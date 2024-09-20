深圳好去處10大｜野生動物園／128米高摩天輪／滑雪場　 $61起

深圳好去處2024｜深圳地大物博，無論是打卡景點、年輕人玩樂場所，還是親子放電的地方都能輕易找到。《香港01》「好食玩飛」為大家推介以下10大深圳好玩的地方，當中除了有近年非常熱門的世界之窗阿爾卑斯冰雪世界溜冰場外，還有大人與小朋友都能同樂的遊樂場觀瀾湖運動公社，門票更低至$61！即睇下文！



如打算在深圳逗留數天，也可留意一下深圳酒店推介。想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Expedia、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳好去處【1】深圳野生動物園 近萬隻野生動物、大型動物歌舞劇

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物，是帶小朋友放電的好地方。

深圳野生動物園

票價：HKD$99

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達。

深圳野生動物園👉🏻 即搶門票同可愛動物近距離互動🐰

深圳好去處【2】歡樂港灣「灣區之光」摩天輪 深圳最大的摩天輪

深圳最大的摩天輪「灣區之光」就在歡樂港灣。摩天輪由設計倫敦之眼及迪拜之眼的設計團隊共同設計，高達128米，足足約有40層樓高，有28個橢球型客艙，一圈約28分鐘。從客艙外眺望，可以欣賞到伶仃洋的景色，如在夜間乘搭，更有機會碰上到歡樂港灣舉辦的激光騷，觀賞不同的色彩劃破黑夜。

歡樂港灣「灣區之光」摩天輪

票價：人均HKD$88起

地址：深圳市寶安區新安街道濱海文化公園

交通：深圳灣口岸出關後乘搭深圳灣口岸-寶安中心區文旅專線，於寶華地鐵站下車，再步行15分鐘

歡樂港灣「灣區之光」摩天輪👉🏻即搶門票坐摩天輪欣賞夜景🎡

深圳好去處【3】深圳平安金融中心雲際觀光層 360度鳥瞰深圳城景

深圳平安金融中心雲際觀光層位於世界第五高樓平安金融中心116層，可在海拔547.6米的高空中，以360度鳥瞰深圳四方八面不同景觀與城市風貌，無論在早上、黃昏還是夜晚來，都有不同的視覺體驗。觀光層除了可觀看深圳醉人的城市景色外，觀光層更集合了觀光娛樂、文化創意、科普教育等多元化的區域，是到深圳的必去景點。

深圳平安金融中心雲際觀光層

票價：人均HKD$198起

地址：深圳市福田區福田街道福華四路16號

交通：深圳地鐵1號綫購物公園站下車，於D出口步行約5分鐘

深圳平安金融中心雲際觀光層👉🏻即搶優惠門票360俯瞰深圳城景🤩

深圳玩樂好去處【4】世界之窗阿爾卑斯冰雪世界 280米雪道享受滑雪快感

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界擁有逾4萬呎嬉雪及滑雪區，以及約2萬呎的溜冰場。場館分為三大部分：冰雕區、溜冰區、滑雪區，除了滑雪，還可以欣賞冰雕和觀看冰舞。滑雪區配備5條最長可達280米的雪道，可在冰天雪地中盡情感受滑雪的暢快，而冰雪樂園滙集了雪山、湖泊、山谷、森林、村莊的綜合型室內樂園，無論大人還是小朋友都可樂在其中。

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

票價：HKD$61

地址：深圳市南山區深南大道9037號北門

交通：深圳地鐵1或2號線世界之窗站H2出口步行約5分鐘

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界👉🏻 即搶阿爾卑斯冰雪世界門票同雪人打卡⛄

深圳玩樂好去處【5】卡魯冰雪世界 12,000平方米大型滑雪場

卡魯冰雪世界在2023年3月開幕，是深圳最大的滑雪場。冰雪世界位於觀瀾湖生態運動公社，佔地約12,000平方米。場內有滑雪館、滑冰館及綜合服務館，而滑雪館共3大區域，分別是滑雪區、娛雪區及遊樂區。

滑雪區內的坡度不深，但勝在雪道長，而且採用模擬造雪技術，就像置身於森林的雪地之中。而滑雪館內亦會有教練指導滑雪技巧，即使是新手都可以體驗當中的樂趣！另外，娛雪區會提供滑雪圈、螺旋滑梯、挖掘機、雪橇及雪地車等冰雪娛樂活動，小朋友可以在此盡情玩雪！

卡魯冰雪世界

票價：人均HKD$108起（【夜場特惠】2小時娛雪單人票）

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘

卡魯冰雪世界2小時／不限時／親子票👉🏻 ❄️即搶卡魯冰雪世界門票感受滑雪快感❄️

深圳玩樂好去處【6】海昌·樂漫冰雪王國 東歐風格雪地小鎮

海昌·樂漫冰雪王國是海昌海洋公園旗下首個兒童冰雪項目，有別於其他滑雪場館，海昌·樂漫冰雪王國以東歐風格為主題，樂園內分為五大區域，包括嘉年華派對、霧凇森林、冰川山脈、極地大陸和冰雪城堡，仿如置身在東歐的小鎮之中，打卡一流！

