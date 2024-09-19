東京迪士尼交通懶人包｜JR電車／巴士／租車　乘車需時及車費比較

東京迪士尼交通｜東京迪士尼是大人小朋友夢想中的遊樂天堂！來東京自由行，當然要將迪士尼加入行程清單！東京迪士尼點去？《香港01》好食玩飛記者為大家整理，經JR電車、巴士、租車前往東京迪士尼的乘車方法及車費比較！即睇下文！



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出發去東京迪士尼前，睇定如何搭車！（東京迪士尼官網圖片）

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東京迪士尼交通【1】JR電車—東京車站出發

要搭JR電車前往東京迪士尼，最常見的路線是在東京車站，轉乘JR京葉線或武藏野線，到舞濱車站下車，從南口出站，跟着人流走便來到了東京迪士尼！此段車費約¥230（港幣約$12.5），車程約21分鐘。提提大家，東京車站真的超大，想找轉車月台也可能會迷路，出發記得預留充足的時間！

從JR東京車站前往東京迪士尼交通路線。（Google Map截圖）

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東京迪士尼交通【2】巴士—有位坐更輕鬆

● 新宿出發 — 穿梭巴士直達 車費$82起

直達東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋穿梭巴士，在新宿市中心的集合地點上車，人人有位坐，輕鬆抵達東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋。單程車費$82起（價錢或因遊旅旺淡季而變動）。👉立即訂購優惠車票

● 成田機場出發 —— 成人車費$126起 小童半價

準備一出機場便直奔東京迪士尼的朋友，可從成田機場乘搭利木津巴士，前往東京市區、橫濱及迪士尼等地。從成田機場到東京迪士尼成人車票為$126，6至11歲小童車票$63。👉立即訂購優惠車票

● 羽田機場出發 —— 成人車費$71起 小童半價

在羽田機場乘搭利木津巴士，可前往東京市區、橫濱及迪士尼等地。從羽田機場到東京迪士尼成人車票為$71，6至11歲小童車票$36。👉立即訂購優惠車票

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東京迪士尼交通【3】大家庭可選包車—單程$548起

帶幾個小朋友+大行李箱搭公共交通簡直是噩夢！大家庭出遊可以考慮包車，從東京市區往返東京迪士尼度假區，單程$548起。司機提供日語與或中文以及英文服務，毋須擔心溝通問題。兩款車型可選，分別為可坐6名旅客或9名旅客，有小朋友可加安全座椅，每張¥1000（港幣約$54.4）。👉預約包車有優惠

東京迪士尼園內交通【4】「迪士尼度假區線」單軌電車

玩累了不想走路就搭「迪士尼度假區線」來往JR車站或飯店吧！「迪士尼度假區線」是連接JR舞濱車站、兩座樂園：東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋、迪士尼飯店，以及其他店度假區設施的單軌電車，沿途還可以欣賞園區夢幻景色！

「迪士尼度假區線」各車站的自動售票機皆有銷售車票、周遊券（可於指定期間內無限次搭乘）。在度假區總站（即最近JR舞濱車站的迪士尼度假區線車站）的票務中心可使用信用卡付款。車費如下：

「迪士尼度假區線」單程票：

成人：¥300（港幣約$16.3）

6歲至11歲：¥150（港幣約$8.2）



註：每位持有效票券的遊客最多可帶領2位未滿6歲的孩童免費搭乘。可使用IC卡購票。



「迪士尼度假區線」周遊券：（可於指定期間內無限次搭乘）



1 日周遊券

成人：¥700（港幣約$38.1）

6歲至11歲：¥350（港幣約$19.1）



2日周遊券

成人：¥900（港幣約$49.0）

6歲至11歲：¥450（港幣約$24.5）



「迪士尼度假區線」繞行位於東京迪士尼度假區4座車站，總車程為約13分鐘。（東京迪士尼官網圖片）

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