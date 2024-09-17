東京自由行｜10大夜晚好去處　免費展望台／動漫主題公園／水族館

東京自由行夜晚好去處｜東京晚上去哪裡玩？《香港01》好食玩飛記者為大家精選10大夜間活動，包括睇夜景好去處東京都廳、六本木Hills等等。此外，還有購物商城當然少不了有模型粉絲和動漫迷的專屬地方，立即看下文啦！



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東京夜晚好去處｜【1】東京鐵塔——全球第三高 / 東京鐵塔水族館

位於東京都港區芝公園的東京鐵塔是東京必到景點，雖然日間時的鐵塔都非常壯觀，但晚上時的鐵塔有燈光點綴，令氣氛更浪漫！適合情侶來打卡！它是全世界第三高的自立式鐵塔，在鐵塔150米以及240米高的位置各是一個展望台，一覧無遺整個東京都的夜景，鐵塔下還有東京鐵塔水族館和紀念品商店，一個晚上一個地方幾多行程，非常滿足！

東京鐵塔

地址：4 Chome-2-8 Shibakoen, Minato City, Tokyo 105-0011日本

交通：地鐵都營大江户線赤羽橋站A1岀口步行約10分鐘

營業時間：9:00-22:30

入場票價：成人1500日元至7,000日元 / 高中學生1,200至6,500日元 / 小學生及國中生900至4,700日元 / 4歲以上嬰兒600至3,300日圓



東京夜晚好去處｜【2】澀谷HIKARIE——230間商店 / 購物天堂 / 澀谷最繁忙的十字路口

澀谷HIKARIE在2012年建成，地庫也有3層，逾200間商店，例如日系服裝店、飾物店、綱具屋、雜貨ZAKKA店、結婚禮品、美妝店、食品超市等等。除了購物，還有迪士尼Cafe、烤肉店、甜品店等。購物飲食之餘，也可以觀光！

商場的11樓Sky lobby是觀賞城景的好位置，角度剛好見到澀谷最繁忙的十字路口，一個晚上塞滿行程！

澀谷HIKARIE

地址：東京都澀谷區澀谷2-21-1

交通：地鐵澀谷站步行約1分鐘

營業時間：11:00-21:00（星期一至六） / 11:00-20:00（星期日及公眾假期）



東京夜晚好去處｜【3】Maxell Aqua水族館——海豚表演 / 距離接觸企鵝

東京品川水族館（Maxell Aqua Park）位於品川王子大飯店內，雖然館內只有2層，但也能逛到2小時以上。海豚表演時間分了2個版本，日間版時段為11:30、13:00、14:30、16:00；而晚間版只有2場17:30和19:00，不過網民就推薦晚間版，因為看起來更加震撼！叧外有Friendly Square展區，可近距離接觸企鵝、海豹等動物。

Maxell Aqua水族館

地址：〒108-8611 東京都港區高輪4-10-30

交通：地鐵新幹線 / JR / 京急線品川站步行約3分鐘

營業時間：10:00-20:00

入場票價：成人2,500日元 / 中學生1,300日元 / 4歲以上嬰兒800日元



東京夜晚好去處｜【4】晴空塔——634米高 / 看富士山

東京晴空塔Tokyo Skytree又稱「天空樹」，高達634米，是全球第二高的觀景塔，設有兩個觀景台，包括350米高的天望甲板Tembo Deck和450米高的Tembo Galleria，可遠眺整個城市夜景，網民稱天氣好的時候還能看到富士山！除了觀景台，塔入面還有餐廳、Cafe和紀念品商店。附近One@Tokyo酒店的天台花園也能近觀整座宏偉的觀景塔。

晴空搭

地址：1 Chome-1-2 Oshiage, Sumida City, Tokyo 131-0045日本

營業時間：10:00-22:00（星期一至六）/ 09:00-22:00（星期日）



東京夜晚好去處｜【5】新宿Golden街——酒吧街 / 200多間酒館 / 拍岀原宿味

新宿黃金街其實可以說是酒吧街，主要由3條街道而成，有200多間酒館隱藏在這3條街道內，每家酒館的面積不大，一般能坐7至10人，是宵夜好地方！有酒館更有兩層，地下是用餐地方，2樓則主要是音樂地方，音樂氣氛較濃烈！且每家店外面懸掛的燈牌也各有特色，行走在橫巷中很有原宿味！

