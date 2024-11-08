東京酒店37間推介｜新開幕／山手線／近車站／露天溫泉／人均$178

撰文：張雨靜
出版：更新：

東京酒店｜東京住宿優惠｜東京住宿套票｜東京是港人熱門的旅遊熱點，無論是長假期，還是短假期都會想飛過去繞一圈，走進餐廳吃碗拉麵、到商場／藥妝店血拼購物！今次《香港01》好食玩飛就搜集了37間東京酒店，地點集中在山手線，包括東京車站、秋葉原、上野、池袋、新宿、澀谷、品川、銀座，還有淺草，當中不單有新酒店、開揚靚景、部份更有免費溫泉，而房價則低至人均$178起！

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東京站酒店推介【1】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店設備十分新，房間有1至6人房，更有相連房，適合家庭客，方便照顧小朋友及長者，部分房間更設有有乾衣功能的洗衣機，讓你在長途的旅行清洗衣服。酒店每日在2樓都有提供小食及飲料！房間空間感十足，更可以有空間打開2個行李箱。客房雖然沒有配備浴缸，但浴室亦有採用乾濕分離，床頭部分設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，非常貼心！

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）
房價：人均HK$557起（超大床房）
地址：東京都中央區日本橋3-5-13
交通：東京車站步行6分鐘
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東京站酒店推介【2】J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）

酒店位於東京站附近，因此吸引不少旅客入住，他們表示酒店客房的衞生良好，酒店職員的工作效率高，萬一在房間遇上電器損壞的問題，他們很快就可以提供協助，而且交通十分方便，數分鐘的步程就可以到達東京車站，然後再轉乘前往其他地方的列車。部分房間沒設電視，取而代之有投影儀，想在酒店欣賞電視節目的人要留意。

J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）
房價：人均HKD334起（大床房）
地址：3-1-6 Nihonbashi Hongokucho, 103-0021, 中央區, 東京, 日本
交通：東京車站步行9分鐘
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東京站酒店推介【3】東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）

從酒店走到東京站大約需要10分鐘的步程，鄰近有多個站，包括了京橋站、寶町站銀座一町目站，交通算是十分方便。酒店屬於商務性，性價比高。部分房間不大，但設備十分齊全。最特別的是每逢周六、周日，酒店提供的早餐會備有氣泡酒，讓旅客可以在輕鬆愉快的心情下展開旅程。在Trip.com獲得89%的推薦度，不少人都欣賞酒店附近清幽靜逸，職員細心的服務態度亦令不少旅客留下深刻的印象。

東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）
房價：人均HKD$325起（標準雙人房）
地址：Kyobashi 3-7-8, 104-0031, 中央區, 東京, 日本
交通：東京車站步行9分鐘
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東京站酒店推介【4】東京蒙特埃爾馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）

酒店於2022年開業，屬較新的酒店之一，而且鄰近東京站，交通方便固然不用多說。酒店房間走簡約風，窗外的陽光可以引入房間外，旅客亦可以在房間欣賞到東京的美景。於Trip.com獲得88%的推薦度，旅客表示客房的設備一應俱全，而且酒店提供咖啡機、微波爐、洗衣機等設施。而酒店附近的餐廳、購物中心齊全，前往淺草寺、銀座、上野等地方亦十分容易，因此成為不少旅客推介必住的酒店之一。

東京蒙特埃爾馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）
房價：人均$426起（雙床房）
地址：3-3-15, Nihonbashi Chuo-Ku, 103-0027, 中央區, 東京, 日本
交通：東京車站步行3分鐘
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東京秋葉原酒店推介【1】秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

秋葉原利索爾居所酒店是秋葉原最新的酒店，於2023年4月開業，設備非常新淨，而且距離車站不遠——步行約3分鐘便能抵達秋葉原站。辦理入住手續時，大家會得到歡迎飲品。與日本大部份新落成的酒店一樣，店方採取環保政策，大家需要在大廳自取梳、牙刷、鬚刨等衛生用品。房間空間感十足，可以打開2-3個行李箱，酒店有做隔音措施，附近也有很多餐廳、店舖可以選擇。酒店每日都會提供免費咖啡、茶等飲料。

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東京秋葉原酒店推介【2】秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）

怕冬季時於戶外泡溫泉會感到寒冷的朋友，可以入住秋葉原高級超級酒店。酒店具有戶內大浴場，即使在下雪天泡，也不會在出入時感到嚴寒。浴池上，裝有會播放動畫的屏幕，身處戶內，也不會使人感到焗促、逼狹或乏味。此外，酒店夜間時更會酒、果汁或汽水等飲品予客人享用。

秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）
房價：人均$268起
地址：2-25-8, Kandasudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0041
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約5分鐘
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東京秋葉原酒店推介【3】明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉（Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）位於岩本町站附近，毗鄰秋葉原。餐飲方面，酒店包每人一個自助早餐，晚上酒店亦提供免費拉麵，另外酒店附近亦有很多咖啡廳、餐廳及居酒屋，營業時間大約到晚上9時。於Agoda獲得9/10的評分，不少人都認為酒店的職員態度好，可以即時解決問題，另外交通方便也是另一個加分位，5分鐘即到JR站，而前往銀座線更只需要30秒。

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）
房價：人均HKD457起（大床房附書桌；包米明蕎麥麵、公眾浴場每日2份）
地址：1-16 Kanda-sudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 104-0041
交通：JR神田站步行7分鐘
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東京淺草酒店推介【1】天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring）

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring） 在2024年1月開幕，坐落於淺草，步行可達淺草寺、仲見世商店街、隅田公園等景點。酒店設有117間房，均為和洋室房型，配備乾濕分離浴室、暖氣等，最大的房型可供4人入住。酒店亦提供溫泉、公共浴池、洗衣房、餐廳等設施。

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring）
房價：人均HK$574起（中等雙人床房）
地址：東京都台東區浅草2丁目7-26
交通：淺草站步行9分鐘
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東京淺草酒店推介【2】東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）

東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）位於田原町站旁邊，步行1分鐘即可抵達地鐵站，距離淺草站亦不過6分鐘步程，交通方便。酒店與太鼓館、合羽橋道具街、淺草寺等景點的距離亦非常近。酒店共提供7種房型，以單人房及雙人房為主。酒店亦擁有大浴場、溫泉及餐廳等設施。

東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）
房價：人均HK$178起（雙人房）
地址：1-2-3 Nishi Asakusa, Taito-ku, 淺草, 東京
交通：田原町站步行1分鐘
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東京淺草酒店推介【3】THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）

THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）位於淺草的絕佳位置，酒店附近更有超市、拉麵店、咖啡店等，走過對面馬路即到雷門，步行2分鐘可到達淺草站！居於酒店的高層，更可以清楚看到晴空塔全景，不論日夜景色都令人著迷。酒店亦設有酒吧及免費早餐，讓大家在品嚐美酒佳餚的同時可飽覽醉人景色。

THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）
房價：人均$241.5起
地址：東京都台東區雷門2-16-11
交通：東京淺草站步行5分鐘
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東京淺草酒店推介【4】悅樂東京淺草酒店（Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa）

悅樂東京淺草酒店（Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa）在2023年4月才開幕，酒店採用簡約設計，塔景客房則擁有眺望東京晴空塔與淺草寺的優美景觀。淺草橫町、ROX、合羽橋道具街均在步行輕易可達範圍內。如果想體驗不一樣的日本風情，距離酒店僅6分鐘步程有一間忍者咖啡館，透過享用忍者主題午餐，以及一節忍者訓練過程，教你如何成為忍者！

悅樂東京淺草酒店（Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa）
房價：人均$299起
地址：1-11-6 Asakusa, Taito-ku
交通：地鐵田原町站步行約5分鐘、淺草站步行約8分鐘
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東京上野酒店推介【1】&這裏東京上野（&Here Tokyo Ueno）

&這裏東京上野（&Here Tokyo Ueno）於2024年3月全新開業，鄰近上野公園、秋葉原電器街、阿美橫町商店街等著名景點，距離東京地下鐵湯島站亦只需約3分鐘步程，附近也有多間便利店，地理位置優越！酒店房間空間感大，隔音好，提供和洋式房間及西式房間，最大的房間套房更可供多達6人入住！全部房間均設有乾濕分離的浴室，配備浴缸及智能馬桶，床頭部分設有電源插座。酒店亦設有室內大浴場。

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&這裏東京上野（&Here Tokyo Ueno）
房價：人均HK$537起（高級雙人房）
地址：東京都台東區上野2-11-18
交通：湯島站步行3分鐘
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東京上野酒店推介【2】KIN酒店（KIN Hotel）

