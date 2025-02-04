大阪世界博覽會｜9大必睇位！空中的士+17呎高達｜附門票購買連結

大阪世界博覽會2025｜一年一度的世界盛事「大阪・關西世界博覽會」（大阪・關西世博）將於今年4月13日開幕！博覽會不但會展示空中飛行的車、AI機械人......很多顛覆你想像的科技盡現眼前！無論你是即將前往大阪，還是有意欲到博覽會的朋友，以下世界博覽會必睇9大特色，以及購買門票攻略、交通資訊詳情，記得Bookmark！



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大阪世界博覽會2025｜可看到尚未普及的嶄新發明！

世界博覽會簡稱世博、萬博，或稱為國際博覽會或萬國博覽會。自1851年在倫敦舉辦的第一次萬國博覽會以來，這項活動便成為各國展現創新技術與全新產品的重要平台。

參觀者可藉此看到很多首次亮相的發明，例如1970年大阪萬博展示了家庭餐廳、無線電話和電動車；2005年愛知萬博的IC晶片入場券和急救設備AED等，在這裡都能看見現時聞所未聞，但未來或會普及的嶄新科技！

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2025年大阪萬博會場示意圖（圖片來源：EXPO 2025）

大阪世界博覽會2025｜以「未來生命的實驗場」為主題

大阪繼1970年後將是第二次舉辦世界博覽會，而是次主題為「讓生命更光輝的未來社會藍圖」（いのち輝く未来社会のデザイン），將塑造「未來生命的實驗場」，通過世界先端技術對未來社會的課題提出方案，以達到拯救生命、給予生命力量、連結生命的永續目標。

大阪世界博覽會2025｜3大主要設施

【1】EXPO 展演廳

世界博覽會主要分為3大設施，「EXPO 展演廳」有著顯眼的巨大金色圓頂，象徵從大地升起的生命力量，或會成為2025大阪萬博的標誌性建築。除了可打卡影相外，於萬博期間還會舉辦各式各樣的音樂會、戲劇等活動。

【2】EXPO 國際交流廳

「EXPO 國際交流廳」由4個設施構成，以多層次的結構設計，戶外空間與室內場所相互交融，加上有植物作點綴，就像大自然生成的地形。當中主舞台會舉辦「國家日」活動、特別典禮；活動區則有音樂與座談會，另外還有餐飲區和展覽區，方便遊客於場內用餐和參觀。

【3】迎賓館

「迎賓館」是接待各國領袖的重要場所，場館以現代極簡風格設計，內部的「環狀迴廊」象徵日本與世界相連，而開揚的天頂和廣闊的空間裡設有日式庭園，展現出相當和諧的日本美學元素。

大阪世界博覽會2025｜9大必看特色

大阪世界博覽會特色【1】開放式會場「夢洲」——大阪最新地標

世界博覽會除了可觀賞到最新的科技外，其四面環海、海天一色的展覽地點「夢洲」也是當中的一大特色。「夢洲」作為大阪最新地標，有著相當高的便利性，不僅連接大阪，而且鄰近京都、奈良和神戶等人氣景點，幾乎從關西各處都能前往會場。

「夢洲」位置一覽。（圖片來源：EXPO 2025）

大阪世界博覽會特色【2】8大核心展館——必睇「生命的未來」AI機器人

世界博覽會的8大核心展館由各區域的業界領袖根據博覽主題共同創造，每一個會館都有相對應的理念設計，當中「生命的未來」主題館更會展出AI機器人，另外還有海外展覽國的「國際館」、日本「國內館」、來自國內外的「民間組織館」等，同樣各具特色。

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主題館8大主題：

1. 交響生命

2. 生命的未來

3. 生命遊樂場水母館

4. null²

5. 生命動態平衡館

6. 生命巡迴的冒險

7. EARTH MART

8. 生命的證據



大阪世界博覽會特色【3】「大屋根」——全世界最大木造建築物

要說到世界博覽會的最大特色，就是由日本建築師藤本壯介所打造的木造迴廊「大屋根」，其總面積達6萬平方公尺，直徑為615公尺、高12至20公尺，從現代建築中揉合日本傳統木造建築的美學，加上其環形建構巧妙地將草地與海濱連結，還可從中飽覽到「夢洲」的美麗海景。

