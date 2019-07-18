【泰國旅遊】平遊七岩地中海風情小希臘樂園　一日遊行程景點推薦

到華欣或七岩渡假時，除了在渡假村的泳池躺椅放空以及去沙灘上踏踏浪以外，其中一、兩天安排去當地的樂園走一走、拍拍照也是很不錯的行程安排。 上次我已經有分享過一間摩洛哥風情的「駱駝共和國（Camel Republic）」，這次要分享給大家的是另一間擁有更高知名度與人氣的「聖托里尼樂園（Santorini Park）」。樂園名稱的「Santorini」源自於愛琴海上的一座小島，島上大部份居民都是希臘人，所以這個聖托里尼樂園也有一個別稱叫「小希臘」。

「聖托里尼樂園（Santorini Park）」（老錢的老巢提供）

聖托里尼樂園門票150THB（泰國人50THB），跟「駱駝共和國（Camel Republic）」一樣是屬於門票便宜但是裏頭設施每一項都要額外收費的那種樂園，有些人蠻排斥的，但我自己是覺得花150THB進來看一看、拍拍照還OK，只是星巴克買一杯咖啡的錢而已……

聖托里尼樂園門票150THB（老錢的老巢提供）

要前往這個地方，除了租車、包車、叫計程車以外，還有一個方法就是參加一日遊的行程，從曼谷出發，可以一天內玩遍好幾個華欣知名的景點。

如果嚮往到華欣走走，但行程實在沒辦法安排幾天住在華欣或七岩，那可以考慮其中一天參加這樣子的團，人數少的時候會比包車或自己叫計程車費用划算非常多，而且也比較不會有跟司機溝通方面的障礙（對外語能力比較不好的人而言）。

我覺得聖托里尼樂園樂園裏有些還不錯的遊樂設施，例如鬼屋、摩天輪、3D互動博物館（Alive Museum），但因為每玩一項都要額外收費，所以實際會去遊玩的遊客真的很少。

按下圖看看其中幾個園內的遊樂設施：

不玩遊樂設施的話可以做什麼呢？

其實主要就是逛逛商店街跟到處拍照，這裏的商店街如果你去跟什麼百貨公司、週末市集、國際級Outlet比的話，當然是沒那麼好逛……但如果跟「六Ｘ村」、「劍Ｘ山」樂園裏頭的商店街比的話還算可以逛一下，裏面有不少知名的運動品牌進駐，也買得到「NaRaYa」的曼谷包，我去的時候是有看到不少店家都有5到8折左右的促銷！

按下圖看看商店街的商店：

我當天是跟著一日遊的團來這裏，停留時間約一個半小時左右，所以一進入園區就開始東拍西拍。

p.s. 之前在其他網站有看到有人寫說他覺得花錢來逛漂亮的商店街不值得，但這種事見仁見智啦～我也看到很多跟我一樣愛拍照的Blogger覺得來這裏拍得不亦樂乎，幾乎可以出一本希臘風的個人寫真了。

為了讓遊客合影留念而打造的擺設（老錢的老巢）

園區裏很明顯有很多擺設都是為了讓遊客合影留念而打造，大多風格清新可愛，（不過也有少部份例外...）。

我其實現在愈來愈少出去玩的時候一直自拍或者叫別人拍我拍照，不過來這裏不拍幾張這樣子的照片感覺就像白走一遭，所以我也不免俗要來幾張個人寫真……請各位看倌們多多擔待！

整個商店街都可以作為拍攝寫真集的背景，要是剛好有藍天白雲襯托的話，照片會更漂亮。

走出商店街那一區以後，來到的是一個寬闊的廣場，但因為太陽有點大，所以廣場上幾乎都沒什麼人……

按下圖看看商店街和廣場的設施和景點：

+ 5 + 4 + 3

我不想因為自己寫Blogger介紹這個地方就一定要把它形容得很好玩，老實講，如果你不特別愛拍照的話，我覺得來這裏保證會覺得很瞎、很無聊。

（這種事其實蠻主觀的，我曾經看過兩個朋友在臉書上對話：一個朋友說「妳有去ＸＸＸ喔？我也去過了，超無聊的」，另一個回她「不會啊～我覺得蠻不錯的，那天跟家人在那裏拍照拍得蠻開心的」）

但我本來就沒很愛玩刺激的遊樂設施，比較愛到處參觀跟拍照，所以是拍得蠻開心的。

那天參加一日遊的團，導遊說我們可以選擇中午直接在裏頭用餐，或者到下一站「愛與希望之宮（Mrigadayavan Palace）」再帶我們去吃小吃，因為我肚子還蠻餓的，而且離集合還有段時間，所以決定直接在這園區內覓食。

按下圖看看園內的餐廳：

後來我挑了這間有冷氣的小吃店用餐，環境舒適、店員的態度也蠻好的。

之前在「TripAdvisor」上看到有人說「不要嘗試這裏的食物，很貴，並且也沒有什麼特別的地方」，但我覺得沒有她說得那麼嚴重啦～我那天在這裏點米粉湯，一碗60-75THB左右，跟路邊攤比確實是有比較貴，但跟台灣的樂園賣的食物比起來的話應該還算平價……（飲料也才賣20~25THB）

按下圖看看小吃店內部裝潢、菜單及食物：

分享完了，大家是不是覺得看完以後感覺有點空虛呢～？哈哈...

其實如果你一個下午真的只安排來這裏的話可能真的行程會太虛，所以建議沿路再去其他景點晃一晃，或者去附近的Outlet逛一下，不想自己動腦安排或者沒有住在華欣、七岩，但又想來華欣、七岩玩玩的人真的就是參加一日遊的團最簡單，一天之內可以跑五個地方，上車睡覺、下車尿尿、景點拍照！其實也沒什麼不好～

地址：Petchakasem Road, Amphoe Cha-Am, Phetchaburi, Thailand 76120 電話：+66-32-772-997~9 費用：150THB／成人（園內許多遊樂設施必須額外收費） 營業時間：週一到週五 10:00 ~ 20:00／週六和週日 10:00 ~ 22:00 官方網站：http://www.santoriniparkchaam.com/

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】