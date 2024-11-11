南山新商場4間｜Kaledo11.17開幕　貨倉式中古店　必試燒肉店大漁

深圳新商場｜連接深圳灣口岸的13號地鐵線最快在年底開通營運，而最近深圳灣口岸的南山區也有不少消費的好去處，例如在11月17日開幕的南山新商場Kaledo，在后海站E岀口直達，非常方便！商場入面還有貨倉式的名牌中古店，最合適貪靚之人！除了Kaledo，南山區還即將會開幕不少新商場，《香港01》好食玩飛記者整理了4大南山商場，即看下文了解！



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深圳南山新商場｜【1】Kaledo嘉樂道 —— 深圳版的美酒佳餚巡禮

座落於深圳南山中心區保利劇院旁的Kaledo嘉樂道，是今年「不止微醺節」的主要陣地！在11月15至17日，商場B1層將舉辦深圳版的美酒佳餚巡禮，入場票價為48元人民幣，場地逾40間酒吧，有香港的BARCODE、Tell Camellia，Tell Camellia是連續4年入選亞洲50佳酒吧榜單的酒吧，還有其他來自北京、上海、廣州、深圳等地的酒吧。

除了有調酒師帶來他們特製的雞尾酒外，還會開放美食街，有BON YAKI現代燒鳥居酒屋、MORIE Gelato意式手工雪糕、Sim’s bakery麵包店等。

商場外面是全玻璃幕牆和開放式入口的設計，商場內B1層有二手市場，有衣物、書本等等；而在L2層則有二手中古市集，佔地2,000平方米，以倉庫形式銷售陳列鞋子、手袋、帽子、飾品等，品牌包括Chanel、Gucci等。L3和L4層則以餐飲為主，有湘菜館「湘頌」、湛江菜「蒃小苑」、火鍋店「翠焱火鍋」、燒肉店「大漁燒肉」等。

Kaledo嘉樂道

地址：深圳市南山區粤海街道海珠社區文心六路4號保利文化廣場C區

交通：地鐵2 ／8 ／11號線后海站E岀口直達



深圳南山新商場｜【2】K11 ECOAST——藝術購物中心+海濱長廊

旗下擁有尖沙咀K11 MUSEA的K11集團，在內地首個旗艦項目K11 ECOAST，將於今年年底在深圳前海迎來開業。K11 ECOAST海濱文化藝術區總建築面積達22.8萬平方米，比香港K11 MUSEA大上一倍，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多用途藝術展覽空間K11 HACC、新世代辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade。

K11 ECOAST

預計開業時間：2024年底

地址：深圳前海蛇口太子灣

交通：地鐵12號線太子灣站



深圳南山新商場｜【3】太子灣招商花園城——深圳第二座花園城

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城，商業面積達11.5萬平方米，分為北區和南區。進駐商店十分多元化，有超級鳥局寵物互動零售體驗店、引力矩陣運動娛樂中心、有雲川菜店、貝克托馬斯德國麵包店等。

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城。（太子灣花園城微信公眾號圖片）

太子灣招商花園城

預計開業時間：2024年底

地址：深圳南山區南海大道88號

交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站



深圳南山新商場｜【4】深圳大悦城——打造深圳版香榭麗舍大道

深圳首座大悅城計畫於2025年在寶安新安街道亮相。商業面積佔15萬平方米，7大樓層以「特區活力新潮向」為定位，將重點引入主理人潮牌、設計師買手店、高階戶外品牌，獨家打造的深圳版「香榭麗舍大道」。

深圳大悦城

預計開業時間：2025年

地址：深圳寶安區大悦城

交通：地鐵5號線靈芝站



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