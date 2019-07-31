【峇里島住宿】Mercure Bali Legian——HKD350住輕奢渡假酒店？

這一篇分享「雅高集團」下的中級品牌——Mercure（美居）的住宿體驗！這次是Justin第二次來到峇里島，不得不說雅高酒店集團在東南亞的覆蓋率很強，以峇里島為例，共有22間酒店可供選擇！從$2,500港幣（$318美金）的泳池別墅（Pool Villa）類別的酒店品牌（Mgallery），到$150港幣（$20美金）的低階品牌（ibis Budget）可說是一應俱全！ 文： Justin Au /TripPlus

雷吉安美居酒店大堂 (TRipPlus提供）

回到這次入住的中階品牌酒店——峇里島雷吉安美居酒店（Mercure Bali Legian），房價也只要$350港幣（$44美金），真是太便宜！一般而言，大家可能覺得這個價位有什麼好期待的？然而，這酒店品質可是超乎水準，讓我這個雅高粉非常欣慰（！？）。本來我只是預訂了頭兩晚在峇里島市中心的住宿，之後再入住別的酒店，所以出發前就挑選比較平價的酒店入住這兩晚，也沒有什麼期待。沒想到因為Justin的雅高白金會員加持，得到非常好的特別禮物！

Check-in辦理入住手續時會送上冰涼迎賓飲料(TRipPlus提供）

位置及機場接送

酒店位於市中心一個叫「雷吉安（Legian）」的區域，和著名旅客熱點「庫塔（Kuta）」連接，步行去海邊約10分鐘。位置雖不算方便，但旁邊都有便利商店和餐廳。加上酒店旁邊，就是著名按摩名店 「Grandmas Plus Hotel Legian」內的「Rehat Spa」，比較適合怕吵的朋友，因為Kuta區晚上都會很吵。

機場接送方面，就關係到整個峇厘島的交通狀況！去過峇厘島的朋友，就知道峇厘島一整天都在塞車，當地政府的道路規劃時，可能沒有預想到這麼多旅客。很多峇厘島的酒店，都會包括機場接送服務，雅高集團在峇厘島的酒店，都有一個房價套餐（Package）是包括機場接送和早餐的房價，大家可以參考看看。而Justin這次也預訂了這個房價套餐，酒店到機場的車程，必須預估30分鐘以上的交通時間，大家千萬不能小看峇厘島的塞車狀況呀！

從酒店步行去海邊約10分鐘（TRipPlus提供）

房間

Justin先進一步介紹，雅高近年新增的會員待遇，特別是亞太地區，像是這幾年推出的「MyResort Benefits」，當中有一個叫「MyResort Rewards」的選項，簡單來說，就是入住時有神祕禮物啦！雖然有時候太神秘了會忘了送（！？）先來介紹一下這次入住的會員待遇，包括房間升級、迎賓飲料劵、迎賓果盤、免費早餐等等，而是次的MyResort Rewards禮物，是可享酒店Spa服務的半價折扣！Justin比較喜歡在入住的酒店或附近做Spa，因為不用坐車去Spa館，這樣才最舒適啦！

上文提及Justin是雅高的白金會員，而這次本身一開始預訂的，是「Superior King」的房型而已，不過辦理入住時，有被告知被升等一級，變成了「Deluxe King with Balcony」，也就是附陽台的房型，只要有升等就是開心。

浴室方面，就比較基本了，淋浴間採用近年酒店常見設計，可以從玻璃往外看到房間，增加空間感。

按下圖看更多酒店房間的圖片：

+ 4 + 3 + 2

健身中心和泳池

峇里島當地因為大多是渡假型酒店，所以設施方面比較多。先介紹健身中心，一般的標準配備像是跑步機、踏步機、啞鈴等都不缺。

按下圖看更多健身中心和泳池的圖片：

Spa按摩服務

前文提到拿到一張酒店內Spa服務的半價優惠劵，當然要用一下呀！我們早一天就預訂了Spa，雖然實際體驗完，覺得普普通通（感覺上沒有旁邊的名店－Rehat Spa按得到位），不過按了90分鐘，只要不到$300港幣（兩人），半價後只要$150港幣，即每人按了90分鐘，只花了$75港幣（$10美金），大家不用懷疑你的眼睛，你沒有看錯，我也沒有打錯，「小資」也能有春天，感嘆雅高白金會員的威能！

Spa服務普通，不過價錢真的誇張便宜(TRipPlus提供）

早餐／晚餐

餐廳方面，酒店只有一家全日餐廳，而Justin除了早餐之外，還享用過晚餐的部份，都相當的滿意。先介紹早餐，餐點採用自助餐形式。不得不說早餐客人蠻多的，大概如前文所及，大多的訂房套餐，都是包括了早餐。餐點方面風格多樣，從一般美式早餐的炒蛋／麵包，到印尼當地的道地菜式，以及中式粥品都一應俱全。當然我推薦的，還是印尼當地餐點，與新鮮的水果啦！

晚餐的部份，受惠於我本身持有的「Accor Plus」付費會籍，在亞太區的酒店內，二人用餐可享半價的優惠，加上第一晚到酒店，已是晚上八點多，所以就試一下啦！沒想到除了價錢划算之外，食物品質也還算不錯，餐廳內的服務生也積極推薦餐點。總括來說，只要點餐重點往印尼菜、海鮮等方向出發，就不會點到太伏的餐點了。不過餐點大多配辣，可能要注意一下。

按下圖看更多美味食物圖片：

+ 4 + 3 + 2

Justin真的非常推薦這間峇里島雷吉安美居酒店，不但有強大的會員待遇，而且房價也很具吸引力！來到峇里島，就是要先住兩晚普通的市中心酒店，往後兩晚再升級，入住奢華別墅渡假酒店，好好宅在酒店內！

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