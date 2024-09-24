深圳新商場｜羅湖天河城南館9.26開幕！Hello Kitty展＋俄式超市

撰文：蘇翰林
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深圳新商場｜深圳天河城南館9月26日正式開幕！現在除了萬象城、萬象天地、星河COCO Park等大型商場外，又多一個好去處可盡情食玩買。深圳天河城南館不僅鄰近地鐵站，且有約150家品牌進駐，當中包括「福斯點評必吃榜」中的川菜店渝月，開幕後更會有Hello Kitty展覽作為首展，想知新商場還有什麼特色？即睇內文！

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深圳新商場｜羅湖北最大購物中心　擁12萬平方米空間

深圳天河城南館即將於9月26日開幕，連同商場早於2022年12月率先登場的北館，將合共擁有12萬平方米的空間，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場的商業空間包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區。而全新開幕的南館，建築以多層退台式設計，令戶外空間有更好的採光和通風效果。

深圳新商場｜150個品牌進駐　直駁商場交通便利

深圳天河城位於羅湖北區的核心地段，南館B1層將直接接駁地鐵5及7號線的太安站，太安站鄰近福田及羅湖口岸，交通非常便利；另外南館與北館之間的B1層與L3層，設有空中連廊，顧客可自由地往返兩邊的購物區，十分方便。

深圳新商場｜多間人氣餐飲品牌——渝月／濱壽司／霸王茶姬

南館餐廳方面，有多家知名的餐廳進駐，包括「福斯點評必吃榜」中的川菜渝月、經常大排長龍的日本料理濱壽司、地道東北菜老鄭家東北春餅、人氣烤魚餐廳探魚、非烤勿擾、賴胖子、喜茶、霸王茶姬，甚至連香港的譚仔米線也有，選擇非常多。

深圳新商場｜人氣俄羅斯超市進駐

除了多間人氣餐廳外，天河城南館同時也集合了娛樂、休閒及文化等配套。例如有潮玩空間「全境方舟」、魅KTV、桌球體驗空間、國內知名街舞機構「九條街」、健身空間等。

不得不提，商場還有專售俄貨的超級市場「俄羅斯國家館」，擁有超過3,000種地道俄貨，超市於深圳龍華區及寶安區開店以來大受歡迎，由日用品、零食、雪糕、酒類、調味料等一應俱全。

深圳新商場｜開幕首展Hello Kitty「甜茶特調曲」

此外，天河城南館亦致力舉辦不同主題的藝術展覽活動，包括開幕後將帶來的Hello Kitty「甜茶特調曲」打響頭炮，展覽更是全國首次展出！而在2樓，更有艾爾曼藝術中心深圳首店，提供婚禮宴會、主題派對、沙龍活動、藝術活動等服務，相信將是文化愛好者的另一個常逛地點。

深圳天河城地址及交通方法

地址：深圳市羅湖區太白路3008號
交通：
羅湖口岸：羅湖站上車，大劇院站下車後，轉乘8號線（小梅沙方向），於黃貝嶺站下車，轉乘5號線（黃貝嶺-赤灣），於太安站下車。
福田口岸：福田口岸站上車，在福民站下車轉乘7號線（太安方向），於太安站下車。

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