酒店於2019年開業，從上野站步行約10分鐘，附近亦有稻荷町站及淺草站，交通尚算方便。酒店屬於小旅店，全棟只有5層，不過佈局設計亦具心思，功能設備齊全，而且衞生程度理想，房價也算便宜，是性價比較高的酒店之一。酒店天台更有一個小小的露天湯池，適合旅客在一天的行程之後好好放鬆。於Trip.com獲得4/5的評分，值得推薦給其他旅客。

KIN酒店（KIN Hotel）
房價：人均HKD$220起（標準大床房）
地址：Matsugaya 2-3-2, 111-0036, 台東區, 東京, 日本
交通：稻荷町站步行7分鐘
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東京上野酒店推介【3】東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，位於山手線鶯谷站，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，面積約22平方米，部分房間會在木質地板上擺放床墊，取代一般商務酒店的床架，提升整體空間感，較寬敞的房型則設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

上野東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）
房價：人均HK$278.6起
地址：東京都台東區根岸3-4-5
交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程
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東京上野酒店推介【4】三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）於2023年7月重新開業，位於上野站旁邊，有地下通道連接車站，地理位置優越，步行至JR上野站僅需2分鐘，去東京地鐵僅需1分鐘，京成上野車站則只需約6分鐘，非常方便。此外，這間上野酒店亦鄰近上野動物園、上野恩賜公園、阿美橫町等東京人氣景點，絕對是遊日之選！

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）
房價：人均HKD$340起（高級雙床房床）
地址： 東京都台東區東上野3-19-7
交通：JR上野站步行2分鐘
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東京池袋酒店推介【1】 池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

今年新開幕的酒店中，話題性極高的要數hotel hisoca！距離池袋站僅2分鐘路程，附近有星巴克和便利店，前身是池袋愛情旅館Hotel DOMANI，為新海誠電影《天氣之子》其中一個參考場景！酒店隔音良好，外觀大致保留原貌，房間則以柔和的粉色系為主。酒店空間感大，浴室十分大。酒店分為2至4人房型及最多容納6人的房型，而且每間房都設有獨立桑拿，適合多人入住！如果會帶嬰兒入住，可以提早通知酒店，酒店會提早準備好嬰兒浴盆、嬰兒床、BB椅等。房間有香薰機、焗爐及擴音機，更有直髮夾。

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池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）
房價：人均HK$953起（基本房(特大床)）
地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4
交通：池袋站步行2分鐘
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東京池袋酒店推介【2】格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）

格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）位置理想，距離JR池袋站步行5分鐘，靠近池袋鬧區，除了有不少超市、便利店等，附近亦有Sunshine City，購物相當方便。這間池袋酒店乾淨寬敞，每層樓都設有自助無糖麥茶、綠茶、檸檬紅茶等茶水供應，大廳亦有免費濾掛式咖啡可自取， 並會提供日式或西式早餐，算是物超所值。

格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）
房價：人均HKD$274起（雙人房）
地址：東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 1-30-7
交通：JR池袋站步行約5分鐘
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東京池袋酒店推介【3】池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）

池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）位置優越，距離車站非常近，步行2分鐘就可以到達池袋火車站，距離池袋東出口巴士站亦只需5分鐘步程，交通便捷，附近有2間DONKI，亦有許多大型百貨、便利商店等，非常好逛，同時有一蘭拉麵、無敵家等。這間池袋酒店裝潢溫馨舒適，並提供浴缸，亦是不錯選擇。

池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）
房價：人均HKD$208起（小型雙人房）
地址：日本東京都, Toshima-ku, HigashiIkebukuro 1-42-8
交通：池袋火車站步行2分鐘
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東京池袋酒店推介【4】東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）

東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）位於JR站附近，距離JR池袋站西口，步行約1分鐘。周邊環境熱鬧，距離新宿站搭乘火車約7分鐘，去澀谷或上野火車站搭乘火車分別約需12分鐘和16分鐘車程，位置便於安排行程，附近亦坐落了3至4間24小時超市及便利店，非常方便。這間池袋酒店客房整潔舒適，房間內供應獨立洗衣機、浴缸、 微波爐等設備，實惠之選。

東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）
房價：人均HKD$356起（小型雙人床房）
地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-12-2
交通：池袋站步行1分鐘
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東京新宿酒店推介【1】新宿賓樂雅環旅酒店-泛太平洋集團旗下酒店（Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel）

