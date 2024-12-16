深圳新景點2025｜全新18大地標　最大滑雪場＋京東MALL＋新商場

深圳新地標｜深圳新景點2025｜深圳好去處商場｜新一年，深圳有咩新蒲點呢？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了18個深圳2025年新地標，包括有4個大型商場、京東MALL家電專門店、海洋世界等等，其中深圳前海·華發冰雪世界更是全球最大滑雪場！即看下文啦！



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深圳最新大型商場｜【1】K11 ECOAST —— 南山商場／全深圳佔地面積最大商場

K11 ECOAST是K11在內地的首個旗艦項目，預計在2025年年初開幕。K11 ECOAST座落於深圳太子灣，總面積超過22萬呎，將會成為全深圳最大的購物中心之一，此項目繼續延續K11的品牌概念「藝術、文化、自然」，所以除了有K11商場，還有藝術展覽空間、K11ATELIER辦公室、Promenade海濱長廊等設施，致力打造為深圳具影響力的海濱文化藝術區。

K11 ECOAST

地址：深圳南山蛇口太子灣路



深圳最新大型商場｜【2】大悅城 —— 11層／年輕時尚商場

大悦城是中粮集團城市綜合體的核心品牌，以年輕、時尚、潮流、品位為特徵，以購物中心為主體，組合公寓住宅、寫字樓、酒店等綜合體，總面積為730萬呎。由地下4層及地上7層組成，由跨街建築將四個部分串聯，形成自由感十足的漫遊公共空間。

大悦城以年輕、時尚、潮流、品位為特徵。（圖片來源：濱海寶安）

大悅城

地址：深圳市寶安區前進一路與創業二路交界處

交通：深圳地鐵靈芝站



深圳最新大型商場｜【3】深圳太子灣花園城 —— 漫海景餐廳／北、南、别墅區

深圳太子灣花園城，是深圳第二座花園城，也是全新的花園城旗艦產品。花園城商業體約110萬呎，包括北區、南區和别墅區。北區以「都市生活方式」為主，由花園主題零售主力店、藝術設計、家庭生活、頂級影院、主題街區等部分組成。而南區偏向於「玩樂與運動空間」，有城市海景露台、室內演藝空間。而别墅Villa區則擁有八棟臨海單棟建築，融合旗艦品牌、國際餐廳酒吧等，同時引入黑珍珠、米其林等浪漫海景餐廳。

深圳太子灣花園城

地址：深圳南山區南海大道88號



深圳最新大型商場｜【4】羅湖益田假日廣場 —— 國際名品、潮玩運動商店

深圳羅湖益田假日廣場位於深圳羅湖核心區，總建築面積達120萬呎，包括購物中心、户外街區、藝術大樓以及中央廣場。定位為「多元藝術體驗式購物中心」，打造國際名品、潮玩運動、人文藝術、饕餮美食、親子樂享五大業態。預計在2025年年初落成。

深圳羅湖益田假日廣場位於深圳羅湖核心區，總建築面積達120萬呎。（羅湖益田假日廣場官網）

羅湖益田假日廣場

地址：深圳羅湖愛國路與華麗路交界處

交通：深圳地鐵3號線翠竹站



深圳好去處室內｜【5】深圳前海·華發冰雪世界 —— 全球最大室內滑雪場

預計在2025年10月開幕的深圳前海·華發冰雪世界，最大亮點是世界規模最大的室內滑雪場，總面積有一百萬呎大！加上83米的垂直落差和441米的室內單道，成為全國高差第一、滑道最長的室內滑雪場！附近也將引入JW萬豪酒店，滑雪滑到攰仲可以喺JW住一晚休息！

世界規模最大的室內滑雪場預計在2025年10月開幕。（圖片來源：濱海寶安）

深圳前海·華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路西段（會展城地鐵站北側）



深圳最大電器鋪｜【6】深圳京東MALL —— 家電專門店／嬰兒用品／手機電子產品

首開深圳京東MALL在南山落户，商戶面積接近3萬平方米，預計逾200個品牌進駐。除了主要銷售傳統家電、電腦數位、手機通訊及家居設備外，亦會有電競、兒童母嬰、娛樂等元素融入其中，滿足更多家庭客戶的需求。

