皇家加勒比海洋光譜號　聖誕日本10天深度遊　必玩免費衝浪、攀石

皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號返嚟香港喇！想趁聖誕來趟不一樣的旅行？一於搭郵輪去日本！皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號最新推出10天聖誕日本之旅，暢遊鹿兒島、宮崎、長崎及福岡，海洋光譜號更是全球第一艘超量子系列遊輪，引入了多項創新餐飲及設施，可以在300呎高處的北極星觀景台無死角飽覽海上美景，連攀石、衝浪、跳傘、碰碰車都有得玩！船上船下都可享有最佳娛樂！



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海洋光譜號—全球首艘超量子系列遊輪

皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號是全球史上第一艘超量子系列遊輪，郵輪專為亞洲市場設計，寬度及長度分別41米及348米，總噸位達16.9萬噸，載客量超過5,600人。郵輪共有16層，單單乘客樓層就佔了14層，不同樓層亦有不同玩樂設施及美食！

皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號是全球史上第一艘超量子系列遊輪。

超量子遊輪除了保留量子系列特色設施外，更加入多項創新餐飲及設施，在客房、餐飲、娛樂和科技上亦全面升級！

免費玩樂活動及設施 必玩甲板衝浪、海上碰碰車

船上最大型的設施莫過於360度北極星觀景台，大家可以在海拔300呎高處無死角飽覽海上美景。

360度北極星觀景台讓你可以在半空中享受海天一色。

在海洋光譜號上亦有不少玩樂活動，包括甲板衝浪FlowRider、iFLY甲板跳傘、海上多功能運動館SeaPlex（海上碰碰車、滾軸溜冰場、射箭、籃球場）、緩跑徑、健身中心、乒乓球、兒童電子遊戲室、星空影院、嬉水灣水上樂園、水療中心、游泳池、按摩池、池畔酒吧、日光浴場、陽光甲板、海上歷奇中心等。大部分遊樂設施可免費體驗，小編就最推介甲板衝浪及攀石兩大必玩活動！

甲板衝浪玩家只需接受簡單教學後，便可在長達40呎的模擬沖浪器上，看著無敵海景盡情衝浪；至於攀石，無論是新手還是老手都可以輕鬆登頂，攀上12米高的石牆，就可以毫無阻擋的欣賞海景，而且都是免費體驗的活動！

船上14大餐廳推介 早午晚餐及宵夜全部免費！

船上設有多種餐廳美食，包括主廚餐廳 Chef's Table、日式鐵板燒 Teppanyaki、泉-日本料理 Izumi、川谷薈 Sichuan Red、牛排館、機器人酒吧、海涵火鍋、大董意境坊、索倫托餐廳 Sorrento's Pizza、戲水餐廳、咖啡館、熱狗屋、天空酒吧及池畔酒吧，其中7家為免費餐廳。如果不想在船上有太多額外花費，小編就推薦主餐廳及索倫托餐廳 Sorrento's Pizza！

主餐廳是海洋光譜號上最大的餐廳，提供早午晚餐。套餐包括前菜、主菜及甜品，飲品則需額外付費，可以品嘗到勃根地蝸牛、紐約牛排、慢烤肋排、黑巧克力奶凍等精緻美食之餘，餐單上的多款菜式每晚都會更換，就算在郵輪上天天吃同一家餐廳，都不會重複吃到同樣菜式！

至於索倫托餐廳 Sorrento's Pizza則供應意式薄餅，薄餅均是新鮮製作，而且有多種口味選擇，想自訂配料都可以！索倫托餐廳最大特色除了是免費以外，營業時間更開到凌晨兩點，就算夜晚肚餓都不怕！

海洋光譜號聖誕日本10天深度遊 包岸上觀光景點安排及門票

海洋光譜號推出香港往返日本的聖誕郵輪之旅，出發日期為2024年12月20日，為期10天。10天日本之旅將停泊鹿兒島（Day 4）、宮崎（Day 5）、長崎（Day 6）及福岡（Day 7），Day 1-3及Day 8-10則為海上航行日。永安旅遊推出郵輪團及郵輪船票，郵輪團團費每位$16,473起，郵輪船票每位$9,473起。

皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號 聖誕日本10天深度遊

行程：香港 ⇆ 日本（鹿兒島、宮崎、長崎、福岡）

郵輪航程：10天

出發日期: 2024年12月20日

往返碼頭：香港啟德郵輪碼頭往返



郵輪假期票價

內艙房：HK$16,473起（四人一房每位計）

露台房：HK$18,333起（四人一房每位計）



郵輪船票票價

內艙房：HK$$9,473起（四人一房每位計）

露台房：HK$11,333起（四人一房每位計）



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