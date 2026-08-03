首爾新酒店14間2026｜近明洞／近地鐵／室內按摩池／人均$210起

首爾新酒店｜很多人去旅行預訂酒店都喜歡選擇新酒店，全因設施夠新淨，可以住得舒服一點！今次《香港01》旅遊頻道「好食玩飛」，就會跟大家介紹韓國的新酒店，讓大家可以舒舒服服去旅行!



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首爾2024新酒店推介【1】Nostalgia Arc Jae

Nostalgia Arc Jae是Nostalgia旗下酒店品牌，酒店主打高級韓屋酒店，打造最具韓國風格的生活空間。Nostalgia旗下有不同韓屋酒店，而Arc Jae則是計畫在2025年開業的全新韓屋酒店品牌，亦將是酒店迄今為止最大的韓屋。酒店位於北村韓屋村，將保留保留現有韓屋原貌，木樑和瓦片屋頂能夠引入自然光、採用西式床鋪，將東方和西方文化完美結合。此外，酒店亦將建造生活品牌店，展示韓國藝術家的作品，更可以欣賞韓國傳統音樂表演！

Nostalgia Arc Jae

房價：人均HK$1,752（特大床房）

地址：首爾特別市鐘路區北村路8街1

交通：搭乘地鐵3號線到「安國站」下車步行6分鐘

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首爾2024新酒店推介【2】HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）開業於2024年3月，酒店走簡約風格，房間面積為23至26平方米。酒店距離地鐵約10分鐘路程，附近有商業圈，也有便利店，吃喝也非常便利。而且有自助入住機，即使乘坐夜機到達韓國，也不用擔心太晚無法入住。酒店還有一條通往屋頂的通道，從那裡可以欣賞到摩天大樓的壯麗景色。

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

房價：人均HK$213／晚（標準雙床房）

地址：首爾衿川區禿山洞182

交通：首爾地鐵1號線禿山站出站步行10分鐘

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首爾2024新酒店推介【3】N285酒店 仁寺洞（N285HOTEL INSADONG）

N285酒店 仁寺洞（N285HOTEL INSADONG）在2024年開幕，是一間擁有121間客房的酒店。酒店位於仁寺洞，非常靠近景點，食玩買都非常方便。酒店房間裝修走簡約風格，基本用品、設施都一應俱全，客房面積約為18至20平方米，即使2人入住亦非常寬敞舒適。酒店地下與便利店相連，而且離鍾路3街夜市、益善洞都非常近。

N285酒店 仁寺洞（N285HOTEL INSADONG）

房價：人均HK$316／晚（雙人床A)

地點：首爾鍾路區三一大路423

交通：地鐵5號線「鍾路3街」站出站步行8分鐘即達

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首爾2024新酒店推介【4】鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)在2024年全新裝修，為大家提供156間客房，並提供多種房型，例如單人房、雙人房、家庭三人床房、皇室套房，房間面積由16（標準單人房）至35平方米（皇家雙人間）。地點位於仁寺洞，酒店附近有不少傳統茶屋、韓國餐廳，不愁吃喝，而且距離首爾站僅2站之隔，出入交通都非常方便。

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

房價：人均HK$290／晚（標準雙床房）

地址：首爾明洞鍾路區46

交通：鐘閣站出站步行5分鐘

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首爾2024新酒店推介【5】江南阿南蒂飯店（Ananti at Gangnam）

Ananti at Gangnam位於江南，於2023年6月底全新開幕。酒店一開幕就因其英倫風格的泳池成為熱話，採用半室外及半室內設計，紅磚牆包圍著長方形游泳池配上水晶吊燈，仿如置身傳統歐洲酒店中。酒店客房同樣別具特色，採用雙層套房風格，可供四人入住。客房以木系元素搭配色彩飽和度高的傢俱設計而成，營造出溫馨時尚感。客房擁有私人客廳、奢華的浴室及雅緻的睡房，落地玻璃還能眺望江南的城市景色！

江南阿南蒂飯店（Ananti at Gangnam）

房價：人均HKD$613起（小屋S）

地址：首爾特別市江南區論峴路734號

交通：搭乘地鐵7號線鶴洞站下車步行5分鐘

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首爾2024新酒店推介【6】首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）

首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）於2023年4月開幕，位於京畿道城南。酒店雖然距離首爾市區較遠，但距離江南區亦僅需約20分鐘車程，要去熱門景點觀光逛街亦算方便！

在酒店除了可以享受遠離煩囂的寧靜外，更擁有翠綠山景的醉人景觀，部分客房則可飽覽城市景色，豪華客房更擁有270度窗景！此外，所有客房均備有洗衣機、電磁爐、廚具，部分客房更擁有景觀浴缸。在空中酒吧用餐，更可以欣賞城市天際線！

首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）

房價：人均HKD$403起（客房）

地址：京畿道城南市盆唐區柏峴路26

交通：搭乘地鐵到「藪內站」下車轉乘的士

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首爾2024新酒店推介【7】首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）於2023年4月全新開幕，距離龍山站及新龍山站的大型中轉站僅5分鐘步程，加上酒店周圍配套完善，有便利商店、大型購物商場、博物館、打卡Cafe、秋季賞楓必去的龍山公園等，不止出行方便，生活機能同樣極佳！

酒店提供5種房型，無論是獨遊還是一家人旅行都照顧周到，客房以簡約現代風格設計，以白色為主調配上木系元素家具，加上景觀開揚的大型落地玻璃窗，客房光線明亮舒適，部分客房更可以望到漢江同南山塔！酒店亦配備室內泳池和大型按摩池，以圓拱型線條天花加上棗色牆，別具特色，無論放鬆還是打卡都一流！