首開深圳京東MALL在南山落户，商戶面積接近3萬平方米。（公眾號@壹覽商業）

深圳東京MALL

地址：深圳市南山區南海大道2746號

交通：深圳地鐵9號線南山書城站A出口



深圳水族館｜【7】深圳小梅沙海洋世界 —— 五大展區／四大秀場

於2019年底，小梅沙海洋世界進行拆除重建，將設置五大展區和四大秀場，以及結合全球最大青藍洞景觀，在聲光電的科技化場景中，數百個名貴海洋物種與人深度互動，提供海洋科普、親子研學、科技演藝等體驗。海洋世界目前已通過竣工驗收和消防驗收，料2025年內能順利面世！

深圳小梅沙海洋世界

地址：深圳鹽田區小梅沙鹽梅路東側



深圳最新樂園｜【8】深圳樂高樂園LEGOLAND —— 3大園區／全球最大樂高樂園

名古屋有樂高樂園，深圳也有啦！深圳樂高樂園度假區包括樂高主題樂園、樂高水上樂園、樂高探索樂園3個園區，位於西側的主題樂園內將有9大主題區，例如樂高忍者、海盜岸、神話野獸世界等，超過100個互動游樂設施、表演和景點，規劃建設全球最大的樂高樂園！於上年有消息指樂園會在2024年年底建成，可是目前仍在施工過程，希望2025年會順利開幕！

深圳樂高樂園LEGOLAND

地址：深圳大鵬新區



深圳酒吧街｜【9】深圳啤酒小鎮 —— 啤酒街／3大廣場／音樂節巨幕

在2024年12月16日開幕的啤酒小鎮，擁有大量自然景觀的花園步道和啤酒街，小鎮範圍內有3大廣場，分別是未來中心廣場、慶典廣場和精酿廣場，户外更有可以觀賞比賽和音樂節的巨幕，可以在普天同慶的節日裡，在這個空間聚首一堂！而且小鎮仍會陸續增加娛樂範圍，例如啤酒博物館、展未技術的研發中心、供參觀試飲的精酿工廠、歷史遺跡打卡的雪花廣場等。

啤酒小鎮在2024年12月16日開幕啦！（圖片來源：深圳發布）

深圳啤酒小鎮

地址：寶安區創業二路與揚田路交叉口東40米

交通：深圳地鐵興東站B岀口步行約202米



深圳燈飾街｜【10】灣區超級燈會 —— 新年必去／40組花燈／燈火

深圳新年燈會活動有詳情啦！在深圳歡樂海岸椰林沙灘，於即日至2025年2月16日，晚上五時至十時會舉行「灣區超級燈會」，燈會主題為「燈影綽綽、流光溢彩」，當中最精彩環節有40組花燈裝置、燈火等等。不過入場需門票，詳細請瀏覽深圳本地寶的公眾號。

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灣區超級燈會

地址：深圳歡樂海岸椰林沙灘

交通：深圳地鐵深圳灣公園站E岀口



深圳博物館｜【11】深圳海洋博物館 —— 背山面海景觀

深圳海洋博物館是深圳市「新時代文化設施」之一，選址大鵬新區新大片區，背靠七娘山，北朝龍岐灣，東臨新大河濕地，背山面海！博物館將建設收藏、研究、展示、科普等功能，打造國家級綜合性海洋博物館、全球海洋中心城市的文化新地標。

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深圳海洋博物館

地址：深圳大鵬新區新大片區



深圳文化創意園｜【12】深圳書城灣區城 —— 灣區之眼／國際藝術展覽

深圳書城灣區城位於寶安新安街道寶安中心區海濱廣場，建築以「雙玉盤」為設計理念，又被稱為「灣區之眼」，這個粤港澳大灣區地標級文化綜合體，是深圳「新時代重大文化設施」之一。城內會定期舉辦國際藝術展覽等文化活動，預計在2025年內投入使用。

