除夕倒數2025｜落馬洲/深圳灣/羅湖口岸開放時間　附港鐵元旦班次

除夕倒數2025｜深圳倒數｜港人北上熱情不減，相信今個除夕會有不少港人到深圳倒數，喜迎2025！政府宣布，除夕夜各口岸服務時間及公共交通都有特別安排，讓兩地市民倒數後能順暢回家，避免再出現去年除夕煙花後大批內地旅客滯留本港的情況！本文整理有關口岸最新服務時間及交通安排如下。



圖為2023年尖沙咀除夕倒數煙花盛況。（資料圖片）

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除夕倒數2025｜各口岸最新服務時間

● 羅湖口岸：延長至元旦凌晨2時



● 落馬洲口岸：24小時通宵服務



● 深圳灣口岸：24小時通宵服務



● 皇崗口岸：24小時通宵服務



羅湖口岸除夕夜服務時間將延長至元旦的凌晨二時。（資料圖片）

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除夕倒數2025｜港鐵6條線通宵服務

港鐵6條主要線路，包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線，將於除夕當日（2024年12月30日）的日間至午夜時段加強班次，並於翌日元旦（2025年1月1日）的凌晨時分，加開通宵班次。

港鐵元旦通宵班次詳情。（港鐵網站截圖）

至截稿日（12月20日），港鐵公司最新表示，東鐵線通宵服務只涵蓋金鐘至上水路段，不包括上水至羅湖及落馬洲站路段。不過因應港府與深圳市政府已商討好延長跨年夜關口服務時間，港鐵公司將就有關安排作出相應配合，詳請稍後公布。

港鐵東鐵線將於除夕加強班次。（資料圖片）

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