新宿賓樂雅環旅酒店-泛太平洋集團旗下酒店（Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel）於2023年5月開幕，位於新宿全新地標建築歌舞伎町Tower的18至38樓，從房間看出去可以一覽無遺地看到全新宿的地貌。酒店位處於西武新宿車站旁邊，步行3分鐘即可到達。而新酒店的一大特色，是歌舞伎町Tower有很多別具特色的餐廳、酒吧、美食街，而且旁邊就是著名的歌舞伎町，想享受日本夜生活的旅遊絕對不可以錯過！

新宿賓樂雅環旅酒店-泛太平洋集團旗下酒店（Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel）
房價：人均HK$710起（高級特大床房）
地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1
交通：西武新宿站步行3分鐘
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東京新宿酒店推介【2】AMANEK酒店 新宿歌舞伎町（Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho）

AMANEK酒店 新宿歌舞伎町（Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho）於2023年4月28日盛大開幕，位於新宿歌舞伎町，從酒店出發到花園神社、手裏劍道場新宿互動式忍者機關屋亦在5分鐘步程內，鄰近亦有不少便利商店、大浴場、餐廳等設施，地理位置非常優越！酒店客房分為現代日式及西式風格，客房雖然設計簡約，沒有多餘裝飾，但藍白的配色亦增添了家的温馨感，部分客房亦提供日式浴缸，可以好好放鬆！

AMANEK酒店 新宿歌舞伎町（Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho）
房價：人均HK$383起（標準雙人房）
地址：東京都新宿區歌舞伎町2-24-10
交通：JR新宿站徒步約10分鐘；東新宿站徒步約5分鐘；新宿三丁目徒步約8分鐘
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東京新宿酒店推介【3】新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）

新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）位於熱鬧的新宿區，距離新宿御苑僅需15分鐘步程，酒店附近亦有多家便利商店及餐廳，前往新宿站步行6分鐘即達，觀光出行都非常方便！酒店客房設計以簡約為主，落地大窗戶坐擁城市景觀，採光度十足，床頭備有床頭燈、閱讀燈及多個電源插座，浴室提供浴缸及淋浴空間，設備齊全！

新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）
價格：人均HKD$471起（標準雙人間）
地址：東京都澀谷區代代木2丁目6-2
交通：新宿站步行6分鐘
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東京新宿酒店推介【4】新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）

新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）是和式雅致的溫泉酒店，靜謐氛圍、裝修簡約又有品味，房間空間大，且乾濕分離。由車站到新宿苑溫泉日式旅館也不過8分鐘，交通便利。旅館提供室內大浴場溫泉及露天溫泉，是由箱根蘆之湖溫泉小田急山之酒店運來的溫泉，對肌膚有良好效果，浸完溫泉更有免費雪條可以享用，如此享受人均亦只需HKD$387.5起！

新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）
房價：人均HKD$387.5起
地址：東京都新宿區西新宿3-2-9
交通：東京地鐵新宿三丁目站C7出口步行8分鐘
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東京新宿酒店推介【5】普樂美雅飯店-CABIN-新宿（Premier Hotel -CABIN - Shinjuku）

普樂美雅飯店-CABIN-新宿（Premier Hotel -CABIN - Shinjuku）正正位於歌舞伎町中，跟JR新宿站只有10分鐘內的步程，而且位於鬧市中，不怕找不到美食和便利店。房間有日式或西式風格可供選擇，日式為榻榻米房，西式則為簡約客房。酒店設有附設高爾夫球場、按摩服務、精緻早餐，價錢亦相當實惠，人均大約只需HKD$271.5起！

普樂美雅飯店-CABIN-新宿（Premier Hotel -CABIN - Shinjuku）
房價：人均HKD$271.5起
地址：東京都新宿區歌舞伎町2-40-3
交通：JR新宿站東口步行8分鐘
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點撃查看更多新宿酒店👉新宿酒店15間推介｜1分鐘到地鐵站／露天溫泉大浴場／人均$207起

東京澀谷酒店推介【1】東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）於2023年9月進駐東京澀谷，是IHG洲際酒店集團旗下在日本的第四家酒店。酒店公共空間風格相對浮誇，客房則以深藍色為主調，配以落地大玻璃窗以及豪華的浴室設計，簡約之中亦帶點時尚感。此外，酒店距離澀谷站亦僅5分鐘步程，出行方便之餘前往Shibuya Sky、Shibuya Scramble Crossing等熱門景點亦非常快捷！

