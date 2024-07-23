上海酒店10間推介｜近迪士尼／新開幕／私人溫泉／人均$205起

撰文：陳映蓉
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上海酒店推介2024！上海近年有不少新景點值得到訪，《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間上海酒店推介，有全新開幕的五星級酒店，亦有鄰近迪士尼樂園、提供私人溫泉的酒店，人均只需HK$105起！

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上海酒店推介【1】上海虹橋鳳頤酒店（Fondney Hotel Shanghai Hongqiao）

上海虹橋鳳頤酒店（Fondney Hotel Shanghai Hongqiao）於2024年5月正式開幕，坐落在青浦區。酒店距離機場及火車站車程均約15分鐘，酒店亦鄰近索美藝術中心、國家會展中心等景點。酒店提供94間客房及套房，以南洋風情為主調，設計摩登復古，舒適好住又打卡able！房間內亦配備私人浴室、電視、辦公桌、咖啡機等，更提供免費露營桌椅及免費迷你吧！酒店附設戶外泳池、籃球場、網球場、健身室、酒吧及餐廳等設施。

上海虹橋鳳頤酒店（Fondney Hotel Shanghai Hongqiao）
房價：人均HK$242起（繁花似錦·高級雙床房）
地址：上海青浦區謝衞路222號
交通：上海虹橋站車程15分鐘
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上海酒店推介【2】上海北外灘金輝索菲特酒店（Sofitel Shanghai North Bund）

上海北外灘金輝索菲特酒店（Sofitel Shanghai North Bund）於2024年4月隆重開幕，選址在北外灘，鄰近1933老場坊、SNH48星夢劇院、外灘觀光隧道等景點，來往地鐵站亦僅10分鐘步程。酒店擁有315間客房及套房，以1930年代的上海為設計靈感，融入法式浪漫風情。房內有落地景觀窗、乾濕分離浴室、梳化、雪櫃等設施，套房另設浴缸、音響、飯廳及客廳。酒店亦附設健身室、酒吧及餐廳等。

上海北外灘金輝索菲特酒店（Sofitel Shanghai North Bund）
房價：人均HK$504起（高級大床房）
地址：上海虹口區溧陽路601號
交通：海倫路地鐵站步行10分鐘
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上海酒店推介【3】上海梯加酒店（SHANGHAI T+ HOTEL）

上海梯加酒店（SHANGHAI T+ HOTEL）位於魔都，於2024年6月全新開幕。酒店鄰近雲上海洋館、麥多生活廣場、寶燕樂園等景點，來往地鐵站大約10分鐘步程。酒店提供376間客房及套房，配備私人浴室、電視、雪櫃、衣櫃等，並提供免費迷你吧、小食、汽水等，套房另有客廳及廚房。酒店亦配備室內泳池、健身室、桌球、酒吧及餐廳等設施。

上海梯加酒店（SHANGHAI T+ HOTEL）
房價：人均HK$205起（豪華大床房）
地址：上海閔行區銀都路2359號
交通：景西路地鐵站步行10分鐘
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上海酒店推介【4】上海西岸美高梅酒店（MGM Shanghai West Bund）

上海西岸美高梅酒店（MGM Shanghai West Bund）於2023年2月正式開幕，坐落在徐匯濱江地帶。酒店毗鄰美術館大道，彙集了西岸美術館、油罐藝術中心、吉卜力工作室物語-沉浸式藝術展等設施及活動。酒店提供219間客房及套房，配備浴缸、音響設備、咖啡機、各規格電源插座、梳化等，窗外更坐擁絕美江景，打卡一流！酒店亦附設室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等。

上海西岸美高梅酒店（MGM Shanghai West Bund）
房價：人均HK$754起（精選江景大床房）
地址：上海徐匯區雲錦路688號
交通：龍耀路地鐵站步行5分鐘
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上海酒店推介【5】OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT）

OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT）於2023年6月全新開幕，由著名歷史建築「遠東飯店」改建而成。酒店鄰近上海博物館、上海杜莎夫人蠟像館、上海星空藝術館、南京路步行街等景點。酒店僅提供59間公寓式房型，採用法式黑白簡約設計，均配備私人浴室、廚房、用餐區、智能房間控制系統，部份房型亦有配備露台。酒店房間分為全開房式、一室一廳、兩室一廳及套房。

OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT）
房價：人均HK$510起（精選一室）
地址：上海黃浦區西藏中路90號
交通：人民廣場地鐵站步行4分鐘
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上海酒店推介【6】上海金普頓前灘酒店（Kimpton Qiantan Shanghai, an IHG Hotel）

上海金普頓前灘酒店（Kimpton Qiantan Shanghai, an IHG Hotel）於2023年9月正式開幕，位處前灘大道，鄰近前灘休閒公園、吉卜力工作室物語-沉浸式藝術展、前灘時代廣場等景點。酒店擁有143間融入上海與巴黎元素的房間。房內均備有免費迷你吧、音響設備、落地窗、打卡浴缸等設施。酒店亦提供頂層露天無邊恆温泳池、健身室、免費公共停車場等設施。

上海金普頓前灘酒店（Kimpton Qiantan Shanghai, an IHG Hotel）
房價：人均HK$789起（酷享雙床房）
地址：上海浦東新區前灘大道199弄9號
交通：東方體育中心步行13分鐘
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上海酒店推介【7】上海百萬石溫泉飯店（Hyakumangoku Onsen Hotel）

上海百萬石溫泉飯店（Hyakumangoku Onsen Hotel）於2021年開業，位於位於上海國際旅遊度假區申迪東路，鄰近薰衣草公園、比斯特上海購物村、迪士尼度假區等景點。百萬石温泉街更是是集休閑、娛樂、餐飲及購物於一身的度假酒店，配備日式溫泉、Spa、健身室、兒童遊樂場等設施！房間方面，客房採用無印風設計，部分房型配備私人溫泉及日式庭院，最大的房型可供4人入住。

上海百萬石溫泉飯店（Hyakumangoku Onsen Hotel）
房價：人均HK$555起（日式特惠迷你大床房；包早餐）
地址：上海浦東新區申迪東路99號
交通：迪士尼地鐵站車程4分鐘
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上海酒店推介【8】上海迪士尼樂園飯店（Shanghai Disneyland Hotel）

上海迪士尼樂園位於上海浦東，其中上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）是不少迪士尼迷都選擇入住的酒店，除了不用早起排隊及搭車，更可以化身為童話世界中的主角，於充滿迪士尼色彩的專屬星級酒店中放電，酒店提供不同主題設計，例如《小美人魚》、《美女與野獸》、《灰姑娘》、《獅子王》等迪士尼經典動畫，隨時都可以打卡！

上海迪士尼樂園飯店（Shanghai Disneyland Hotel）
房價：人均HK$1,502起（豪華花園景觀雙床房）
地址：上海浦東新區申迪西路1009號
交通：迪士尼地鐵站車程8分鐘
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上海酒店推介【9】上海九思酒店（Shanghai Juis Hotel）

上海九思酒店（Shanghai Juis Hotel）位於寶山區工業園區臨港城工科技綠洲內，毗鄰南翔老街、S.H.O.W滑雪場、上海大學等景點及商業區。酒店提供206間客房及套房，均配備小米智能家居系統、電影及有線電視頻道、高級日常用品及床品等。酒店另有以森林星空為主題的親子套房，親子套房內設有兒童玩具、滑梯及鞦韆等設施。酒店亦配有健身房、閲讀區、Spa、VR影視娛樂空間等，超多樂趣等你發掘！

上海九思酒店（Shanghai Juis Hotel）
房價：人均HK$214起（高級雙床房）
地址：上海寶山區山連路377弄8號
交通：豐翔路地鐵站車程8分鐘
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上海酒店推介【10】上海御宿和庭酒店（Shanghai Oyado Hotel）

上海御宿和庭酒店（Shanghai Oyado Hotel）位於普陀區梅川路，緊鄰梅川步行街，鄰近觀光夜市、威尼斯小鎮、上海樂高探索中心、上海動物園等景點。酒店僅提供34間客房，每間客房均有獨立湯池及日本入浴劑。庭院房型則配備日式庭園及戶外風呂。酒店亦有提供茶道及和服體驗，非常特別！

上海御宿和庭酒店（Shanghai Oyado Hotel）
房價：人均HK$273起（日式大床房）
地址：上海普陀區梅川路1247號3幢
交通：真北路地鐵站車程10分鐘
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