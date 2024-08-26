西瓜卡Suica實體9.1重售　普通版、Welcome版買哪款？附購買點

撰文：楊子豐
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西瓜卡Suica卡｜JR東日本鐵路公司日前宣布，記名式的Suica卡（西瓜卡）與PASMO卡，將於9月1日重售。現時除了可繼續使用西瓜卡Apple Pay版、手機APP版兩款虛擬卡外，如想有一張實體卡留念，還可以購買遊客專用的「Welcome Suica」西瓜卡（紅色西瓜卡）。想知它與一般西瓜卡有何分別？又可以在哪裡購買？以下懶人包，出發去日本前必睇！

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JR東日本鐵路公司與首都圈的私鐵組成的PASMO協議會日前宣布，記名式的Suica西瓜卡與PASMO卡將於9月1日重售。

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Suica西瓜卡是由日本鐵路公司JR東日本所發行的儲值卡，相等於香港的八達通，對旅客而言相當方便。不過，由於當局聲稱晶片供應不足，曾於去年6月起停售。這次恢復販售，可說是準備赴日旅客的福音。但有一點要注意，不須記名的西瓜卡和PASMO仍然停售。

記名式的Suica卡（西瓜卡）與PASMO卡，將於9月1日重售。（資料圖片）

Suica西瓜卡是什麼？

Suica西瓜卡對於經常遊日的旅客並不陌生，不但能搭乘東京首都圈的地鐵、電車和巴士，還可以於便利店、超市、收費儲物櫃等地方使用，可說是去日本必備的交通卡。

綠色的Suica西瓜卡大致可分為「不需記名」和「記名」兩種。另外，「記名」的西瓜卡還有遊客專用的「Welcome Suica」，俗稱紅色西瓜卡。兩款西瓜卡除了顏色的分別外，具體分別如下：

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜售價及購買地點

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）

售價由1,000日圓起，須支付500日圓按金和儲值至少500日圓。遊客可以在東京、品川、澀谷、新宿、池袋或上野車站的JR東日本旅行服務中心購買到記名式Suica卡（一般綠色西瓜卡）。

綠色西瓜卡售價由1,000日圓起。（JR東日本鐵路公司）

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica則無需按金，第一次購買可選擇1,000日圓或2,000日圓購卡。而目前只能在「東京單軌電車羽田機場第3航廈站」和「東京單軌電車羽田機場第3航廈站」的Welcome Suica專用售票機購買，每人僅限購一張。

如想在出發前預訂，也可在旅遊網站線上訂購後，在羽田機場領取。須要注意，旅客在購買Welcome Suica時，會獲得1張「參考證明文件」（Reference Paper），務必隨身攜帶以便站務人員查驗。

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另外，在9月1日起，Welcome Suica可在指定JR東日本旅行服務中心（東京、品川、澀谷、新宿、池袋、上野）、JAPAN RAIL CAFÉ東京購買。

兒童專用Welcome Suica：

12歲以下乘客可購買兒童專用Welcome Suica，售價與成人卡一樣，而購買時須出示兒童本人的身份證明文件或護照。

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜有效期與加值金額

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡兩款實體西瓜卡的有效期及加值金額各有不同，不過兩者均可於各大車站前，標有「Suica」標誌的「自動售票機」及「自動補票機」、便利商店或7-11店內的SEVEN銀行ATM以現金充值。（不可用信用卡充值）

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）

普通西瓜卡可於最後使用日期再往後推算10年為有效期，每次最少須加值500日圓。

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica有效期為28天。此外，最少須加值1,000日圓，且必須以1,000日圓為單位增值。（不可加值1,500日圓）

「Suica」標誌的「自動售票機」（JR東日本鐵路公司）

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜退卡

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）：

普通西瓜卡可於JR東日本所管轄的車站窗口辦理退卡，將由卡片餘額中扣除220日圓手續費，然後在餘額加上500日圓按金退還。如果卡片餘額不足220日圓的話，餘額將當作手續費扣至0日圓，再退還按金500日圓。

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica不設退卡，因此建議務必在有效期間內，將餘額使用完畢。

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Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜遺失或餘額不足

Suica西瓜卡遺失

記名的Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡如遺失的話，可前往JR主要車站的綠色窗口凍結卡片，同時可支付手續費520日圓及新卡按金500日圓作新卡補發。但如果是不記名卡片，遺失後便無法補發。

Suica西瓜卡餘額不足：

若卡內餘額不足，便無法出站。旅客須在出站前到「精算機」加值後，才可以出站。精算機的投入金額以10日圓為單位。

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