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）
房價：人均HKD$807起（標準房）
地址：東京都渋谷區道玄坂2-25-12
交通：JR渋谷站步行5分鐘
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東京澀谷酒店推介【2】東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）是凱悅酒店集團旗下品牌酒店，於2024年2月26日正式開幕。客房以藍白色為主調，配以淺木色裝潢，寬敞明亮之餘，全部客房均提供洗衣機及小型廚房，非常適合家庭及長住型旅客！酒店地理位置同樣極佳，步行10分鐘便可抵達Shibuya Scramble Crossing、Shibuya Sky等人氣景點，鄰近亦有不同購物中心、便利店及餐飲設施。酒店亦設有室內游泳池、休息室、酒吧和餐廳等休閒設施，無論出行還是入住都非常方便！

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）
房價：人均HK$1,308起（特大床房）
地址：東京都渋谷區櫻丘町3-3
交通：渋谷站步行8分鐘
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東京澀谷酒店推介【3】APA酒店 - 澀谷道玄坂上（APA Hotel Shibuya-Dogenzaka-Ue）

APA酒店 - 澀谷道玄坂上（APA Hotel Shibuya-Dogenzaka-Ue）位於澀谷熱鬧的道玄坂地區，距離澀谷站和著名的澀谷全向十字路口、澀谷中心街等人氣景點亦僅8分鐘步行路程。客房採用現代風格，雖然空間不算大，但亦備有浴缸可供浸浴，定能好好放鬆！

APA酒店 - 澀谷道玄坂上（APA Hotel Shibuya-Dogenzaka-Ue）
房價：人均HKD$299起（Semi-Double Room）
地址：東京都渋谷區円山町20-1
交通：京王井之頭線神泉站步行3分鐘
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東京澀谷酒店推介【4】幡谷櫻花酒店（Sakura Hotel Hatagaya）

幡谷櫻花酒店（Sakura Hotel Hatagaya）是位於東京都澀谷區的多國籍酒店，步行至新宿大約10分鐘，雖然距離車站較遠，但距離京王新線幡谷站僅需步行約3分鐘，出行亦算方便！酒店客房亦具有濃厚的日本氣息，以木色系打造，雖然空間不算大，但亦相當明亮舒適，部分客房亦有提供浴缸及和式風格客房，而且更供應免費早餐，絕對超值！

幡谷櫻花酒店（Sakura Hotel Hatagaya）
房價：人均HKD$249起（Basic Double Room）
地址：東京都渋谷區幡ヶ谷1-32-3
交通：京王新線幡谷站步行3分鐘
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東京澀谷酒店推介【5】澀谷格蘭貝爾酒店（Shibuya Granbell Hotel）

澀谷格蘭貝爾酒店（Shibuya Granbell Hotel）位於澀谷區的極佳位置，距離澀谷站、僅3分鐘步程，忠犬八公銅像、澀谷109百貨、SHIBUYA SKY等熱門景點亦均步行可達！酒店客房雖然偏舊，但設備一樣齊全，空間亦相當寬敞有時尚感。部分客房更提供梳化、附大玻璃窗的浴室、閣樓等，非常有特色！

澀谷格蘭貝爾酒店（Shibuya Granbell Hotel）
房價：人均HKD$449起（大床房）
地址：東京都渋谷區櫻丘町15-17
交通：JR渋谷站步行3分鐘
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點撃查看更多澀谷酒店👉澀谷酒店10間推介｜3分鐘到車站／落地窗望東京鐵塔／人均$249

東京品川酒店推介【1】OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）是星野集團旗下最新開幕的四星級酒店。酒店雖然與著名景點有段距離，但勝在與地鐵站距離近，出行方便！酒店客房均作坐擁東京街景，浴室乾濕分離且設有深泡式浴缸、帶燈化妝鏡，床頭部分配備電源插座。酒店另設有OMO家庭房，最多可供6人入住，更有廚房及客飯聽，空間十分寬敞！酒店亦提供健身室及圖書館等休閒設施。

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）
房價：人均HK$526起（特大床房）
地址：東京都品川區西五反田8-4-13
交通：五反田站8分鐘步程
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東京品川酒店推介【2】東品川哈頓酒店（Hearton Hotel Higashi-Shinagawa）

位於東品川的東品川哈頓酒店，臨海線品川海濱車站徒步僅1分鐘即可到達，如果駕車往羽田機場僅15分鐘車程。酒店鄰近品川神社、御殿山庭園、北品川購物街和船舶科學館。提供單人房、小型雙人房、雙人房、三人房，適合情侶或家人入住。哈頓酒店集團旗下的酒店（除心齋橋店外），退房時間均為中午12點，不管是前一天玩到太夜，還是習慣晚起床，都不用擔入早上要趕著退房。

