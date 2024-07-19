深圳東門一日遊有冷氣歎！發現¥79超抵眼鏡店／實試網紅茶樓點心

深圳好去處｜北上攻略｜東門老街一向是香港人北上熱點，在今集《北上攻略》，《香港01》「好食玩飛」記者Remi，去到東門發掘食玩買好去處，全部冷氣充足，包括新開的網紅茶樓飲茶，以及新開幕的東門眼鏡城，發現一間服務細心眼鏡店，近視鏡最近優惠價¥79起，漸進鏡都是¥399起，還有港人買一送一優惠！今集又會介紹了東門町歡樂城，和3間¥35以下小食店，即刻睇片！



今集北上攻略，記者試實網紅茶樓儲香樓特色點心，並到東門眼鏡城智拓眼鏡工廠店配眼鏡。（《香港01》圖片）

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深圳東門一日遊｜智拓眼鏡工廠店——¥79配眼鏡+買一送一港人優惠

來東門逛街，不少人都是配眼鏡。在東門眼鏡城的智拓眼鏡工廠店，價錢相當吸引。店長知道我們是香港01後，臨時加推極平價惠價¥79即有1.56防藍光眼鏡，以及日本HOYA防藍光眼鏡¥298，未知優惠做到幾時，大家把握機會！

平時店內亦有1.56防藍光近視鏡連鈦金屬鏡框¥99起、防藍光漸進鏡片加鏡框¥399起，記者即場配了近視鏡和漸進鏡各一副，半小時左右即可取貨！記者拍攝當日還見到不少香港長客光顧，店員很親切跟他們聊天、解答問題，服務周到！👉睇片了解配眼鏡貼士

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智拓眼鏡工廠店現推出港人買一送一優惠，配一副眼鏡即送一副自選指定款式太陽眼鏡！大家去到眼鏡店，配眼鏡時跟店員講聲要港人太陽眼鏡優惠就得。

智拓眼鏡工廠店推出送太陽眼鏡港人優惠！

智拓眼鏡工廠店

地址：深圳羅湖金世界4樓東門眼鏡城419

交通：深圳地鐵羅湖老街站D出口，步行100米至東門眼鏡城，坐電梯上4樓419舖

WeChat ID : ZT76873662



深圳東門一日遊｜儲香樓——藍碟花椒帶子餃、網紅水牛奶包

鄰近東門老街的儲香樓，有幾款特色創意點心，在香港茶樓吃不到，值得前往一試！最吸睛是藍碟花椒帶子餃，還有綠色的京蔥馬鮫魚包、要打開蓋插吸管享用的網紅水牛奶菠蘿包！其餘例牌點心薑汁小籠包、豉汁蒸排骨、泮塘馬蹄糕水準也不錯。👉去片睇Remi實試食評

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深圳東門一日遊｜東門町歡樂城——室內賽車、射箭、夾公仔

東門町歡樂城共有5層，單是室內賽車場便有3個，還有射箭、射擊、極限運動、遊戲機、夾公仔、劇本殺！不同遊樂設施，大人小朋友都啱玩，沒有入場費，想玩才付錢。如果想玩得靜態一點，可以入去寵物cafe親親貓狗！記者當日試玩了射箭，¥98任玩半小時，想知好不好玩？👉立即睇片

深圳東門一日遊｜東門平價掃街小食、手信

東門有不少平價街邊小食店，記者實試3間小食店，全部¥35以下，分別是記綠餘生車輪餅，即叫即製車輪餅¥8起，記者私心推介鹹蛋肉鬆香芋味、小美泰芒了綿綿冰的招牌芒果冰，還有專賣特色糕點的酥大興，適合回港前買手信！👉即睇食評

深圳東門一日遊｜東門老街點去？

羅湖口岸出發，搭深圳地鐵1號線，兩個站來到老街站，D出口到1234 Space商場地庫，上一層出地面，即可到達。

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