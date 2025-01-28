新春打卡攻略｜跟著龍蝦國王「游」澳門 帶你玩轉金沙度假區！

今個農曆新年，去澳門玩又多一個新玩法！今年去澳門不但只可以去食水蟹粥和葡撻，由即日起至3 月16日期間大家還可以去尋找龍蝦！此龍蝦非一般龍蝦，而是由英國當代普普藝術家 Philip Colbert 創作的「龍蝦國王」藝術裝置。Colbert擅長把來自古典名畫、當代藝術與當代大眾文化的日常符號相互融合，並以卡通龍蝦的視角敘事。今個新春就跟著 龍蝦先生Philip Colbert，一起暢「游」澳門每一個角落！



第一站：澳門科學館海旁 – 龍蝦國王的海洋奇幻旅程

一來到澳門科學館海旁，就會看到《龍蝦國王海上遊》 巨型充氣裝置停泊在對出海面。這個高達 15 米的巨型藝術品，描繪了龍蝦國王駕駛著一艘亮黃色的潛水艇，準備開展其澳門親善之旅，同時向傳奇樂壇巨匠The Beatles的經典歌曲《Yellow Submarine》致敬。色彩大膽和誇張的造型，不僅展現了 Philip Colbert 獨特的藝術風格，也讓人不禁想起經典的 60 年代英國懷舊情懷。

沿著科學館的海岸線漫步，還能看到 4 件不同主題的雕塑作品，包括翹著二郎腿、悠閒欣賞海景的龍蝦國王，坐在巨型鉛筆上尋找靈感的他，以及致敬 Andy Warhol 經典布里洛肥皂盒的雕塑，還有以顏料管為靈感的大型雕塑，則向普普藝術大師克拉斯·奧爾登堡致敬。這些作品不僅充滿玩味，也將海岸線的美景點綴得更加獨特，絕對是打卡拍照的絕佳地點！

第二站：澳門威尼斯人酒店 – 龍蝦國王的假日時光

隨著龍蝦國王的足跡，來到澳門威尼斯人酒店的戶外人工湖，迎接大家的是 《龍蝦國王金光大道之旅》。這個巨型藝術裝置描繪了龍蝦國王坐在粉紅色的紅鶴浮泡泡中，悠閒地享受假日時光，背景是金光大道的絢麗景色，整個畫面充滿新春的歡樂氣氛！而值得一提的是，威尼斯對Philip Colbert 的龍蝦國王別有一番意義！在2022年的威尼斯雙年展時，龍蝦國王大型裝置就在意大利威尼斯大運河中正式亮相，正式開展其「The Lobstars」藝術之旅！

第三站：氹仔舊城區 – 龍蝦先生與澳門舊城區的文化碰撞

來到充滿懷舊風情的氹仔舊城區，這裡的益隆炮竹廠和龍環葡韻是金沙中國片區活化項目的重要部分，富創意與玩味的龍蝦國王與澳門本地特色完美融合，為這片歷史街區注入前所未有的活力。一踏入益隆炮竹廠，你會感受到濃厚的新春氣氛，這裡是 Philip Colbert 的 「澳門藝術之旅」 的主要場地之一。首先映入眼簾的是 《炮竹龍蝦國王》，這個高 4 米的不鏽鋼雕塑，龍蝦國王手持燃放中的巨型炮仗，為新春送上祝福，整個造型充滿節日氣氛。而另一件作品則是 《葡國公雞龍蝦先生》，龍蝦國王換上了葡國公雞的特色服裝，站在葡萄牙人生活館外，展現澳門中西文化交融的獨特魅力。這兩件巨型雕塑是專為這次展覽全新創作，將於展覽後於澳門永久展出。

除此之外，片區內還有另外 5 件雕塑，包括致敬 Andy Warhol 的金寶湯罐頭雕塑，以及融合梵高經典向日葵元素的作品，讓人感受到藝術與文化的深度對話。走在這片區域，你不僅能欣賞藝術，還能感受到濃厚的歷史氣息，除了打卡，絕對是值得細細品味的地方。

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第四站：澳門文化中心 – 龍蝦星球的創意宇宙

如果你對 Philip Colbert 的藝術風格特別著迷，那就絕對不能錯過位於澳門文化中心一樓「‧ART空間」的「龍蝦星球澳門之旅」個展！展覽除了展出Philip Colbert的雕塑之外，還包括油畫逾 20 件作品，每一件都充滿了藝術家對流行文化的幽默演繹。

例如有大玩迷彩偽裝嘅龍蝦畫作，夠俏皮；亦有大玩科幻元素、描繪龍蝦為地球未來而戰的作品。還有將經典cross over的作品，借用Damien Hirst的鯊魚元素，坐在Andy Warhol的布里洛肥皂盒上，象徵著藝術的重塑與多樣性。喜愛藝術的朋友，記得由即日至2月15日去澳門文化中心一樓的「‧ART空間」朝聖！

將龍蝦帶回家！必掃三款期間限定周邊！

欣賞完Philip Colbert 的龍蝦藝術裝置和雕塑、打完卡，發現自己愛上這隻百變趣怪的龍蝦先生，想將他帶回家？無問題！為了是次澳門之旅，Philip Colbert特別創作了 3 款與主題相關的全球限量商品，僅在活動期間在威尼斯人購物中心（每天營業）以及澳門科學館（僅限周末營業）發售！當中包括為是次金沙中國海洋文旅遊項目「海濱奇想：龍蝦國王暢『游』澳門」創作的兩件巨型充氣藝術裝置及雕塑《龍蝦國王駕到》的迷你版特色擺件；為呼應充氣裝置《龍蝦國王金光大道之旅》，特意推出《龍蝦先生暢『游』澳門》紀念鑰匙圈；還有Philip Colbert標誌性的「龍蝦先生」化身的Q版「小龍蝦」襟針，每一件都具有收藏意義。

花車、煙花、美食伴你賀歲 體驗視覺與美食饗宴

除了藝術之旅，金沙中國還為大家準備了一系列賀歲活動和美食，讓你的新春更加豐富多彩！年初二（1月30日），澳門威尼斯人戶外人工湖畔、澳門巴黎人正門、澳門倫敦人正門及澳門金沙正門，將進行拜神祈福儀式及舞龍醒獅點睛表演，祈願新一年一帆風順。大年初三（1月31日）和正月十一（2月8日），澳門將舉行 「金鱗昇輝歡樂春節 2025 農曆新年花車匯演」，金沙中國的花車造型靈感來自澳門倫敦人，配合國王、皇后和蘇格蘭衛兵的動感舞姿，為觀眾送上滿滿的新年祝福。而精彩的 「靈蛇獻瑞煙花匯演」 則會在大年初三、初七及元宵節（1月31日、2月4日及12日）上演，屆時更有「澳門海上煙花觀賞航線」，讓你在遊船上近距離欣賞煙花的璀璨。

說到新年，怎能少了美食！金沙中國旗下的多家餐廳推出了一系列賀年菜單，從傳統的粵菜到創意佳餚，應有盡有。而喜歡購物的朋友在即日至2月12日期間到澳門金沙購物城邦添置年貨，參與「喜迎金沙 煥新賀喜」購物禮賞，於威尼斯人購物中心、四季名店、巴黎人購物中心及倫敦人購物中心購物滿澳門幣8,000元或以上，即可獲贈價值高達澳門幣80,000之獎賞推廣錢購物券及入住度假區住宿一晚，可謂又「住」又拎！

今個新年想玩得開心又特別，就記得去澳門找龍蝦打卡啦！

（資料由客戶提供）