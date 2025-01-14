港人去旅行特徵6大｜穿鮮艷風褸＋雙腿似摩打　網民：阿媽都係咁

港人熱愛旅遊，每逢假期，甚至週末也要快閃。不過，地方之間總有細微的文化差異，香港人總有一陣香港味，有些特徵是藏也藏不住，港人之間也很容易就認得出自己人，早前有網民就這話題熱烈討論，結論得出港人旅行時都喜歡著風褸同孭背囊、行超快，還有兩樣港人常犯超失禮行為，惹來不少人認同：「我阿媽都係咁。」



港人熱愛旅遊，不時都會在別的國家認出「同鄉」。（資料圖片／余俊亮攝）

去旅行，特別是港人旅遊熱門地，例如日本東京大阪，即使對方不說話，總有一些特徵可以容易辨別出香港人，正如我們會可以辨別出日本人、韓國人一樣。不少網民亦曾討論過有關話題，以下整理出5點「非常」香港人的特質，看看你是否包括在內？

香港人去旅行特徵【1】愛著鮮艷風褸

大家去東京、大阪等港人熱門旅遊地，都不難發現周圍都是穿風褸又講廣東話的人？曾經有網民在Threads上提出「點解香港人去旅行一定要着風褸？」，立刻引起共鳴，「著到好功能性，有牌子又鮮豔，9成係香港人」、「仲要多數係桃紅色或者藍綠色」。綜合發現主因是風褸慳位輕便又四季適用。

風褸慳位輕便又四季適用，成為港人旅行必備服飾，可謂一件走天涯。（THE NORTH FACE）

香港人去旅行特徵【2】長期趕頭趕命

香港生活節奏急速，求快、求效率已深深刻在港人的骨子裏，特別是去慢活點的國家，就會發現港人步速超快，更會在人群中靈活穿梭，為求搶先抵達目的地，雙腿簡直好似摩打。

港人步速超快，雙腿簡直好似摩打。（《原諒他77次》劇照）

香港人去旅行特徵【3】愛排人龍店

港人鍾意排隊的程度，鍾意到連網民都要開設全港排隊人龍關注組。去旅行，港人依然愛排人龍店，人龍彷彿反映了店舖的可靠性、名聲，亦表現出港人都會緊貼飲食攻略和潮流。

港人去旅行愛排人龍店，人龍彷彿反映了店舖的可靠性、名聲。（VCG）

香港人去旅行特徵【4】不入有中文字的餐廳

到外地旅行，都希望可以食到當地地道口味，感受貼地風土人情。精明的香港人寧願看不懂餐牌，都會避免張貼「歡迎外國人」字牌的餐廳，因擔心這些專做遊客生意的餐廳伏味濃。

精明的香港人寧願看不懂餐牌，都會避免張貼「歡迎外國人」字牌的餐廳。（《深夜食堂》劇照）

香港人去旅行特徵【5】訂位甩底

外地不少人氣餐廳都設預約制，而港人為追求美食，的確會先作預約，但後來發現行程不合或各種原因，常常出現甩底情況。網民對此舉議論紛紛，「剩係book完餐廳唔去都夠衰」、「做壞晒規矩」。

香港人去旅行常常出現訂位甩底情況。（《原諒他77次》劇照）

香港人去旅行特徵【6】搭車時大聲聊天

香港人習慣乘車時跟別人聊天，電話響也會隨便接聽。然而不少國家，例如日本，乘搭交通工具會比較安靜，甚至會把手機設定為靜音，所以在車上只要聽到廣東話，就無疑是香港人。此問題亦充滿爭議，有人認為香港人到外地應尊重當地文化，儘量不要在車上聊天，但有人則覺得無須過份守紀，令旅行一事有壓力。

在日本乘搭交通工具時，乘客都會避免交談，甚至會把手機設定為靜音。（資料圖片）

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