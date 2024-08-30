長崎酒店10間推介｜近JR／2024新開幕／無邊際泳池／人均$235

撰文：陳映蓉
出版：更新：

長崎酒店推介2024！自從開通了由香港直航長崎的航班，長崎就變成了港人到日本旅遊的新選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間長崎酒店，部分在最近一、兩年才開幕或翻新，有部分酒店配備溫泉或無邊際泳池，人均$235起！

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長崎酒店推介【1】長崎萬豪酒店（Nagasaki Marriott Hotel）

長崎萬豪酒店（Nagasaki Marriott Hotel）於2024年1月開幕，是萬豪集團在九州的首家酒店！酒店鄰近長崎站、長崎公園、長崎阿木廣場等，非常便利！酒店共有207間客房及套房，其中3分2附有景觀露台，部分房間亦設有浴缸。酒店配備健身室、酒吧及餐廳。

長崎萬豪酒店（Nagasaki Marriott Hotel）
房價：人均HK$459起（城景標準間 - 帶2張雙人床）
地址：長崎縣長崎市尾上町1-1
交通：長崎站步行3分鐘
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長崎酒店推介【2】長崎日航都市酒店（Hotel JAL City Nagasaki）

長崎日航都市酒店（Hotel JAL City Nagasaki）於1996年開幕，並於2023年完成翻新。酒店鄰近長崎新地中華街、長崎濱市商店街、長崎縣美術館等景點。酒店提供171間客房，均配備辦公區、休息區、浴缸及淋浴間、免費洗浴用品等。酒店設有24小時服務前台、餐廳及咖啡館。

長崎日航都市酒店（Hotel JAL City Nagasaki）
房價：人均HK$235起（長崎Plus緊湊雙人床房）
地址：長崎縣長崎市新地町13-10
交通：阿波座站步行14分鐘
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長崎酒店推介【3】FAV LUX 長崎（Fav Lux Nagasaki）

FAV LUX 長崎（Fav Lux Nagasaki）2024年2月開幕，鄰近大浦天主堂、孔子廟、哥拉巴園、長崎新地中華街等景點。酒店提供52間客房，有2至8人房型，房內空間非常寬敞。房間內均備有簡單廚房、用餐區及起居空間，部分房型亦配備獨立洗衣機。酒店亦附設頂級私人三溫暖、洗衣房及長崎人氣咖啡店「JUNE COFFEE」，氣氛環境有超市和打卡！

FAV LUX 長崎（Fav Lux Nagasaki）
房價：人均HK$358起（特大床房）
地址：長崎縣長崎市松が枝町3-10
交通：長崎電軌大浦天主堂站步行2分鐘
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長崎酒店推介【4】庭園露台長崎酒店度假勝地（Garden Terrace Nagasaki Hotel & Resort）

庭園露台長崎酒店度假勝地（Garden Terrace Nagasaki Hotel & Resort）於2009年開業、2023年翻新。酒店坐落在秋月町，鄰近伊勢宮神社及三菱重工長崎造船所史料館‧就酒店有36間客房及套房，配有戶外平台、暖氣、浴缸等基本設備。酒店亦擁有無邊際游泳池、桑拿、健身室、餐廳、酒吧，並為住客提供穿梭巴士服務及免費私人停車場。

庭園露台長崎酒店度假勝地（Garden Terrace Nagasaki Hotel & Resort）
房價：人均HK$945起（酒店隨機房型）
地址：長崎縣長崎市秋月町2-3
交通：長崎站車程11分鐘
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長崎酒店推介【5】長崎皇家切斯特酒店和靜修處（Royal Chester Nagasaki Hotel&Retreat）

長崎皇家切斯特酒店和靜修處（Royal Chester Nagasaki Hotel&Retreat）於1997年開業，並在2023年完成裝修。酒店鄰近岩屋神社第一鳥居及赤坂公園，來往道之尾站約6分鐘步程。酒店僅提供12間套房，私隱度非常高，均配備私人浴室及浴缸、客廳及和室空間，皇家套房另帶私人桑拿。酒店附設室外游泳池、健身室、桑拿及餐廳。

