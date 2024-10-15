帶父母去旅行超崩潰？8大問題不停問「到未呀？」　跟團有4大好處

帶父母去旅行｜做仔女想盡孝道帶父母去旅行，不過聽過唔少朋友大呻與父母旅遊心力交瘁，因為父母去旅行彷彿變回小朋友，十萬個為什麼，日日問、站站問，「到未呀？ 仲要幾耐先到？」、「呢個景點有咩咁特別呢？」建議大家事前要 Google 定，做足功課先好出發！



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帶父母去旅行有什麼要注意？即拉下看！（東瀛遊圖片）

去旅行當然想帶父母吃好一點，當你問「你想食乜呀？」一定會答你：「無所謂呀！你話事」，食完之後往往會話：「屋企樓下果間仲抵食...」；行到勁攰父母都唔敢出聲，「唔攰呀，搭地鐵得啦！的士咁貴！」

帶父母去旅行 | 8大常見問題

1.「起身未? 幾點去食早餐？」

2.「到未呀？仲要幾耐先到？」

3.「呢個景點有咩咁特別呢？」

4.「咁長龍？ 咪有排等？」

5.「屋企樓下果間仲抵食...」

6.「係咪呢度㗎？直接問人啦！」

7.「附近有冇廁所呀?」

8.「$XXXX 即係港幣幾多錢呀？」

網上隨便一search都有超多攻略，教大家如何應付同父母出遊的幾天行程，要預備的事。其實一家人難得一起去旅行，最重要還是享受一起相處的時間。參加旅行團就有機會避免以上情況出現。行程景點、酒店住宿、膳食及交通，一切都有專人安排，一家人自然可以盡情享受去旅行的寶貴時光。

帶父母去旅行 | 跟旅行團出發4大好處

跟旅行團出發4大好處【1】點對點 交通安排

「到未呀？」「行幾耐呀？」每次出遊都會成為父母的口頭禪。父母年紀開始大，最怕行，但又怕坐的士會貴。

跟旅行團出發，就可以舒舒服服坐旅遊巴點對點到各景點，途中可以在車上稍作休息，減少父母舟車勞頓。

跟旅行團出發4大好處【2】唔使排 立即開飯

「父母係世界上生理時鐘最準確嘅人類」同過父母去旅行嘅都知，3餐都要準時食之餘，仲唔可以排隊，想搵間人氣餐廳食? 都係唔好喇！

跟旅行團出發，無須排隊，無須周圍搵餐廳，一到埗即刻開餐。

跟旅行團出發4大好處【3】零頭痛 輕鬆行程

出發前最苦惱必定是計劃行程。適合父母，又要好玩。去邊玩，其實又有乜所謂吖。跟旅行團出發，行程由專人安排好，選擇心水行程即可出發，輕鬆哂！

跟旅行團出發4大好處【4】匠人級 貼心導遊

「廁所呢?」「呢度就係世界文化遺產？」「入境紙點填呀?」

每次出門，父母總是十萬個為什麼？十萬個問題。跟旅行團出發，沿途有導遊介紹景點、安排，突發事情，有導遊處理。仔女就自己放輕鬆啦！

帶父母去旅行 | 東瀛遊7大主題旅行團

怎樣選擇心水旅行團？東瀛遊全新推出「帶父母去旅行」旅行團系列，精選7大旅遊主題，包括：地道美食、季節限定美景、打卡熱點、住好D、抵玩推介、異國風情、一生人必去一次，無論父母喜歡食、影相打卡睇風景、又或者住靚酒店歎世界、甚至去遠一點，探索異國風情，行程種類豐富，由一生人必去的北歐極光團，到最人氣的日本、東南亞、中國團，甚至連兩三天廣東省短線團都有選擇！

東瀛遊7大主題旅行團【1】地道美食篇

帶父母去旅行當然要帶他們食得好、食得飽，最好無須排隊就可以嘆盡地道特色美食，推介三大人氣美食行程：首推馬來西亞、吉隆坡、怡保美食之旅，品嘗當地人都推薦的傳統秘製美食；或者去曼谷、芭堤雅品嘗正宗泰式料理、新鮮海鮮餐等！另一推介日本九州地道美食之旅，選用時令食材，必食 Omakase，包保父母食到大滿足！

八寶鴨（東瀛遊圖片）

馬來西亞、吉隆坡、吉膽島、怡保5天 MKEC05

必食正宗炭燒瓦煲雞飯、八寶鴨、傳統肉骨茶

出發日期：10月至12月

團費：$3999+

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曼谷火山排骨（東瀛遊圖片）

NITAN Coffee（東瀛遊圖片）

曼谷、芭堤雅【泰滋味】5天 BBEB05

品嘗泰北料理、泰式船麵、炭燒大頭蝦、NITAN Coffee's、Rimpa Lapin 懸崖餐廳

出發日期：10月至12月

團費：$4099+

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博多雞肉水炊鍋（東瀛遊圖片）

赤牛丼三食御膳（東瀛遊圖片）

福岡、熊本、別府【旬の食材 地道美食】5天 JKGH05

品嘗熊本Omakase 創作料理、赤牛丼三食御膳、鰻魚料理、博多名物雞肉水炊鍋、螃蟹任食放題

團費：$10899+

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東瀛遊7大主題旅行團【2】季節限定美景篇

適逢10 - 11月是日本、韓國的紅葉季，一於帶父母追追楓，欣賞季節限定的美景，盡情打卡！睇紅葉當然要去日本，嚴選多個人氣賞楓名所；去韓國除了賞楓，還可以欣賞銀杏，到訪國立公園欣賞滿山染紅的絕美楓景，父母可以盡情打卡影相，記錄一家人旅行的寶貴時光，返到香港又可以同親朋好友開心share！