樂園還有雪國列車、滑梯、旋轉木馬、雪國飛索等遊樂設施，無論大人定小朋友都可盡情暢玩！而且樂園位置十分便利，就在商場之內，體驗完冰雪王國，便能在附近吃喝玩樂，非常方便！

海昌·樂漫冰雪王國（深圳海雅店）

票價：人均HKD$168起（三人同行）

地址：深圳市寶安區新安湖社區建安一路99號海雅廣場4層L430號商鋪

交通：深圳灣口岸出關後轉乘深圳地鐵12號綫，於新安公園站C1出口步行7分鐘

海昌·樂漫冰雪王國1至3人套票👉🏻✨即搶門票在東歐小鎮盡情打卡✨

深圳玩樂好去處【7】深圳觀瀾海洋世界 坐蘇塞克斯號探索海底世界

深圳觀瀾海洋世界為國家5A旅遊景區觀瀾湖度假區的其中一個遊樂區，集海洋生物科普、動物觀賞、互動演繹、親子互動體驗於一身。此外，海洋館內有超過5,000種海洋動物，面積約10,000平方米，還可體驗乘坐蘇塞克斯號探索海底世界、穿梭60米長海底隧道等，有別於一般水族館的活動，近距離觀賞鯊魚、魔鬼魚等魚類，在你頭頂和身邊游過，非常夢幻。此外，館內還有美人魚表演劇場、海獅表演劇場、小丑表演歡樂劇場等演出活動，令你大飽眼福！

深圳觀瀾海洋世界

票價：HKD$110（兒童及長者票）；HKD$149（成人票）

地址：深圳觀瀾海洋世界：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道13號

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘

觀瀾海洋世界門票低至$75👉🏻 ✨即搶門票坐船闖入海洋世界✨

深圳玩樂好去處【8】TeamLab共創！未來園 打卡光影藝術裝置

日本數位藝術團隊teamLab於香港舉辦戶外藝術展後，吸引不少人前往打卡，大受歡迎。想再次感受teamLab沉浸式體驗的朋友，現在在深圳的中洲灣C Future City也可體驗到。商場在開幕不久後，便特意邀請了teamLab設立常設館「teamLab共創！未來園」，打造出一個真實與夢幻交織的魔幻空間。現場除了有不少打卡的藝術裝置外，還有充滿童趣的互動裝置，如《天才跳房子》、《彩繪城鎮》和《滑梯水果園》等，在觀賞藝術的同時，也可與之互動，非常有趣。

TeamLab共創！未來園

票價：HKD$87起

地址：深圳市福田區濱河大道9283號中洲灣一期購物中心L3層L309

交通：深圳地鐵九號線下沙站B出口，步行約5分鐘

TeamLab共創！未來園門票低至$87👉🏻 即搶teamLab沉浸式體驗光影藝術❤️

深圳玩樂好去處【9】錦綉中華民俗村 實景微縮景點感受中國民俗文化

錦綉中華民俗村是全球面積最大，內容最豐富的實景微縮景區，坐落於深圳灣畔，由錦繡中華微縮景區和中國民俗文化村組成，擁有82個全國著名景點、28個中國民俗文化村寨。景點分為古建築、山水名勝和民居民俗三大類，仿建故宮、圓明園、布達拉宮、傣廟、風雨橋等還原度極高的實景微縮景點。

此外，錦綉中華民俗村亦有大型演出節目，包括影視特技實景戰馬秀《大漠傳奇》、民族藝術團《東方霓裳》可供欣賞，無論是親子遊還是與朋友、伴侶出行都好玩！

錦綉中華民俗村

票價：人均HKD$231（大小同價）

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9003號

交通：深圳羅湖口岸出關後轉乘深圳地鐵1號線，於華僑城站D出口步行4分鐘

全天門票優惠／一日遊行程👉🏻即搶門票體驗中華文化之旅😍

深圳玩樂好去處【10】觀瀾湖運動公社漂卡E族賽車 大小同樂賽車兼觀湖

觀瀾湖運動公社佔地22萬平方米，配備多種遊玩設施，包括驚險刺激的漂卡E族賽車項目。場地分為成人賽車場及兒童賽車場，無論是大人還是小朋友都可樂在其中。成人賽車最高車速可達每小時60公里；3歲以上至1.45米以下兒童更可以單獨駕駛兒童賽車，最高車速每小時可達30公里，如果想親子同樂，也可選擇雙人車，門票包括頭盔及觀瀾湖景區入園門票，玩完刺激的賽車活動，還可到觀瀾湖景區休息，非常適合安排在一天的行程之中。

觀瀾湖運動公社漂卡E族

票價：HKD$135／8分鐘（成人單人）；HKD$185／8分鐘（成人雙人）；HKD$70／8分鐘（兒童單人）

地址：深圳觀瀾湖高爾夫度假區觀瀾湖運動公社內

交通：福田口岸出關後可搭乘地鐵4號線至觀瀾湖站A出口，步行約7分鐘

觀瀾湖運動公社漂卡E族門票低至$135👉🏻 ✨即搶門票享受飄車快感🤩

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜羅湖酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店