香港海景酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／歎Spa／人均$287起

香港海景酒店推介2024！每年國慶及跨年煙花匯演都吸引不少人到維港觀賞，不想人擠人又想無死角欣賞海景或煙花就要住酒店！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間香港海景酒店，部分坐擁維港景色，亦有部分可以看到南中國海美景，人均只需$287起！



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香港海景酒店推介【1】本舍（TOWNPLACE WEST KOWLOON）

本舍（TOWNPLACE WEST KOWLOON）於2023年11月全新開業，坐落在西九龍，距離南昌站僅6分鐘步程，來往西九龍高鐵站及機場快線只需8分鐘車程，交通方便。本舍提供843間客房及公寓，配備用餐區、智能房間控制系統、音響等，部分房間坐擁海景。公寓亦設有廚房及客廳，部分公寓內有浴缸，最大的房型可供4人入住。酒店亦提供室外游泳池、健身室、籃球場、瑜伽課程、咖啡廳等設施與活動。

本舍（TOWNPLACE WEST KOWLOON）

房價：人均HK$385起（豪華市區景客房）

地址：香港西九龍荔盈街10號

交通：南昌站步行6分鐘

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香港海景酒店推介【2】香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）於2023年12月正式開幕，選址在尖沙咀區核心地段，鄰近星光大道、K11、海港城等景點，來往地鐵站亦只需2分鐘，地理位置優越！酒店擁有324間房，當中包括12間海景套房。全部房間均配備特長及特大睡床、迷你吧、雪櫃、用餐桌、充電插座等，海景套房亦附有客廳。酒店亦有著名的餐廳、天台酒吧及健身室等設施。

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

房價：人均HK$580起（高級大床客房）

地址：香港尖沙咀赫德道8A號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港海景酒店推介【3】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、香港藝術館、香港太空館及維多利亞港等景點，距離尖東站及尖沙咀地鐵站亦非常近。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧等。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,600起（麗晶大床客房）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

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香港海景酒店推介【4】香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）於2022年開幕，坐落在海洋公園內。酒店擁有425間客房及套房，均坐擁南中國海美景，且配備浴缸，部分房型亦設有海景露台。酒店亦設有5間餐廳、無邊際泳池、健身中心和水療中心等休閒娛樂設施。

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$473起（海景客房）

地址：香港仔海洋徑3號

交通：海洋公園站轉乘免費接駁巴士

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香港海景酒店推介【5】洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）

洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）於2021年開幕，座落於有「香港後花園」之稱的西貢。酒店擁有260客房及套房，大部分房間坐擁海景且設有露台，特色房型更設私人花園及私人天台花園！酒店附設健身室、頂樓無邊際泳池、桑拿等休閒娛樂設施，一邊游泳更可以一邊望海！

洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）

房價：人均HK$565起（豪華房）

地址：西貢惠民路28號

交通：烏溪沙站車程19分鐘

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香港海景酒店推介【6】雅格酒店（the Arca）

雅格酒店（the Arca）坐落在黃竹坑，於2021年開幕，擁有187間客房及套房。酒店除了鄰近海洋公園外，最大的特色是幾乎所有房間都可以看到海景！酒店亦設有健身室、酒吧、餐廳及室外泳池，泳池同樣坐擁部分海景！

雅格酒店（the Arca）

房價：人均HK$287起（城景特大雙人床客房）

地址：黃竹坑香葉道43號

交通：黃竹坑站步行7分鐘

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香港海景酒店推介【7】寓館（K11 ARTUS）

寓館（K11 ARTUS）坐落在Victoria Dockside，鄰近尖沙咀海濱、星光大道等，如果剛好維港有煙花匯演或無人機表演，在客房內都可以欣賞到演出！酒店提供287間房，分為開放式單位至三房單位，單位內均擁有設備齊全的小廚房和私人陽台，可以無死角飽覽維港景致！酒店亦設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、餐廳等設施。

寓館（K11 ARTUS）

房價：人均HK$2,134起（海景開放式公寓）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港海景酒店推介【8】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港上空的演出！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,625起（九龍山景大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港海景酒店推介【9】香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）

香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）坐落在維多利亞港旁，鄰近香港會議展覽中心和金紫荊廣場，來往會展站只需步行2分鐘！酒店於2019年才開幕，擁有127間客房及套房，房間內均配備打卡浴缸、大面積景觀窗、特大睡床等設施，舒適寬敞，部分房間坐擁海景。酒店附設室外游泳池、桑拿、Spa、健身室等設施，更提供健身課程可以參與！

香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）

房價：人均HK$1,620起（豪華特大床房）

地址：灣仔港灣徑1號

交通：會展站步行2分鐘

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香港海景酒店推介【10】香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）位處九龍環球貿易廣場的102至118層，擁有312間房，客房內可以無死角俯瞰維多利亞港、南中國海或城市景觀！雖然酒店於2011年已經開幕，但內部設施仍然乾淨新穎，當中房內的景觀浴缸更是人氣打卡位！酒店亦配備6家餐廳及酒吧、水療中心、無邊際室內游泳池、室外按摩池以及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

房價：人均HK$1,700起（豪華大床房）

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場

交通：九龍站步行7分鐘

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