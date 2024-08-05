香港航空免費$0機票8.5開搶　東京都有　包20kg行李｜附購票方法

香港航空免費$0機票｜機票優惠又來了！香港航空宣布將於明日（8月6日）10時在官網推出$0機票限時優惠，由香港出發來往曼谷、台灣、日本等國家，可以免費搭飛機之餘更包行李！即看內文了解詳情！



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香港航空$0機票 包托運行李＋手提行李

香港航空宣布，將在2024年8月6日早上10時至2024年8月12日，於官網推出$0精選經濟飛機票優惠！是次優惠航點包括由香港出發來往曼谷、台北、台中、峇里島、峴港、大阪、東京、福岡、沖繩、重慶、海口、三亞及北京（首都／大興），機票價格更包含20公斤托運行李及7公斤手提行李（不包括稅務及附加費用），一於把握暑假最後機會飛一轉啦！

香港航空推出免費機票優惠（圖片來源：Hong Kong Airlines 香港航空@Facebook）

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香港航空免費機票優惠

日期：2024年8月6日至2024年8月12日

航點：曼谷、台北、台中、峇里島、峴港、大阪、東京、福岡、沖繩、重慶、海口、三亞、北京

（機票價格包括 20kg 托運行李同 7kg 手提行李，不包括稅務及附加費用，詳情請參閱相關條款及細則）香港航空官網

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