首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

房價：人均HKD$321起（標準雙床房）

地址：首爾特別市龍山區漢江大路23街25

交通：龍山地鐵站步行5分鐘

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首爾2024新酒店推介【8】RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）位於弘大商圈，是萬豪旗下的酒店品牌，於2023年進行過翻新。酒店以「激發靈感的創意空間」為設計主軸，找來知名室內設計師及藝術家合作，氛圍既有質感又時尚！

酒店創作者、編輯、導演、製作人、藝術家等文化藝術職業劃分房型，客房內將不同藝術家的作品融入其中，每間客房都有不同主題，在用色、傢俱上亦有分別，不過整體藝術氣息濃厚，客房空間亦相當寬敞，部分客房更擁有超大浴缸或景觀浴池！

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）

房價：人均HKD$765起（創造者特大床房）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路130

交通：搭乘地鐵2號線到「弘大站」下車步行3分鐘

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首爾2024新酒店推介【9】URI&酒店（Hotel UriN）

URI&酒店又稱「烏里&」酒店，位於江南區，鄰近不少餐廳及購物商場，COEX MALL星空圖書館 及室內水族館亦在步行可達的距離， 地理位置極佳！

酒店曾於2023年進行翻新，是江南區內CP值相當高的酒店。酒店客房採用簡約設計，以奶茶色調搭配木系元素風格，打造出具有溫馨感的客房。酒店客房空間雖然較小，但房內設備亦算齊全，附有浴缸、雪櫃、沙發區等，窗戶亦可飽覽城市景觀，而且使用隔音窗簾，讓你可以享受寧靜時光！

URI&酒店（Hotel UriN）

房價：人均HKD$294起（高級大床房）

地址：首爾特別市江南區三成路96街20

交通：搭乘地鐵2號線到「三成站」下車步行5分鐘

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首爾2024新酒店推介【10】Pillowsopher Hongdae

Pillowsopher Hongdae前身為民宿，於2023年翻新後重開，距離弘大站約3分鐘步程，鄰近有京義線森林公園、弘大商圈等熱門旅遊景點，亦有不少餐廳、高級酒吧及咖啡店，地理位置優越！酒店樓高4層，提供4種房型，全部均為大床房型，部分客房更有一整面大窗戶，雖然窗外景觀不算開揚，但光線充足，室內空間亦算寬敞，而且極具時尚設計感，浴室更是以雲石設計，非常優雅舒適！

Pillowsopher Hongdae

房價：人均HKD$329起（高級雙人房）

地址：首爾特別市麻浦區東橋路217

交通：弘大站步行3分鐘

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首爾2024新酒店推介【11】首爾江南萬豪AC酒店（AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam）

AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam （AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남）於2022年5月開業，位於江南區，是Marriott集團旗下韓國新酒店。從驛三站離站後，步行約2分鐘可到達。酒店設9種房型，房內可飽覽首爾景色，部份房間設有露台及私人泳池，價格約由$1,000起。

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首爾江南萬豪AC酒店（AC Hotel Marriott Seoul Gangnam）

房價：人均HK$696（大床房）

地址：首爾市江南區德黑蘭路25街10

交通：首爾地鐵3號線驛三站6號出口步行5分鐘

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首爾2024新酒店推介【12】首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）

首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）於2022年4月開幕，是IHG集團旗下的酒店品牌。酒店位於江南區新沙地鐵站及知名購物大道新沙洞林蔭樹路旁邊，從酒店步行到地鐵站和新沙林蔭大道分別僅需5分鐘和7分鐘步程，吃喝玩樂都非常方便！酒店提供多達12種房型，全部客房均設有浴缸，部分客房的浴缸正對景觀窗，可以一邊睇景一邊浸浴！部分客房更配備檜木風呂、私人泳池及小廚房，設施配套一流！

首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）

房價：人均HK$444／晚（豪華大床間 - 無障礙通道）

地址：首爾市江南區島山大路144

交通：首爾地鐵3號線新沙站步行5分鐘

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首爾2024新酒店推介【13】首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）為日本酒店集團ROYNET進駐韓國的首間酒店，於2022年3月開業，位於地鐵5號麻浦線和機場線孔德站之間，從兩站起步行5分鐘直達酒店。孔德站屬四線交會的轉乘車站，乘坐一站便能到達弘大，或出發前往其他首爾景點，是跑景點的酒店好選擇，價格約由$510起。

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

房價：人均HKD$289起（標準雙人床房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路67

交通：首爾地鐵5號線麻浦站步行5分鐘；首爾地鐵6號線孔德站步行6分鐘

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首爾2024新酒店推介【14】聯合酒店（Union Hotel）

聯合酒店（Union Hotel）坐落於永登浦區，鄰近木馬公園、楊花漢江公園、YG娛樂公司等景點，來往地鐵站亦只需步行約2分鐘，交通非常方便！酒店曾於2022年完成翻新，提供93間客房及套房，最多可供4人入住。房間內均配備落地景觀窗、浴缸或淋浴、電視等，部分房間亦設有露台及客廳，空間十分寬敞。酒店亦設有健身室及洗衣間等設施。

聯合酒店（Union Hotel）

房價：人均HK$316起（標準大床房）

地址：136, Yangpyeong-ro, 07205, 永登浦區, 首爾, 韓國

交通：首爾地鐵9號線仙遊島站出站步行2分鐘

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