東京商店街5大推介　阿美橫丁外有好選擇！爆買藥妝／手信／廚具

日本東京商店街｜去日本東京旅遊，想深入體驗日本在地人的風土人情和美食，一定要逛逛商店街，一條街羅括銅板美食、傳統懷舊小店、特色手信、藥妝店等。本文整合東京好逛又好吃的商店街5選，包括東京最長商店街、擁有「夕陽階梯」的谷中銀座商店街、曾經是黑市的阿美橫、廚師的天堂合羽橋等，快來看看各商店街特色吧！



仲見世通是淺草寺旁的典型日式商店街。（日本國家旅遊局網站圖片）

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東京商店街【1】戶越銀座商店街 —— 東京最長商店街

全長約1.3公里的戶越銀座商店街的東京最長商店街，擁有3條購物街和約400間商店。戶越銀座商店街也是著名的銅板美食集中地，「戶越銀座可樂餅」尤其出名，這裏有約20間店都在賣可樂餅，而且各店做法都有不同特色，最特別的便是創於昭和四十年的後藤蒲鉾店的關東煮可樂餅！除了超市、藥妝店、快餐店等連鎖店外，這條商店街還有大量傳統小店，及以美容浴而聞名的天然黑湯溫泉戶越銀座溫泉！

戶越銀座商店街

地址：東京都品川區戶越1-15-16

交通：東急電鐵池上線戶越銀座站／都營地下鐵淺草線戶越站



後藤蒲鉾店

地址：東京都品川區戶越2-6-8

營業時間：11:00 - 20:00（逢周三休息）



東京商店街【2】谷中銀座商店街 —— 傳統小店林立 絕美夕陽階梯

短短170米的谷中銀座商店街，約60間商店林立，當中以傳統私人小店為主。這並不是人為規劃的商店街，而在昭和20年左右自然地形成的鄰里式商圈，因此小小商店街裏充滿懷舊和式的氛圍。這裏時常有貓咪出沒，各處都設置了木頭貓咪雕像，讓這裡又多了「貓街」的稱號，貓奴必食「やなか しっぽや」烘焙店的貓咪尾巴棒。另外，入口的「夕陽階梯」是當地的賞日落勝地，不能錯過！

谷中銀座商店街

地址：東京都台東区谷中3-11-14

交通：JR山手線日暮里站西口出站



東京商店街【3】阿美橫丁購物街 —— 出名價廉物美 曾經是黑市

東京物價貴，不過阿美橫丁購物街出名價廉物美，而且還可以殺價！東京人不會用全名稱呼這裡，如果你想裝成本地人，可以直接叫作「阿美橫」。阿美橫在最初是二戰後形成的黑市，販售從駐日美軍所取得的物資，現在仍是大量販售各種糖果、朱古力的地方。

阿美橫有很多販售現切水果串的水果攤，最常見的是哈密瓜、草莓與鳳梨。如果打算在這買手信，螃蟹、三文魚卵及各種海鮮都是不錯的選擇。此外，這裏的松茸也會比其他地方便宜。除了吃的，阿美橫還有很多便宜划算的運動服飾、球鞋、用品等，且均為正版商品，不過可能是二、三季以前的過季品。

曾經成美軍物資黑市的阿美橫，現已成為熱門的商店街。（日本國家旅遊局網站圖片）

阿美橫丁購物街

地址：東京都台東區上野6-10-7

交通：JR山手線御徒町站步行5分鐘



東京商店街【4】仲見世通商店街 —— 淺草寺旁的典型日式商店街

日本最古老的商店街仲見世通，歷史可追溯至17世紀，洋溢著舊東京的氛圍。穿過雷門後，你便進入了仲見世通商店街，沿路漫步令人目不暇給的90多個攤位，商店街的另一邊便是大名鼎鼎的淺草街。仲見世通商店街最受歡迎的小食有人形燒（海綿蛋糕內填滿紅豆泥），以及新鮮現烤的仙貝。不少本地人和遊客都會穿着和服四處遊走，形成仲見世通獨特的一抹風景線。

仲見世通是淺草寺旁的典型日式商店街。（日本國家旅遊局網站圖片）

仲見世通商店街

地址：東京都台東區淺草2-3-1

交通：銀座線、淺草線與東武晴空塔線到淺草站步行5分鐘



東京商店街【5】合羽橋道具街 —— 大量食物模型和日式刀具的廚師天堂

合羽橋道具街（河童橋道具街）作為東京的「廚具街」而聞名，熱愛烹飪的遊客絕對不能錯過！無論是東京的餐館老闆或家庭煮婦，都會來到這裏採購世界一流的日式廚房刀，以及超逼真的食物模型。合羽橋（Kappabashi）的名稱源自於河童（Kappa），因此在這裏到處都有挺著大肚腩的可愛河童雕像。

這裏過百間的陶瓷器皿商店中，販售着許多價格親民的陶器，例如精緻的日式茶杯、可愛的筷架及手掌大小的清酒杯，非常適合當作紀念品。壽司、烤雞等食物造型的磁石貼，還有食物主題的手機殼，都是比較與眾不同的紀念品。

河童橋道具街

地址：東京都台東區松谷3-18-2

交通：東京地鐵銀座線田原町站步行5分鐘



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