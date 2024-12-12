澳門美食推介11間｜兄弟行墨魚滑／榮記荳腐花／雄興泰蠔仔米線

澳門美食｜澳門除了葡撻和豬扒包之外，其實還有不少美食！以下11間澳門必食餐廳，有澳門人熟知的老字號茶餐廳「新鴻發美食」，也有豆腐製品老字號「榮記荳腐」，準備去澳門的朋友記得Bookmark！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

澳門美食推介【1】新鴻發美食

位於三盞燈附近的老牌茶餐廳「新鴻發」，是澳門人熟悉的老字號。茶餐廳主打大件夾抵食的美食，當中必試乾炒牛肉通心粉，整碟充滿炒香了的生抽香氣，而且通粉保持嚼勁，另外還有足足8cm厚的多士，口感不但外脆內軟，中間還夾住毫不吝惜的花生醬，超級邪惡！另外菠蘿芝士豬扒雞蛋包也是餐廳的熱門選擇！

新鴻發美食

地址：澳門花王堂區賈伯樂提督街55號A（三盞燈附近）

營業時間：星期一至日 06:00 - 18:00

電話：+853 2853 0452



澳門美食推介【2】兄弟行

澳門隱世小店「兄弟行」，主打粵式單拼或雙拼粉麵，當中最多人吃的墨魚滑和鯪魚滑，更是100%純肉手打，不但帶有海鮮濃濃的鮮甜味，而且非常彈牙！當中必食推介墨魚丸鯪魚球麵、墨魚丸及鯪魚球彈。另外，餐廳還有秘制辣醬，充滿辣椒香味而且不算太辣，即使不能吃辣的朋友也可試試。

兄弟行

地址：澳門沙梨頭爹美刁施拿地大馬路18號A鋪（31號碼頭對面）

營業時間：06:00-17:00

電話：+853 6651 3714



澳門美食推介【3】榮記荳腐

以豆腐聞名的餐廳榮記荳腐，曾多次獲得米芝蓮指南推介。餐廳主打各式各樣的豆腐製品，除了招牌的豆腐花、豆奶之外，還有白灼鵝腸、魷魚、豬油渣麵。豆腐花完全沒有大豆的腥味，而且非常醇厚，人均都只是港幣50至60元，非常抵食！

榮記荳腐

地址：新馬路果欄街47號地舖

營業時間：星期一至日 08:00 - 18:30

電話：+853 2892 1152



澳門美食推介【4】雄興泰咖啡室

「雄興泰咖啡室」經常座無虛席，是澳門本地人都會強烈推介的餐廳。餐廳除了有澳門名物豬扒包外，還蠔仔米線、豬潤粗麵、瑶柱煎蛋等美食，當中蠔仔米線的蠔肉非常多，而且味道鮮甜，配搭細碎的菜脯和順滑的米線，層次十分豐富！

雄興泰咖啡室

地址：新橋（三盞燈／白鴿巢）連勝馬路151號B地舖

營業時間：星期一至日 07:00 - 18:00

電話：+853 2821 2825



澳門美食推介【5】樂點咖啡

「樂點咖啡」雖然主打日式風格，但餐廳內的所有菜式和飲品皆獨家研發，當中以招牌菜厚Pancake最具人氣。餐廳參考了日式煮法，熱香餅厚身鬆軟，口感較接近海綿蛋糕，而且款式變化多，客人可按個人口味選擇！另外餐廳還有不少輕食及飯類，例如沖繩塔可饭、芝士漢堡扒飯、照燒雞扒飯等。

樂點咖啡

地址︰澳門新橋（三盞燈／白鴿巢）鏡湖馬路72號臻華大廈地下A舖

營業時間︰12:00-20:00

電話：+853 6361 2723



澳門美食推介【6】天天食

位於燒灰爐街的人氣飯糰小店「天天食」，每天都有新鮮出爐的飯糰，不但選擇非常多，而且非常足料！有芥末蝦、明太子蛋黃、葡國辣魚、蟹子蛋沙律、辣螺肉等等，喜歡吃創新料理的，還可試試餐廳的甜飯糰，有朱古力花生醬、草莓兩款，另外店內還有熱壓三文治、燒賣和點心等選擇。

