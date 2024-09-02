大灣區航空推日本米子航線　電車打卡贏來回免費機票｜附贏獎方法

大灣區航空推免費機票來回米子！大灣區航空近日宣布將於2024年10月底正式開辦香港來往米子的直航飛機，由即日起至9月30日，只要為GBA電車打卡，就有機會贏到免費米子來回機票！即看內文了解詳情啦！



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大灣區航空開通香港往返米子直航航線

大灣區航空早前宣布將於2024年10月27日起，開辦鳥取縣米子市定期航班服務，米子是大灣區航空繼東京及大阪之後第3個日本定期航點。新航線將會每星期提供3班往返香港與米子（米子鬼太郎機場）的航班。

米子是大灣區航空繼東京及大阪之後第3個日本定期航點。（圖片來源：大灣區航空）

大灣區航空香港往返米子航班詳情：

航班：HB356

出發城市：香港飛往米子

出發／抵達時間：10:45／15:20（星期二、星期四）；11:45／16:20（星期日）



航班：HB357

出發城市：米子飛往香港

出發／抵達時間：16:20／19:45（星期二、星期四）；17:20／20:45（星期日）



GBA電車打卡贏免費機票來回米子！

大灣區航空推出免費機票活動，由即日起至2024年9月30日，只要打卡「GBA Tram Blue-Green」電車或拍攝一條15秒的短片，並上傳到公開的社交平台帳號分享創意內容，標記「#GBA電車」、「#想飛就飛」、「#TravelBetterTogether」，以及追蹤及標註「Greater Bay Airlines 大灣區航空」，最有創意的10位將獲得免費米子來回機票！

打卡GBA電車即有機會贏佢米子來回機票！（圖片來源：大灣區航空）

得獎名單將於2024年10月7日在大灣區航空的Facebook及Instagram留言區公佈，得獎者需要自行私訊大灣區航空，大灣區航空將透過收件匣送出獎品信！盡情發揮創意啦！

GBA電車打卡贏米子來回機票詳情：

活動日期：即日起至2024年9月30日

活動內容：打卡「GBA Tram Blue-Green」電車或拍攝一條15秒的短片並上傳到公開的社交平台帳號

所需標註：「#GBA電車」、「#想飛就飛」、「#TravelBetterTogether」，以及追蹤及標註「Greater Bay Airlines 大灣區航空」

得獎名單公布日期：2024年10月7日



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