長崎皇家切斯特酒店和靜修處（Royal Chester Nagasaki Hotel&Retreat）
房價：人均HK$640起（雙床套房；包早餐）
地址：長崎縣長崎市赤坂3-6-10
交通：道之尾站步行6分鐘
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長崎酒店推介【6】長崎i + Land酒店（I+Land Nagasaki）

長崎i + Land酒店（I+Land Nagasaki）是長崎擁有極高人氣的大型娛樂渡假村，雖然酒店遠離市區，但鄰近亦有不少觀光景點！酒店共有256間客房及套房，房間有不同風格可供選擇，均配備乾濕分離浴室、電視、景觀窗等，部分房型亦設有露台或廚房。在島上可以進行不同水上及戶外活動，酒店亦擁有餐廳、健身室、兒童俱樂部、球類活動室、溫泉、Spa及專屬海灘區等。

長崎i + Land酒店（I+Land Nagasaki）
房價：人均HK$480起（Nagi雙床房；包早餐）
地址：長崎縣長崎市伊王島町1-3277-7
交通：長崎站車程35分鐘
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長崎酒店推介【7】長崎希爾頓酒店（Hilton Nagasaki）

長崎希爾頓酒店（Hilton Nagasaki）於2021年11月開業，坐落在JR長崎站附近，只需步行8分鐘便可抵達車站，交通方便！酒店提供179間客房及套房，設特大睡床、乾濕分離浴室且配備浴缸，空間寬敞舒適。酒店設有酒吧、餐廳、健身室、Spa、公共浴池等設施。

長崎希爾頓酒店（Hilton Nagasaki）
房價：人均HK$502起（豪華特大床房）
地址：長崎縣長崎市尾上町1-40
交通：長崎站步行8分鐘
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長崎酒店推介【8】長崎新地唐人街光芒酒店（Candeo Hotels Nagasaki Shinchi Chinatown）

長崎新地唐人街光芒酒店（Candeo Hotels Nagasaki Shinchi Chinatown）坐落在長崎新地中華街，鄰近長崎濱市商店街、長崎水邊之森公園、長崎縣美術館、眼鏡橋等景點。酒店擁有251間房，配備特大睡床、基本洗浴設施及電子設備，空間寬敞，採光足夠。酒店亦附設桑拿、Spa、室內與室外浴池及洗衣房。

長崎新地唐人街光芒酒店（Candeo Hotels Nagasaki Shinchi Chinatown）
房價：人均HK$278起（大床房）
地址：長崎市銅座町3番12號
交通：阿波座站步行10分鐘
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長崎酒店推介【9】GLANSO 長崎豪華露營度假村（Glamping Resort Glanso Nagasaki）

GLANSO 長崎豪華露營度假村（Glamping Resort Glanso Nagasaki）坐落在郊外的山上，環境清幽寧靜。雖然距離車站需要14分鐘車程，但度假村提供免費停車場，自駕遊的話其實亦算方便。度假村提供獨立別墅及圓頂帳篷兩種房型，最多可供6人入住。房間均配備戶外平台、私人浴室及免費迷你吧，在晚上更可以無遮擋觀星！酒店亦提供無邊際游泳池及桑拿。

GLANSO 長崎豪華露營度假村（Glamping Resort Glanso Nagasaki）
房價：人均HK$1,326起（標準獨立別墅；包兩餐）
地址：長崎市四杖町2671-1
交通：道之尾站車程14分鐘
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長崎酒店推介【10】新長崎酒店（Hotel New Nagasaki）

新長崎酒店（Hotel New Nagasaki）地理位置優越，距離長崎站只有3分鐘步程，長崎公園、長崎濱市商店街、眼鏡橋等景點均步行可達。酒店提供153間客房及套房，附設私人浴室及浴缸、大面積景觀窗、咖啡機等設施。酒店亦設有酒吧、餐廳及自動販賣機。

新長崎酒店（Hotel New Nagasaki）
房價：人均HK$250起（標準大床房）
地址：長崎縣長崎市大國町14-5
交通：長崎站步行3分鐘
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