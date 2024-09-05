深圳室內遊樂場5大｜南山東門都有　親子必玩卡丁車　￥198玩全日

深圳室內遊樂場｜深圳好去處｜港人喜歡在周末北上消費，全因北上食玩買的選擇多，而且比香港性價比高！不少港媽、港爸甚至亦會帶小朋友一同北上。不過，夏日炎炎最適合留在室內，《香港01》「好食玩飛」將會向大家介紹深圳5間室內遊樂場，必玩項目包括射箭場、卡丁車，特別適合帶小朋友去放電！



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不少人到室內遊樂場都喜歡玩卡丁車！（Party day運動超樂場）

深圳室內遊樂場推薦【1】Party day運動超樂場

Party day運動超樂場距離地鐵站只有10分鐘步程，是個佔地10,000平方米、擁有超過50遊玩設備的室內遊樂場，場內由體育運動到電子競技都有！

必玩項目有卡丁車、碰碰車、高空滑軌、蹦床高空區、蹦床海綿池等等！大部份遊玩設施都有小朋友的版本，當中最受小朋友歡迎的就是卡丁車！而且場內有不少運動設備，例如滑冰場、籃球、飛標之類，適合大人及小朋友一齊玩。

👇即看Party day運動超樂場必玩項目👇

Party day運動超樂場



營業時間：10:00-23:00

票價：（2.5小時）平日￥168起；親子票￥368起；假日￥198起、親子票￥298起

地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道華南城4號交易廣場萬達廣場F6

交通：深圳地鐵10號線至木古站B出口，出站徒步約10分鐘



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整個室內遊樂場集樹木保育及玩樂於一身，最適合家長帶著小朋友去！（木育森林圖片）

深圳室內遊樂場推薦【2】木育森林 Wooderful Land

木育森林是個以木作為主題的遊樂園，整個遊樂園都使用環保木材，並透過現代木工藝展現出原木不同的美學，園內分作木育知識區、闖關遊戲區、動態遊戲區、益智遊戲區等區域。

當中必玩的設施有動態遊戲區內的木製雲朵橋、海盜保齡球、搖擺平衡木等等，最受小朋友歡迎的莫過於空中飛人！這是一款飛天韆鞦，小朋友可以利用繩索上升到半空，感受離心力帶來的刺激。如果想增加親子互動的時間，現場還有投球、射擊、陀螺、飛碟等遊戲。整個室內遊樂場集樹木保育及玩樂於一身，最適合家長帶著小朋友去！

👇即看木育森林必玩項目👇

深圳木育森林（益田假日廣場門市）



營業時間：星期日至星期四10:00-21:30、星期五至星期六10:00-22:00

票價：（2小時）星期一至五￥80起；星期六、日及公眾假期：￥120起

地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2-1號舖位

交通：深圳地鐵1號綫或2號綫世界之窗站A出口，出站徒步約5分鐘



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刺激感十足的360°自行車（東門町歡樂城）

深圳室內遊樂場推薦【3】東門町歡樂城

位於東門老街的東門町歡樂城是一個5層樓高的室內遊樂場！所有遊戲項目均採取代幣形式單項收費，剩下的代幣還可能留下次。

當中必玩歷奇遊樂設施——「極限挑戰」！當中有高空單車、空中障礙、旋轉滑梯，超過10項高空「極限關卡」！現場還會有真人版食雞、密室逃脫、射箭場、卡丁車賽車場、VR館。如果不想太刺激，也可以去「核客電玩城」，挑戰跳舞機，籃球機、推銀機、夾公仔機等等！

👇即看東門町歡樂城必玩項目👇

東門町歡樂城



營業時間：10:00-22:00

票價：單項收費

地址：深圳市羅湖區人民南路深南東路3020號

交通：深圳地鐵1號線老街站C出口直達



做足安全措施下，小朋友也可以嘗試高空攀岩。（深圳心跳頑家超級運動世界圖片）

深圳室內遊樂場推薦【4】心跳頑家超级運動世界

心跳頑家超级運動世界佔地3層共8,000平方米，擁有多達50款遊戲設施。當中有不少刺激又好玩的設施，包括360°自行車、90°魔鬼滑梯、碰碰車等等，最刺激的項目有10米高的笨豬跳！如果不想玩機動設施，二樓及三樓有運動設施，例如射箭館、射擊館、桌球區等等，適合親子一同遊玩。

👇即看心跳頑家超級運動世界必玩項目👇

心跳頑家超级運動世界



營業時間：09:00-22:00

票價：（2.5小時）平日單人票¥158起；親子票¥258起

地址：深圳市龍華區大浪街道華旺路51號

交通：深圳地鐵6號線陽台山東地鐵站C1出口



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波波池最適合小朋友玩耍。（Gjump運動樂園圖片）

深圳室內遊樂場推薦【5】Gjump運動樂園

Gjump運動樂園佔地2,600平方米，場佈有競技及娛樂設施等超過30個項目。

當中有不少刺激的玩樂設施，例如空中飛索、空中鞦韆等高空項目，膽量十足的朋友可以挑戰信仰之躍、高空梅花樁、360°自行車。現場也有小朋友最喜歡的的彈床、大型滑梯、巨型海綿池、充氣城堡，適合親子一起玩耍！

👇即看Gjump運動樂園必玩項目👇

Gjump運動樂園



營業時間：10:00-22:00

票價：（全日）平日單人票¥198；親子票¥298

地址：深圳市福田區華富街道深業商城（南區）二樓234B

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站A口出口步行5分鐘



室內遊樂場雖然有很多不同的遊玩設施，但如果沒有注意安全，就有機會帶來危險。所以即使遊樂場內有很多吸引的設施，家長的視線亦應該時刻放在小朋友身上！此外，成年人出遊同樣要小心，個人意外防不勝防，所以一份不受地域限制的個人意外保障計劃，實在不可或缺。

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