天天食

地址：澳門燒灰爐街2號B灣畔居地下A座

營業時間：星期一至五 12:00-19:30／星期六、日 12:30-19:00

電話：+853 6571 3141



澳門美食推介【7】酥富匙千層牛肉酥

去澳門當然要吃萄撻！原來萄撻不是源自萄葡牙！想吃正宗地道的萄式蛋撻，就要試試這間由葡籍烘焙師Pedro Almeida主理的「酥富匙千層牛肉酥」。店內提供傳統葡撻，其口感跟澳門萄撻完全不同，口感更滑，桌上提供肉桂粉和白糖粉，可以灑上撻面品嚐萄葡牙當地風味。店內還有烘焙師家鄉最傳統的千層牛肉酥，香脆的酥皮包裹著濃郁的牛肉，帶來獨特的滋味。

酥富匙千層牛肉酥

地址：澳門鏡湖馬路5號

營業時間：10:00-18:00（逢星期二休息）



澳門美食推介【8】ALBERGUE 1601 婆仔屋

+ 2

由葡籍主廚Pedro Almeida烹調傳統的葡萄牙菜式，店內所用的香料、飲品都是由葡萄進口，帶來真正的葡萄牙風味，前菜較多人推介有八爪魚沙律、蒜香蝦，至於主菜推介燒黑毛豬肩胛、辣汁燒雞、白酒燴牛面頰。最後的甜品就不得不試砵酒燴梨。如果喜歡小酌一杯，可以試試西班牙國酒「Sangria」，以西班牙的紅酒加入果碎的清涼水果酒。婆仔屋的裝修建築都充滿歐陸風情、店內的擺設均由主理人在葡萄牙收集回來，吸引不少人到訪打卡、進餐，如果有興趣到婆仔屋用餐，建議預先訂座。

ALBERGUE 1601 婆仔屋

地址：瘋堂斜巷8號

電話：+853 23861601

營業時間：星期一至日12:00-15:00；17:30-22:00



澳門美食推介【9】美高梅「食・ 八方」南苑

+ 5

如果入住美高梅酒店或是到保利美高梅博物館觀賞展覽，都不妨到「食・ 八方」南苑用餐，結合了廣東茶餐廳的概念食店，帶出香港及廣東菜式，如果喜歡潮州菜，不妨試試潮州打冷，滷水拼盤夠入味，店內也有不少夠「鑊氣」的小炒菜式。為了保持飲品的味道，咖啡及奶茶都以冰鎮形式送上，而檸檬茶則用了茶冰。由於食店位於酒店內，所以屬24小時營業，隨時都可以品嘗好滋味。

美高梅「食・ 八方」南苑

地址：澳門孫逸仙大馬路1101號

電話： +853 88022389

營業時間：24小時



澳門美食推介【10】旅遊塔皇家葡萄餚

+ 14

澳門旅遊塔有多間餐廳，當中皇家葡萄餚是一間以鄉村風味的葡萄牙菜聞名的餐廳，可以品嘗到多款葡萄牙地道菜式，例如葡萄牙焗鴨肉飯，馬介休球、葡式乳豬等。不過葡式乳豬只限自助晚餐，供應現場有超過60款自助美食，冷盤、主菜、甜品應有盡有。

旅遊塔皇家葡萄餚

地址：澳門西灣湖景大馬路（澳門旅遊塔）

電話：+853 28962878

營業時間：12:00–22:00（星期一休息）



澳門美食推介【11】大鐵棚食堂

+ 5

位於澳門媽閣塘片區的大鐵棚最近活化成食堂，一共有8間食堂，匯聚了熱門美食，當中包括澳門必食的葡撻、豬扒包，也有台式滷味、格仔餅、糯米糍、手工漢堡包、雪糕等等，當中最推薦是文哥龍蝦煲的龍蝦雞煲，只需要澳門幣198元，就可以品嘗到原隻龍蝦的雞煲，如果想食豪一點，還有龍蝦卜卜蜆煲！

大鐵棚食堂

地點：澳門媽閣上街塘片區－大鐵棚

電話：+853 88028888 / 88068888

營業時間：12:00-00:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略