大阪世界博覽會特色【4】水上世界區——音樂、文化、傳統藝能表演 塑造「水上舞台」

大阪・關西萬博設有水上世界區，並會在會場舉辦各式各樣的音樂、文化、傳統藝能表演，配合會館製作的光雕投影，塑造「水上舞台」。此外，在展覽期間，還會有來自日本各地的祭典、遊行等別具日本風情的活動登場。

水上世界區示意圖（圖片來源：EXPO 2025）

大阪世界博覽會特色【5】智能交通——空中飛車、自動駕駛電動巴士

作為嶄新科技的展覽，大阪世界博覽會將會呈現未來碳中和時代的交通方式，例如氫氣與電力混合驅動的「氫燃料電池船」，以及「自動駕駛電動巴士」等，當中不得不提的，就是「空中的士」！雖然取消了原定的遊客試飛體驗，但大家仍可在展覽中親眼見證它在萬博場地周邊示範飛行的英姿！

空中飛車示意圖（圖片來源：EXPO 2025）

大阪世界博覽會特色【6】超智能展場——數位科技提供無障礙交流

大阪世界博覽會運用最新的數位科技塑造「超智能展場」，即使不同語言背景的參觀者，也可在自動翻譯、AI導覽應用程式的幫助下無障礙交流，令參觀更方便！此外，展覽更設有先進通訊技術和影像設備，令參展時也有沉浸式體驗！

大阪世界博覽會特色【7】展演廳、水廣場活動——水舞秀、互動表演、透光空間

此外，大阪世界博覽會的水廣場設有大約300座噴泉，結合光影與音效，在寬約200公尺、深約60公尺、總面積約8,800平方公尺的舞台上，每日演出水舞秀「AO與夜晚彩虹的遊行」。

而在開幕最初的8天，展演廳還有「Physical Twin Symphony」交響曲表演等藝術體驗，充滿未來感；也有每日於日落後舉行，融合音效、照明、投影的互動表演「One World, One Planet.」，以及可欣賞大阪灣美景的透光空間「太陽之花」等等。

大阪世界博覽會特色【8】國家日——超過150個國家共同參與

大阪世界博覽會還有超過150個國家共同參與，如果想一睹其他國家的風采，就要留意「國家日」，各個國家的國家日日期也不同，可於官方網站查詢。

國家日日期參考。（圖片來源：EXPO 2025）

大阪世界博覽會特色【9】17公尺高達

另一值得留意的，是民間展館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」將會展出高約17公尺名為「RX-78F00/E」的高達，配合展館以高達系列所描繪的「太空生活」以及「尚未實現的科學技術」作為未來可能性的主題，如果是高達迷定不能錯過！

RX-78F00/E高達（圖片來源：gundam next future pavilion官網）

大阪世界博覽會｜時間及地點詳情

大阪世界博覽會是次舉辦場地為大阪灣上的人工島「夢洲」，而開幕儀式將於2025年4月12日舉行，閉幕式為10月13日，正式舉辦日期為4月13日至10月13日，共184天。

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大阪・關西世界博覽會

舉辦日期：2025年4月13日（日）至10月13日（一），共184天

地點：大阪 夢洲



大阪世界博覽會｜門票購買方法及選購攻略

大阪世界博覽會門票種類繁多，大致分為早鳥券、可多次入場的PASS，以及一般券。大家可根據自己旅行日子、日數或門票價值來考慮購買哪種門票！

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【1】早鳥券

早鳥券早於2023年便開始發售，價錢由4,000日圓起，是成人票之中僅次於一般夜間券便宜的門票。今次博覽會在4月13日正式開幕，大概在櫻花季末期，如果是計劃前往大阪賞櫻的朋友，又想湊湊熱鬧，建議可買早鳥券順道參觀。

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開幕券：可於開幕日起至4月26日前入場一次，售價為4,000日圓。

