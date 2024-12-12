澳門美食推介6間｜ 必試兄弟行墨魚滑／榮記荳腐／雄興泰蠔仔米線

澳門美食｜澳門除了葡撻和豬扒包之外，其實還有不少美食！以下6間澳門必食餐廳，有澳門人熟知的老字號茶餐廳「新鴻發美食」，也有豆腐製品老字號「榮記荳腐」，準備去澳門的朋友記得Bookmark！



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澳門美食推介【1】新鴻發美食

位於三盞燈附近的老牌茶餐廳「新鴻發」，是澳門人熟悉的老字號。茶餐廳主打大件夾抵食的美食，當中必試乾炒牛肉通心粉，整碟充滿炒香了的生抽香氣，而且通粉保持嚼勁，另外還有足足8cm厚的多士，口感不但外脆內軟，中間還夾住毫不吝惜的花生醬，超級邪惡！另外菠蘿芝士豬扒雞蛋包也是餐廳的熱門選擇！

新鴻發美食

地址：澳門花王堂區賈伯樂提督街55號A（三盞燈附近）

營業時間：星期一至日 06:00 - 18:00

電話：+853 2853 0452



澳門美食推介【2】兄弟行

澳門隱世小店「兄弟行」，主打粵式單拼或雙拼粉麵，當中最多人吃的墨魚滑和鯪魚滑，更是100%純肉手打，不但帶有海鮮濃濃的鮮甜味，而且非常彈牙！當中必食推介墨魚丸鯪魚球麵、墨魚丸及鯪魚球彈。另外，餐廳還有秘制辣醬，充滿辣椒香味而且不算太辣，即使不能吃辣的朋友也可試試。

兄弟行

地址：澳門沙梨頭爹美刁施拿地大馬路18號A鋪（31號碼頭對面）

營業時間：06:00-17:00

電話：+853 6651 3714



澳門美食推介【3】榮記荳腐

以豆腐聞名的餐廳榮記荳腐，曾多次獲得米芝蓮指南推介。餐廳主打各式各樣的豆腐製品，除了招牌的豆腐花、豆奶之外，還有白灼鵝腸、魷魚、豬油渣麵。豆腐花完全沒有大豆的腥味，而且非常醇厚，人均都只是港幣50至60元，非常抵食！

榮記荳腐

地址：新馬路果欄街47號地舖

營業時間：星期一至日 08:00 - 18:30

電話：+853 2892 1152



澳門美食推介【4】雄興泰咖啡室

「雄興泰咖啡室」經常座無虛席，是澳門本地人都會強烈推介的餐廳。餐廳除了有澳門名物豬扒包外，還蠔仔米線、豬潤粗麵、瑶柱煎蛋等美食，當中蠔仔米線的蠔肉非常多，而且味道鮮甜，配搭細碎的菜脯和順滑的米線，層次十分豐富！

雄興泰咖啡室

地址：新橋（三盞燈／白鴿巢）連勝馬路151號B地舖

營業時間：星期一至日 07:00 - 18:00

電話：+853 2821 2825



澳門美食推介【5】樂點咖啡

「樂點咖啡」雖然主打日式風格，但餐廳內的所有菜式和飲品皆獨家研發，當中以招牌菜厚Pancake最具人氣。餐廳參考了日式煮法，熱香餅厚身鬆軟，口感較接近海綿蛋糕，而且款式變化多，客人可按個人口味選擇！另外餐廳還有不少輕食及飯類，例如沖繩塔可饭、芝士漢堡扒飯、照燒雞扒飯等。

樂點咖啡

地址︰澳門新橋（三盞燈／白鴿巢）鏡湖馬路72號臻華大廈地下A舖

營業時間︰12:00-20:00

電話：+853 6361 2723



澳門美食推介【6】天天食

位於燒灰爐街的人氣飯糰小店「天天食」，每天都有新鮮出爐的飯糰，不但選擇非常多，而且非常足料！有芥末蝦、明太子蛋黃、葡國辣魚、蟹子蛋沙律、辣螺肉等等，喜歡吃創新料理的，還可試試餐廳的甜飯糰，有朱古力花生醬、草莓兩款，另外店內還有熱壓三文治、燒賣和點心等選擇。

天天食

地址：澳門燒灰爐街2號B灣畔居地下A座

營業時間：星期一至五 12:00-19:30／星期六、日 12:30-19:00

電話：+853 6571 3141



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