恩平韓屋村（東瀛遊圖片）

秋日韓遊【南怡島、五臺山、雉岳山】 5天 KSMB05

「南怡島」漫遊銀杏大道、丹楓走廊、五臺山國立公園及雉岳山

出發日期：10月至11月

團費：$4399+

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東瀛遊7大主題旅行團【3】打卡熱點篇

勝尾寺賞楓（東瀛遊圖片）

<楓、楓、楓> 大阪、京都、奈良5天 JOMA05

大阪勝尾寺、京都嵐山、奈良公園、箕面公園等賞楓秘景

出發日期：11月至12月

團費：$7599+

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東瀛遊7大主題旅行團【4】住好D篇

帶父母去旅行，當然要帶他們歎世界啦，酒店的質素非常重要！嚴選一系列5星奢華酒店「住好D 旅行團」，特別推介上海、杭州江南水鄉之旅，豪歎奢華品牌酒店，追蹤人氣電視劇《繁花》拍攝地，感受老上海懷舊復古氛圍！假如你父母喜歡陽光與海灘、喜歡歎靚 Resort，一於帶他們去曼谷、芭堤雅，入住萬豪集團5星級酒店，房間面積超大，加上酒店豐富的娛樂設施，一定滿足到他們！

南京園博園悅榕莊（東瀛遊圖片）

江南水鄉【至尊悅榕・奢華酒店】6天 CSYE06

保證入住Banyan Tree 集團旗下「南京園博園悅榕莊」、百年傳奇奢華酒店「和平飯店」

出發日期：10月至12月

團費：$2999+

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Renaissance Pattaya Resort & Spa（東瀛遊圖片）

曼谷、芭堤雅【全程住宿萬豪集團5星級酒店】5天 BBRR05

入住Renaissance Pattaya Resort & Spa、Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

出發日期：10至11月

團費：$5999+

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東瀛遊7大主題旅行團【5】抵玩推介篇

帶父母去旅行，想輕鬆出發平平哋玩幾日？不如去台北、淡水、基隆，遊覽全新景點「正濱漁港」，海邊有一排彩色屋仔，各式各樣的船隻泊岸，就好像意大利威尼斯一樣，5天行程只係$1999+！父母最近愛上北上？去中山輕輕鬆鬆玩2日，享用玉盅金湯蟹皇宴、馳名石歧乳鴿宴，再去「西江花海」打卡影靚相，坐雙體噴射直航船往返，超舒適！

台灣基隆正濱漁港 （東瀛遊圖片）

台灣基隆南雅奇岩 （東瀛遊圖片）

【台北、淡水、基隆】5天 TTSA05

全新景點「正濱漁港」漁港彩色屋、南雅奇岩

出發日期：10月至12月

團費：$1999+

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中山2天美食 GSHA02

享用玉盅金湯蟹皇宴、馳名石歧乳鴿宴、「西江花海」打卡、坐雙體噴射直航船往返

出發日期：10月至11月

團費：$199+

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東瀛遊7大主題旅行團【6】異國風情篇

去旅行當然想去到地球另一邊，探索異國的風情。想感受撒哈拉沙漠歷奇，一於帶父母遊歷摩洛哥，漫遊藍色山城「舍夫沙萬」、白色之城「卡薩布蘭卡」，感受色彩滿滿的異國風情！另一推介東北三省雪國秘境之旅，前往擁有歐陸風情的哈爾濱、遊覽伏爾加莊園、索菲亞教堂廣場，盡情享受童話冰城！

摩洛哥（東瀛遊圖片）

摩洛哥11天【撒哈拉沙漠歷奇】11天 RMMX11

漫遊藍色山城「舍夫沙萬」、白色之城「卡薩布蘭卡」、紅色城市「馬拉喀什」、入住沙漠豪華營地

出發日期：10月至12月

團費：$21999+ (全包機場稅、燃油附加費、機票手續費及免收全程領隊、導遊、司機服務費)

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索菲亞教堂廣場（東瀛遊圖片）

哈爾濱冰雪大世界（東瀛遊圖片）

東北三省【哈爾濱、長白山、天池、瀋陽、大連】9天 CCWD09

室內冰燈藝術館/第26屆冰雪大世界、伏爾加莊園、索菲亞教堂廣場

出發日期：11月20-30、12月1-31日

團費：$8599+

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東瀛遊7大主題旅行團【7】一生人必去一次篇

講到一生人必去一次的地方，又點少得到訪北歐芬蘭、挪威追蹤極光之旅！帶父母一齊尋找幸福之光，入住夢幻玻璃頂酒店，於溫暖的房間舒舒服服靜候北極光來臨，絕對是非常溫馨、深刻的體驗！安排於挪威峽灣坐小艇，親身捕捉帝王蟹的過程，即捕即烹新鮮肥美帝王蟹、非常難得！

夢幻玻璃屋（東瀛遊圖片）

體驗捕捉帝王蟹（東瀛遊圖片）

【芬蘭、挪威】尋找幸福之光10天 ENRO10

入住夢幻玻璃頂酒店追蹤極光、親身捕捉帝王蟹、聖誕節老人村及郵局

出發日期：10月至12月

團費：$46599+ (全包機場稅、燃油附加費、機票手續費及免收全程領隊、導遊、司機服務費)

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👉東瀛遊全新推出「帶父母去旅行」，7大主題旅行團，總有一個啱心水

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