日本Uniqlo退稅時　職員將護照畀錯人　事主崩潰｜附護照補領方法

海外遺失護照補領方法｜日前有台灣網民在Threads上發問求助，指在京都的一間Uniqlo免稅櫃台結帳時，店員誤將其護照給了另一名台灣阿姨，令事主其後的行程都因為要處理護照丟失而直接毀掉，事主因無法尋回護照而崩潰。今次事件引發網民熱烈討論，若人在海外不幸遺失護照應該怎麼辦？本文會提供正確的補領方法。



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Uniqlo店員在發現護照給錯人的當下崩潰抱頭痛哭。（圖片來源：Threads@shuan.__）

日前有台灣網友在Threads上發文，指自己到京都Aeon百貨一間Uniqlo分店免稅櫃台辦理退稅付款，忽然有兩名台灣阿姨走近並指向櫃台，店員便將護照交給對方，對方檢查護照後便離開。

豈料兩名阿姨離開後，店員就問事主要護照辦理退稅，事主表示已經將護照給店員，店員卻堅持沒有，事主於是離開Uniqlo嘗試尋找阿姨，奈何百貨公司太大仿如大海撈針，只好報警求助。

警方到場後檢查閉路電視，發現正是兩名台灣阿姨拿了她的護照，但他們也沒有辦法處理，叫事主翌日再去警署。事主於是在Threads上發文求助，希望散播消息找回護照。

該名台灣網民事後在Threads上回覆指，試過各種方法也沒有找到護照，唯有京都大阪來回跑申請臨時護照。該事主稱，Uniqlo店經理及高層亦致電事主表達歉意，並負擔了處理護照相關費用及行程的損失作為賠償。

外地遺失護照點算好？這樣做最快2日可領旅行證

人在海外丟失護照絕對會令計劃大亂，不過最重要是要保持冷靜，回想自己曾去過的地方及景點，原路返回也有機會找到。若不幸丟失了護照找不回來，其實補領手續亦非常簡單方便。首先需要向當地警方報告，索取一份警察報告副本，然後前往中國駐當地使領館補領旅行證件。

該名台灣網民需領取臨時護照回國。（圖片來源：Threads@shuan.__）

一般情況下，在外地補辦護照需要15個工作天，如果行程較短，急需返回香港，則建議辦理《中華人民共和國旅行證》。旅行證是護照的替代證件，能夠在回港時使用，大概需時4個工作日，加急的話亦只需2個工作天。

使用旅行證時需和護照複印件及所在國警方出具的護照丟失證明共同使用。因此，如果丟失護照，可以先申請旅行證，在回港後再補領特區護照。如果不清楚詳細程序，也可以致電香港入境事務處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線(852)1868尋求協助。

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