定向消費券」（6折；最多減¥500）。「港澳定向消費券」僅限實時定位港澳用戶領取。

領取方法：

方法【1】掃描指定二維碼領取。

方法【2】於攜程旅行APP首頁搜尋框輸入「中山消費券」，進入活動專題頁面領取。

方法【3】於攜程旅行APP首頁搜尋框輸入「文旅消費券」，進入星球號旗艦店，進入中山促消費活動相關頁面領取。

方法【4】於攜程旅行APP首頁點擊「酒店」頻道，定位中山市，點擊查詢進入產品列表頁面，選擇帶有折扣券標籤的住宿，進入住宿詳情頁，點擊「領券訂」，一鍵完成下單，享受優惠。

＊具體領取及使用規則，可於攜程旅行APP相關活動頁面查看＊



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