前期券：可於開幕日起至7月18日前可入場1次，售價為5,000日圓。



【2】PASS

大阪萬博展覽內容豐富，如果想完整地參觀整個展覽，或需花上一天以上的時間，而PASS是唯一一種可多次入場的門票，當中主要分為通期PASS及夏季PASS，如果在展覽期間將多次前往關西地區，建議可購買通期PASS，基本上去4次便相等於一般一日券的價錢；而夏季PASS能進場的日子集中在7-8月，適合於暑假期間前往關西的朋友。

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通期PASS：開幕日起至10月3日前，每天11:00以後可入場，每次最多可預約3天的入場日期，售價為30,000日圓。

夏季PASS：7月19日起至8月31日前，每天11:00以後可入場，每次可預約2天的入場日期，售價為12,000日圓。



【3】一般券

所有門票當中，以夜間券售價最為便宜。如果只是想湊湊熱鬧，感受盛事氣氛的朋友，建議購買此門票。而一般券亦細分為成人、學生及兒童3類，學生為12-17歲；兒童為4-11歲，3歲以下則免費。

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一日券：可入場1次，售價為：成人 7,500日圓；學生 4,200日圓；兒童 1,800日圓

平日券：平日11:00以後可入場，成人 6,000日圓；學生 3,500日圓；兒童 1,500日圓

夜間券：17:00以後可入場1次，成人 3,700日圓；學生 2,000日圓；兒童 1,000日圓



大阪萬博2025｜交通方法

電車：Osaka Metro「夢洲站」直達，預計2025年1月底通車

巴士：Osaka Metro「宇宙廣場站」前4號巴士（夢洲直行）／Osaka Metro「宇宙廣場站」前3號巴士（行經舞洲、夢洲）／搭乘JR「櫻島站」前2號巴士，轉到「環境施設組合前」轉乘3號巴士



如果正計劃前往大阪旅行的朋友，以下酒店不但鄰近地鐵站，而且配套完善，也是個不錯的選擇！

大阪酒店推介【1】阪急大阪格蘭龍仕柏酒店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）

阪急大阪格蘭龍仕柏酒店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）是阪急阪神酒店集團的新品牌，預計2025年3月21日開業，酒店目前已經開放預訂。酒店共有482間客房，大部分面積約23平方米，設有餐廳、酒吧、休息室、健身設施等。水療設施則位於較低樓層鄰近車站，設計師考慮舒適性及用戶在空間中的移動，非常體貼！由GRAND GREEN OSAKA步行至酒店只需1分鐘！

阪急大阪格蘭龍仕柏酒店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）

房價：人均HK$472起（標準雙人床房）

地址：大阪站北大深西地區南街區

交通：GRAND GREEN OSAKA步行1分鐘

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大阪酒店推介【2】大阪塔樓光芒酒店（Candeo Hotels Osaka the Tower）

酒店於2024年7月剛開業，提供224間客房，由於是新建酒店，所有設施都非常新淨。酒店大堂在17樓，所有的客房都安排在18樓以上，窗戶可以清楚看到夜景！酒店設施方面，推介31樓有露天無邊際溫泉浴池！血拼回來可以在高空一邊欣賞美景，一邊浸泡，洗走身上的疲勞。交通非常便利，和梅田只有一站之隔，出發去京都、奈良都很快捷，而且酒店門口每日三班前往機場的巴士。樓下也有便利店，吃喝都非常方便！

大阪塔樓光芒酒店（Candeo Hotels Osaka the Tower）

房價：人均HK$784起（豪華特大床房）

地址：大阪府大阪市北區堂島濱1-1-27

交通：梅田乘坐8號巴士下車步行1分鐘

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大阪酒店推介【3】大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）於2024年5月正式開幕，坐落在大川旁、海濱地區開發的綜合大樓6樓至20樓，步行6分鐘即可抵達大阪城及車站，地理位置優越。酒店設有373間客房及套房，均配備乾濕分離浴室、浴缸、落地景觀窗、冷氣及暖氣等設施。酒店亦附設24小時開放的健身中心、室內游泳池、餐廳等。

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

房價：人均HK$595起（特大床房河景；包早餐）

地址：大阪府大阪市中央大手前1丁目1番1號

交通：天滿橋站步行6分鐘

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