深圳書城灣區城位於寶安新安街道寶安中心區海濱廣場。（圖片來源：濱海寶安）

深圳書城灣區城

地址：寶安新安街道寶安中心區海濱廣場



深圳文化創意園｜【13】深圳市文化館新館 —— 80萬呎／四大演藝廳

預計在2025年年底開幕的深圳市文化館新館，總面積達80萬呎。它是深圳市重大文化設施之一，位於龍華區民治街道民治大道交民康路北，項目核心功能區設置了綜合劇場、先鋒劇場、多功能廳、黑匣子劇場四大演藝空間，是灣區的綜合性文化地標建築，外型設計特別，打卡一流！

預計在2025年年底開幕的深圳市文化館新館，總面積達80萬呎。（圖片來源：深圳發布）

深圳市文化館新館

地址：龍華區民治街道民治大道交民康路北



深圳 科技 景點｜【14】深圳科技館（新館）—— 七大區域／120萬呎

深圳科技館（新館）位於光明中心區科學公園核心位置，周邊聚集科學公園、光明書城等設施，科技館總面積為120萬呎，設多個區域，包括科技展示區、科普影院區、創新實踐區、科技交流區、公眾服務區、業務管理區、科普公園區等七大區，科技館預計在2025年春季正式投入營運。

深圳科技館（新館）

地址：深圳光明中心區科學公園



深圳博物館｜【15】深圳市自然博物館 —— 7層高／展覽、收藏

深圳自然博物館位於坪山區燕子湖片區，總用地面積達40萬呎，地上5層、地下2層，共7層。建設致力成為全國領先的自然歷史遺存收藏中心、自然標本展覽中心、自然科學研究中心和科普教育中心。博物館預計在2025年年底建成。

深圳市自然博物館

地址：深圳坪山區燕子湖片區



深圳室內運動場【16】｜坂田文體中心 —— 9層／70萬呎／戲院／圖書館

預計在2025年上半年開幕的坂田文體中心，建築面積約70萬呎，中心將以體育鍛鍊、電子競技、文化展演、文體商業四大功能作為基礎，打造全新一站式文化體育旅遊商業綜合空間。以A區為例，有9層，設施包括舉辦音樂會、話劇的小戲院、展廳、羽毛球場、攀岩場、籃球場、圖書館等。截至2024年11月14日，場地主體結構封頂、户外環形跑道接軌、幕牆安裝已完成，正在進行室内和樓道裝修，所以坂田文體中心好快正式開業！

坂田文體中心

地址：深圳龍崗區坂雪崗科技城（坂田街道稼先路和坂瀾大道交界處東側）



深圳文化創意園｜【17】深圳灣文化廣場 —— 180萬呎分為南北館

深圳灣文化廣場位於深圳南山區的后海中心海濱，由深圳創意設計館（北館）和深圳科技生活館（南館）組成，佔地約50萬呎，總建築面積為180萬呎，其中深圳創意設計館（北館）是深圳市「新時代文化設施」之一，已被列為深圳市重點建設項目。廣場已進入主體結構全面封頂階段，預計2025年內建成。

深圳灣文化廣場

地址：深圳南山區前海中心后海區



深圳山姆新分店｜【18】寶安山姆會員店 —— 20萬呎／連接萬豐海岸城

​​深圳第5間山姆超市，落户寶安區新橋街道！未來山姆會員店通過空中廊橋與萬豐海岸城相連，建築面積約20萬呎，打造西部商業中心。目前正在建設，預計於2025年開業。

深圳第5間山姆超市，落户寶安區新橋街道！（公眾號@本地寶）

寶安山姆會員店

地址：深圳市寶安區新橋街道萬豐中路和南環路交叉口西北側



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