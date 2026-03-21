蓮塘口岸按摩 8 大推介｜足療/頭療/採耳/推拿 50 分鐘 ¥68 起

蓮塘口岸按摩｜想趁假期鬆一鬆筋骨，不少人都會選擇北上按摩，又想交通近關口。《香港01》好食玩飛記者整理蓮塘口岸附近的8大按摩好去處，其中有多年人氣不減可過夜的皇室假期美食水療會、有網民大讚頭療店、或者是老字號按摩品牌漢仁宮等，價錢最平¥68起。



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蓮塘口岸按摩【1】蓮港國際水會

蓮港國際水會位於蓮塘口岸地理位置之冠，出關步行2分鐘即到，新中式原木風裝修超闊落。設恆溫浴池、乾濕蒸、按摩、KTV、PS5 遊戲室，24小時營業可留宿。中式按摩 90分鐘¥279，免小費、水果飲品任食，玩足24個鐘。

蓮港國際水會

營業時間：24小時

人均： ¥279

地址： 羅湖區蓮塘街道羅沙路4099號蘭亭國際名園B1

交通： 蓮塘口岸A2出口步行40米



蓮塘口岸按摩【2】慢慢生活館・中泰式按摩・SPA（蓮塘店）

深圳人氣連鎖「慢慢生活」終於登陸蓮塘，一入去就自動慢落嚟。技師全部經驗豐富，力度可輕可重，50分鐘按摩僅需¥68。親民的價錢，成為蓮塘口岸附近高質按摩之選，無論是想舒緩疲勞、放鬆身心，定係深層養生，都非常適合港人前往。

慢慢生活館・中泰式按摩・SPA（蓮塘店）

營業時間：10:30 - 23:30

人均： ¥100

地址： 羅湖區蓮塘街道仙湖社區國威路72號蓮塘第一工業區103棟四層

交通： 地鐵2號線蓮塘站步行約5分鐘



蓮塘口岸按摩【3】沐島影院足道・芳香 SPA

蓮塘新晉人氣店，以影院加足道為核心特色，是港人北上放鬆的新選擇！隔音出色，唔會被外界干擾，邊按摩邊沉浸式睇戲，徹底打破傳統按摩的單調。技師經專業訓練，落手前會主動詢問受力程度並靈活調整力度，全程免收小費、無硬銷、無隱藏消費。必試「影院足道＋肩頸放鬆」¥128起享70分，草本足浴緩解雙腳疲勞，穴位按壓疏通經絡，肩頸重點舒緩改善勞損，按完渾身輕鬆。

沐島影院足道・芳香 SPA

營業時間：10:00 - 02:00

人均：¥128

地址：蓮塘街道聚寶路119號

交通： 地鐵2號線仙湖路站B2口步行370米



蓮塘口岸按摩【4】蓮塘月色健康養生會·足療·SPA·採耳

蓮塘月色健康養生會專注中醫養生同沉浸式放鬆，一站式提供足療、SPA、採耳，針對港人常見肩頸勞損、失眠、耳悶耳垢問題，訂製化療程超貼心。必試足療 ¥80就可以享受60分鐘，採耳清潔舒適又減壓。

蓮塘月色健康養生會·足療·SPA·採耳

地址：蓮塘街道蓮塘社區D小區

人均：¥155

營業時間：24小時

交通： 地鐵2號線仙湖路A1出口步行550米



蓮塘口岸按摩【5】漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）

漢仁宮是深圳主打中式按摩的連鎖老字號品牌，各分店的環境裝修、店員手藝、服務都有一定水準。而就近蓮塘口岸的分店位於蓮塘站附近，位置就腳，店內一貫品牌中式古色古香風格，足療、推拿、採耳等療程¥99起，¥219肩頸推拿大受歡迎，每組客人都有獨立房間。不少本地人指，品牌按摩師都必須經專業訓練，所以手法穩定，不妨購物後鬆一鬆！

漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）

地址：蓮塘街道蓮塘社區國威路139號天越翔園二層1號

營業時間：星期一至日 10:30-01:00

交通：深圳地鐵路2號線蓮塘站D出口步行220米



蓮塘口岸按摩【6】大桶大•影院足道SPA連鎖（黃貝嶺店）

同為連鎖店的大桶大，店舖最大賣點就是把每個房間都打造成影院的形式，有大屏幕可以邊按摩邊看電影。而就近蓮塘口岸的黃貝嶺分店屬於新店，價格相宜，最平¥99就可享用70分鐘腳部按摩，套票更包含水果小食。不過要留意的是，店舖所在的大廈仍然有工程，可能會影響體驗。

大桶大•影院足道．SPA連鎖（黃貝嶺店）

地址：黃貝街道文華社區深南東路1003號丹楓白露三層01號鋪

營業時間：星期一至日 10:30-02:00

交通：深圳地鐵路2號線黃貝嶺站D出口步行200米



蓮塘口岸按摩【7】皇室假期美食水療會

皇室假期美食水療會早以多樣化設施服務打響名堂，不僅有中泰式按摩、各式湯池，還可以過夜任飲任食水果。近年翻新過後，裝潢走日式木系風，更增設卡啦OK、遊戲機等多樣娛樂設施，¥239就可以任飲任食於娛樂區任玩24小時，真係抵過住酒店！據網民分享，只要提早聯絡水療會，就可享有免費關口接送服務。不過，由於水療會有多種項目及套票，建議前往前先仔細查閱套票詳情。

皇室假期美食Spa

地址：羅湖區南湖街道春風路2040號金色都匯負1-5樓（春風萬佳）

營業時間：星期一至日 24小時營業

交通：深圳地鐵路2號線湖貝站D出口步行490米



蓮塘口岸按摩【8】施奈兒•洗頭頭療•按摩SPA（萬象城店）

位於大劇院站萬象城附近的施奈兒是人氣頭療店，在頭療開始前，店員會先檢查頭皮狀況再制定適合的療程，最平套餐¥158就包含頭療、肩頸按摩、小食。不少人不但大讚店內氛圍舒適，又表示店員細心按摩手法一按到位，更指出療程有效解決頭痛、頭痕問題。

地址：寶安南路1054號湖北寶豐大廈1104室

營業時間：星期一至日 10:30-23:00

交通：深圳地鐵路2號線大劇院C出口步行320米



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