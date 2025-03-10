蓮塘燒肉7間｜西塔老太太／姜虎東白丁／網民狂讚這間／人均¥50起

蓮塘口岸燒肉｜深圳燒肉｜召喚燒肉愛好者！近年有不少港人經蓮塘口岸北上，而口岸附近美食數不勝數，當然少不了韓式日式燒烤，以下《香港01》好食玩飛記者就整理出蓮塘口岸附近7大燒肉，有278元人民幣二人90分鐘燒肉榴槤海鮮放題、人均50元人民幣超高性價比的悟能八戒烤肉、以及由韓國著名主持人開的姜虎東白丁烤肉等。



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蓮塘口岸燒肉【1】姜虎東白丁烤肉（KKMall店）

姜虎東白丁烤肉是由韓國綜藝《認識的哥哥》主持人姜虎東（姜鎬童）開設的韓式料理餐廳，在內地有多間分店。店內裝潢一貫韓式燒肉店風格，輕鬆跟韓劇主角同款，而且就近蓮塘口岸的分店位於商場KKMALL京基百納空間，食飽又可以逛街。

雖然價錢偏高，人均約150元人民幣，但不少網民都表示店舖全部菜品都精緻新鮮好味，又有店員全程協助燒肉，最受歡迎有雪花肉、刀鞘五花肉、石頭鍋飯，飯後甜品還有韓式雪花冰！

姜虎東白丁烤肉（KKMall店）

地址：蔡屋圍五街KKMALL京基百納空間4樓410號

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線大劇院站出口步行380m



蓮塘口岸燒肉【2】悟能八戒烤肉．炭烤活鰻（羅湖店）

悟能八戒烤肉深受本地人歡迎，不時要在店外加枱，十分熱鬧。店舖採用木炭燒烤，八戒肥牛、黑毛豬五花是店舖招牌，不會太肥膩，肉質亦有水準，還設有啤酒任飲套餐，適合一班朋友聚會。最平人均價錢約50元人民幣，食客大讚抵食又大碟，是性價比之選！

悟能八戒烤肉．炭烤活鰻（羅湖店）

地址：鳳凰路129號樓1樓（沃爾瑪對面）

營業時間：星期一至日 11:00-02:00

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站E出口步行500米



蓮塘口岸燒肉【3】秀·韓式烤肉·鮮牛肉榴槤無限量（羅湖黃貝嶺店）

秀·韓式烤肉雖然是燒肉放題，但最大賣點是其榴槤放題，不少食客都衝著其金枕頭榴槤任食而光顧。而且二人90分鐘燒肉榴槤鰻魚放題，只需278元人民幣包所有食品飲品，平得讓人難以置信，但食材並沒有因為平價而水準不足，食材依然新鮮，M7雪花牛肉粒、蒜蓉海蝦都是最多人推薦的菜品！

秀·韓式烤肉·鮮牛肉榴槤無限量（羅湖黃貝嶺店）

地址：黃貝嶺三路1號靖軒豪苑C棟1樓108號臨街商店

營業時間：星期一至日 11:00-00:00

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A出口步行320米



蓮塘口岸燒肉【5】西塔老太太泥爐烤肉（喜薈城店）

西塔老太太泥爐烤肉是內地人氣燒肉連鎖品牌，在大型商場都會有它的蹤影，而且時常會有人龍，可見餐廳有穩定的水準！老太太特色肥牛及瘦牛都是招牌菜，網民大讚牛肉調味適中，配上秘制麻醬，味道讓人一試難忘，人均消費約100元人民幣，有專人協助燒肉，環境寬敞舒適，難怪有人稱之為深圳燒肉天花板。建議大家可以在大眾點評線上取號，減少等候時間。

西塔老太太泥爐烤肉（喜薈城店）

地址：太寧路8號喜薈城3樓

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵5/7號線太安站C出口步行910米



蓮塘口岸燒肉【5】肉祭燒肉一番（京基100KK MALL店）

肉祭燒肉一番同西塔老太太人氣不相伯仲，同為連鎖品牌有品質保證，一樣無須自己動手燒，有店員的協助！一道每人必點的特色菜就是麵包夾雪糕，外脆內軟、外熱內冷的口讓不少人成為了回頭客。此外，超橫膈膜、元氣長肋條則是肉類必點，肉質不會柴，帶點燒肉的油香，讓人大快朵頤！

肉祭燒肉一番（京基100KK MALL店）

地址：深圳深南東路5016號京基100大廈KKMALL 商場負一樓B106B107

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線大劇院站出口步行270米



蓮塘口岸燒肉【6】宫崎牛一燒肉屋

無論是餐廳的裝修，還是食物都非常日式，精選日本宮崎A5/M9和牛，從日本新鮮運送，肉質鮮嫩。當中必試網民推薦TOP1的極上肋條，經醃漬的牛肋條帶肌腱，口感有層次，而且味道鮮甜。而且全程都有店員幫忙燒烤，客人只需要幫忙吃，冷氣非常充足，即使是夏天也可以舒適地燒肉，二人套餐價格約為人均199元人民幣。

宫崎牛一燒肉屋

地址：深南東路2019號東樂大廈105號

營業時間：17:00-01:00

交通：湖貝地鐵站A出口步行約30米



蓮塘口岸燒肉【7】野岩炙•極炙•日式炭火燒肉

野岩炙•極炙•日式炭火燒肉是國內連續5年登上米芝蓮推介的燒肉店，今年已經開業10年，主打日式燒肉，肉類供應澳洲和牛、豬肉、雞肉，油脂比例分布良好，口感多汁鮮嫩。

除了肉類，網民還推薦烤鰻魚，鰻魚肥美鮮嫩，油脂滿滿，配搭餐廳秘製醬汁，別有一番風味！店內全程有專人幫忙燒肉，如果覺得肉質或者燒得不好，都可以免費更換。食物和服務的水準都極佳，雙人套餐人均214元人民幣，遇到優惠大概人均149元人民幣。

野岩炙•極炙•日式炭火燒肉

地址：南湖街道嘉賓路4051號金威大廈三樓

營業時間：11:30-15:00；17:00-24:00

交通：地鐵國貿站E出口490米



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