東品川哈頓酒店（Hearton Hotel Higashi-Shinagawa）
房價：人均HKD$193起（經濟雙人房）
地址：東京都品川區東品川4-13-27
交通：臨海線品川海濱車站徒步1分鐘
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東京品川酒店推介【3】品川海濱羅伊斯酒店（Loisir Hotel Shinagawa Seaside）

2021年新開業的酒店，客房數量達300間。酒店交通非常便利，臨海線品川海濱車站徒步僅1分鐘，酒店附近有巴士來往酒店及羽田機場。所有酒店房間都安排在高層，部份房間可以遠眺富士山或飽覽東京灣海景。酒店鄰近AEON購物商場、日本科學未來館、品川水族館Maxell Aqua Park。

品川海濱羅伊斯酒店（Loisir Hotel Shinagawa Seaside）
房價：人均HKD$239起（海景雙人房）
地址：東京都品川區東品川4-12-8
交通：臨海線品川海濱車站徒步1分鐘
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東京品川酒店推介【4】三井花園酒店五反田（Mitsui Garden Hotel Gotanda）

酒店步行JR五反田站僅3分鐘，經山手線到東京市區非常快捷，也可以經都營淺草線到淺草寺或晴空塔，而往返羽田機場約35分鐘車程。而且是一間親子友善的酒店，同行6歲以下的小童不佔凜可以免費入住，唯小童使用的毛巾、牙刷、睡衣需自行攜帶。頂樓設有大浴場，住客可以一邊浸浴，一邊俯瞰五反田夜景！

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三井花園酒店五反田（Mitsui Garden Hotel Gotanda）
房價：人均HKD$418起（中型雙人房 ）
地址：東京都品川區東五反田2-2-6
交通：JR五反田站徒步3分鐘
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東京銀座酒店推介【1】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月底正式投入營運，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，地理位置優越！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）
房價：人均HK$792起（標準大床房）
地址：東京都中央區築地4丁目7-1
交通：築地站或東銀座站步行6分鐘
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東京銀座酒店推介【2】宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）

宜必思尚品東京東銀座酒店於2023年中開幕，作為新酒店，設施新淨和貼心，最大優點是交通便利，幾分鐘路程內可到不同地鐵站，方便出行到相對應景點，如果不怕走路，十多分鍾可步行到東京車站，可以乘搭JR。房間方面，酒店走性價比路線，房間雖不算大，但設計方便舒適和乾淨。另外酒店11樓設有大浴場，有室內和室外池，住客可以泡浴消除疲勞，然後享用免費雪條，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯。

宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）
房價：人均HKD$460
地址：東京都, Chuo-ku Shintomi 1-2-13
交通：東京地下鐵寶町站步行約4分鐘、新富町站步行約5分鐘
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東京銀座酒店推介【3】銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）

銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）於2020年開幕，是數一數二的靚裝修新酒店！酒店位於三越、松屋銀座、歌舞伎座附近，步行2分鐘就到達東銀座站，步行10分鐘就可至銀座及銀座站，交通方便，樓下亦有2間便利店，且鄰近築地市場，不論逛街或觀光都十分方便。酒店房間設計簡約，具有和風現代感， 整潔舒適且設備新穎，位於鬧市中但環境安靜，樓下更會每日提供茶水點心，絕對推介！

銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）
房價：人均HKD$439起（高級大床房）
地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 5-14-7
交通：地下鐵東銀座站步行2分鐘
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東京銀座酒店推介【4】銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）

提到銀座酒店，銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）絕對是不錯選擇，距離東銀座站或新橋站步行5至6分鐘左右就到達，而且可以直達羽田或成田機場，步行15分鐘已經可抵東京車站，除了樓下設有便利店，同時亦鄰近銀座大街、築地市場、東京鐵塔等。酒店設計相當用心，裝潢極具日式風格，房間舒適寬敞，床邊設有大大個採光玻璃窗，可以觀望街景，每日更會供應自助早餐、免費熨燙服務等，性價比甚高！

銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）
房價：人均HKD$376起（標準小型雙人房）
地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 7-12-9
交通：地鐵東銀座站或新橋站步行5至6分鐘
銀座名鐵穆瑟酒店訂房優惠👉AgodaTrip.comBooking.com

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