新宿Golden街

地址：1 Chome-1-6 Kabukicho, Shinjuku City, Tokyo 160-0021日本

交通：地鐵新宿站步行約10分鐘



東京夜晚好去處｜【6】DIVER CITY——巨型高達 / 扭蛋機 / 卡通商店 / 多拉A夢

Diver City成名其中一個原因是就在商場外面屹立了一個巨大的高達模型，一比一比例的模型令人讚嘆！晚上的高達模型會閃閃發亮，比白天時的高達模型更震撼！這兒經常吸引高達迷前來打卡！再者，Diver City是個購物天堂，除了連銷服裝店外，還有飾物店、餐廳、扭蛋機位置等等，且有不同卡通商店！例如多拉A夢、蠟筆小新、海賊王等。

DIVER CITY

地址：東京都江東區青海1-1-10

交通：地鐵東京電訊站B岀口步行約5分鐘

營業時間：11:00-20:00（星期一至五） / 10:00-21:00（星期六至日）



東京夜晚好去處｜【7】六本木Hills——森美術館 / 人流少 / 頂樓露天觀景

六本木Hills位於東京港區的一個大型綜合體建築群，六本木Hills的主要2個觀景位是52樓的玻璃位「City View」和森美術館，52樓有250米高；而第2個觀景位就是頂樓露天的Sky Deck，這個觀景搭的好處是人流比其他觀景搭少且門票價錢較便宜！晚間時分上來可以看到遠處亮燈的東京鐵塔。

六本木Hills

地址：東京都港區六本木6-10-1

交通：地鐵日比谷線六本木站1C岀口直達 / 大江户線六本木站3號岀口步行約4分鐘

營業時間：（52樓展望台）10:00-22:00（最晚入場時間：21:30）/ （Sky Deck）11:00-20:00

入場票價：2,000至2,200日元



東京夜晚好去處｜【8】東京站KITTE屋頂花園——遠眺舊英式裝修的郵局辦公室

如果預算有限卻又想觀賞東京夜景，其實也有免費觀景台的！就在東京站附近的Kitte丸之內商場6樓觀景平台，可見到一座舊英式裝修的郵局辦公室和其他高樓大廈，網民都建議晚上10時後來到，景色更美麗！

KITTE屋頂花園

地址：KITTE商場6樓景觀平台

交通：東京站丸之內南口上電梯到6樓

營業時間：11:00-23:00（星期一至六） / 11:00-22:00（星期日）



東京夜晚好去處｜【9】NAMJATOWN主題公園——動漫迷必到 / SPY x Family

NAMJATOWN是池袋裡一個大型室內遊樂園，位於sunshine city的2樓和3樓，在2樓購票後就能展開玩樂的大半天。園內主題有動漫迷最愛的SPY family、Namjatown原創角色貓貓、第五人格等等。園內設施有周邊商品店、各種動漫舞台的相框、餐飲區等等，是動漫迷必去地方！最後入園時間為晚上8時，NAMJATOWN是個完美的飯後活動。

NAMJATOWN

地址：東京都豐島區東池袋3-1-3太陽城世界進口市場大廈2樓

交通：地鐵池袋站步行約8分鐘 / 東池袋站步行約3分鐘 / 東池袋4丁目站步行約4分鐘

營業時間：10:00-21:00（最後入園時間為20:00）

入場門票：4至12歲入場者600日元 / 13歲以上入場者1,000日元



東京夜晚好去處｜【10】東京都廳 南展望室——免費入場

45層高的東京都廳觀景台分為南北兩邊，不少網民都建議去南展望室，因為可遠眺明治神宮和新宿御苑等，而且現場還有一台鋼琴，可報名演奏！當大家逛了一整天街，晚上上來觀景台聽著鋼琴聲再加上星星閃耀的景觀，非常舒暢。

45層高的東京都廳觀景台分為南北兩邊。（小紅書@記性不好）

東京都廳 南展望室

地址：〒163-8001 東京都新宿區西新宿2-8-1

交通：JR線新宿站西口步行約10至15分鐘 / 都營地鐵大江户線都廳前站A4岀口直達

營業時間：9:30-22:00（每月第一個和第三個星期二休息）



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