HK Express快運增富國島航線　推2000張0蚊機票｜附10大必去景點

富國島自由行懶人包｜富國島旅遊｜富國島景點｜香港快運航空（HK Express）宣布在今年12月6日新設富國島直航，更推出2,000張低至$0的單程票價！富國島位於越南胡志明西南方，擁有美麗的海灘和獨特的海島風光，從香港出發坐飛機直飛，只須3小時左右便到達，再加上不用簽證，是近年人氣急升的度假勝地。如果正在計畫到富國島自由行，那麼以下10大景點、交通方法、貨幣等重要資訊就一定不能錯過！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港快運航空（HK Express）今日（8月21日）宣布將新設富國島直航，並將於2024年12月6日首航。旅客將來可以乘坐由香港直飛越南富國島的航線，抵達富國國際機場（PQC）。此外，為慶祝新航點，HK Express亦推出超抵優惠，首2,000張「輕便飛」單程票價低至$0！詳情可瀏覽官方網站。

輕便飛單程票價低至$0：包括一件隨身物品

經濟飛單程票價低至$30：包括一件隨身物品及一件登機行李



預訂日期：即時至售完即止

旅遊日期：2024年12月6日至2025年3月30日

注意事項：上述優惠不包括相關稅項及附加費



有「越南版馬爾代夫」之稱的富國島，因盛產珍珠，所以又稱珍珠島，位於越南西南部的堅江省，佔地約580平方公里，人口只有10萬人左右，在這裡可盡情遠離人煙。此外，島上沙灘水清沙幼，加上平均氣溫為攝氏約攝氏28度，天氣舒適宜人，非常適合在假日來這裡放鬆心情。在富國島，除了可吃到各種越南地道美食、欣賞自景美景之外，還可大玩各類型的探索活動！

富國島景點【1】太陽世界自然公園

太陽世界自然公園位於富國島南邊離島「香島」上，是到富國島必訪的主題樂園。樂園分為三個區域，包括Aquatopia 水上樂園、Exotica Village 陸上樂園及BAI TAY Beach 沙灘區。這裡有世界最長的跨海纜車，可欣賞到富國島壯麗的海洋美景，以及世界最長的木造雲宵飛車。在水上樂園還有多種刺激的水上設施，如漂漂河、人造浪、滑水道等，應有盡有！非常適合作為半日至一日的行程！

👉🏻太陽世界自然公園門票

富國島景點【2】富國島珍珠遊樂園

除了太陽世界自然公園外，另一個主題樂園便是有越南版迪士尼樂園之稱的「富國島珍珠遊樂園」，十分適合帶小朋友放電！主題樂園共分為6大區域，總佔地面積約17公頃，以童話故事城堡為主題打造，具備遊樂設施、水上樂園、野生動物園等多個範疇的活動，當中不得不提巨型海龜水族館，不但是全世界最大的海龜造型水族館，而且擁有超過18,000種魚類及海洋生物，看著牠們在巨型的大魚缸中暢游，非常解壓！

👉🏻富國島珍珠遊樂園門票

富國島景點【3】跳島一日遊

富國島由多個美麗的島嶼組成，每個島嶼都有其獨特的魅力，來到這裡當然要體驗「跳島」旅行。在跳島行程中，可以一日內走訪多個島嶼，除了能在清澈見底的海水中浮潛，欣賞珊瑚礁和熱帶魚群外，還可在軟綿綿的白色細沙上欣賞醉人的日落。

跳島行程首推有「網美島」之稱的雲腿島，在這裡可拍到非常震撼的「網美照」，島上還有店家提供服裝及草帽租借服務給你盡情打卡。另外指甲島及Dam Ngang島也是浮潛、釣魚的熱門勝地，建議可安排一日跳2至3個島的行程。

👉🏻富國島跳島一日遊預訂

富國島景點【4】凡爾賽泥浴水療體驗

作為富國島富國島第一泥漿水療中心的凡爾賽泥浴水療中心，在這裡可享受到越南的古法按摩，以及具有多種藥用功效、在香港無法體驗的泥浴，讓富含礦物質的泥漿滲透皮膚深處，充分地紓緩肌肉疲勞及提升身體的質素，還可保養肌膚。此外，水療中心的員工會多種語言，完全可以流利地溝通，不用怕因言語不通導致尷尬情況。

👉🏻凡爾賽泥浴水療體驗門票

富國島景點【5】富國大世界（GRAND WORLD）

富國大世界GRAND WORLD從2022年開幕至今僅兩年，可以說是較新的富國島景點，樂園以威尼斯大運河為主題，充滿歐洲風情。十分推介乘坐威尼斯水上計程車，在船上飽覽林立於大運河兩側的特色歐洲小屋。

這裡另一大重點泰迪熊博物館，絕對是熊啤啤愛好者必去的地方！在館外已有一隻超巨型白色泰迪熊等待大家和牠打卡合照，館內還收藏了逾500隻造型不同的熊仔。而晚上，更有會有令人目不暇給的越南國粹表演，讓大家更加了解越南的傳統文化。

👉🏻富國大世界景點門票

富國島景點【6】野生動物園

富國島野生動物園是越南最大的野生保護動物園，園內擁有約3,000隻動物及超過1,200種植物種類，當中更包括來自世界各地的150種稀有動物，如孟加拉虎、獅子、白犀牛等，不但可以與珍稀動物近距離互動，例如拍照、餵食、拜訪原始森林的幼崽，還可坐上專車觀看生活在野外的動物。此外，動物園還有專業且富教育意義的鳥類表演，十分適合親子前往。

👉🏻野生動物園門票

富國島景點推介【7】富國島之吻明星秀（Kiss of the Sea）

富國島之吻明星秀（Kiss of the Sea），可以說是全球最炫目的沉浸式多媒體表演，演出規模龐大，有多達60位來自全球的表演者參與。表演集合了水、火、音樂、多種舞蹈匯聚在一起，講述一個充滿越南文化的故事，整個表演更會不斷燃放耀眼的煙花，在富國島遼闊的夜空燦放，絕對是一場讓人震撼的視覺盛宴。

👉🏻富國島之吻門票

富國島景點【8】珊瑚公園（Nautilus Namaste Cruise）

越南第一個海上娛樂中心珊瑚公園，在這裡你可以不用游泳，不用穿戴厚重的潛水工具，只需要以「海底漫步」的方式，就可以近距離觀賞超過225種珊瑚和海洋生物，感受海底的奇妙生態，還有專業的攝影師幫你留下倩影！另外還可大玩各種水上活動，如乘坐新型高速獨木舟，遊覽富國島南島的所有島嶼，或是參加海上運動，挑戰自我，無論大人細路都啱玩！

👉🏻珊瑚公園海底漫步門票

富國島景點【9】桑奈托日落海灘（Sunset Sanato Beach）

要細數富國島看日落最美的位置，定必是近期非常熱門的私人沙灘：桑奈托日落海灘。沙灘距離機場僅10分鐘車程。而沙灘上有無數的趣怪的雕塑可以盡情打卡。玩到餓了，還有多間面朝沙灘的餐廳選擇，無論是一大群朋友或家人相聚，看著醉人的日落BBQ，還是一個人在這裡，點一杯酒靜靜放鬆，都非常適合！

👉🏻桑奈托日落海灘通票

富國島景點【10】何國寺 (Ho Quoc Pagoda)

如果想認真了解越南文化，以及尋求寧靜的淨化心靈之旅，那麼有著壯麗自然景色，以及寧靜氛圍的何國寺一定適合你。佛教寺廟何國寺建於19世紀，是富國島最重要的宗教場所之一，寺廟面朝一望無際的大海，背靠蒼翠的山峰，景色非常壯麗。廟內還有許多古老的文物及藝術館，而且免費開放給公眾參觀，是適合深度遊的景點之一。

富國島自由行｜直航

香港目前只有越捷航空直航班機可直飛富國島，航行時間約為3小時。如行程安排上會包括越南，也可選擇從越南胡志明市飛往富國島的航班，時間約為1小時。

富國島自由行｜簽證辦理

富國島自2005年起，所有外國遊客可享簽證30天旅遊，不過要特別提醒，港人的免簽證只適用於乘坐國際航班往返富國島。

此外，如果安排富國島及越南連著玩的話，則需要另外申請越南簽證，簽證方法有兩種，分別是傳統簽證及電子簽證，這裡建議申請電子簽證，因最快三個工作天便能完成批核。

富國島自由行｜交通方法

到東南亞國家自由行，最怕就是交通問題。不過，其實在東南亞地區Call車非常方便，只要用手機應用程式「Grab」就可安心出行。Grab類似港人常用的Uber，操作簡單，而且價錢便宜。不過，如一群人在一日內前往多個地區，建議包車就更加便利。

👉🏻富國島包車服務

富國島自由行｜實用資訊

貨幣：100港元可換算約320,000越南盾（椰青水價錢大概為10,000-30,000越南盾，相當於港幣$3.2-$9.4；牛肉河粉約30,000越南盾，相當於$9.4）

貨幣兌換：當地機場兌換店／香港銀行／使用美金

電掣：雙腳圓型及扁型（220V）

SIM卡：可於香港購買，或提前預訂後在富國島機場領取。（當地機場也有售賣）

時差：香港比越南快一小時



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略