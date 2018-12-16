【台灣．聖誕懶人包】14個超夢幻打卡系聖誕燈飾！總有一處喺左近

一年中最受矚目的聖誕節即將來臨，全台聖誕活動數量眾多，各式聖誕城、聖誕市集、聖誕活動驚喜、絕美浪漫聖誕樹及聖誕造景等着民眾來體驗不同的聖誕特色。ReadyGo這次為你推薦14個2018全台大型聖誕燈飾，帶着你的家人朋友，一起來感受濃厚的聖誕氛圍吧！

1. 大走星際風：新北聖誕城

每年年末新北市最盛大的冬季盛會非新北聖誕城莫屬，2018新北聖誕城以星系為主題，打造4大燈區，搬上時下流行的貨櫃屋，將原本的聖誕遊樂園、嘉年華擴大再升級。去年最受歡迎的星光隧道更是再進化！4條空前絕美的燈光隧道等着大家留下浪漫聖誕回憶。

日期：即日起至2019／01／01

地點：新北市市民廣場及板橋車站站前廣場

2. 異國風市集：桃園華泰名品城聖誕村

還記得去年冬天，桃園高鐵站附近的華泰名品城聖誕村嗎？熱鬧的聖誕市集活動、巨大的紅色聖誕樹與眾多的打卡裝置藝術，讓華泰名品城成為聖誕節必去的景點之一。2018華泰名品城聖誕村於11月13日正式開村，活動為期50天。今年的聖誕村全面升級，4大亮點等着民眾一同歡樂。

日期：2018／11／13－2019／1／1

地點：桃園華泰名品城

3. 粉紅聖誕節：屏東公園

屏東今年以浪漫粉嫩的粉紅色迎接聖誕節的降臨！擁有百年歷史的屏東公園，延續去年的聖誕節活動，今年將公園打造成「粉紅聖誕樂園」。桃粉色旋轉木馬、禮物和堆疊的聖誕樹、可愛粉紅麋鹿搭上燈飾，讓粉紅控又多一處新景點可朝聖。為了配合2019台灣燈會，活動時間較長，大家快把握機會吧！

日期：2018／12／2－2019／3／3（週一公休）

旋轉木馬開放時間：平日15:30－21:00／例假日09:00－21:00（13:00-15:30維護不開放）

地點：屏東縣屏東市公園路

4. 北歐聖誕風 台北Bellavita寶麗聖誕奇境

每年最期待的聖誕造景之一就是位於信義區的貴婦百貨Bellavita了！今年果然不負眾望，以「聖誕奇境」為主題，將神秘又夢幻的北歐極光重現在貴婦百貨裏。在冰天雪地裏走進聖誕老人傳說的故鄉，踏過雪地、穿越冰河、尋找麋鹿，在透明的玻璃屋裡感受浪漫的北歐聖誕節氛圍。

日期：即日起－2019／1／2

Leica即影即有快閃活動時間：12／15（六）、12／16（日）、12／23（日） 13:00－17:00（每日限量500名／1F中庭）

地點：Bellavita寶麗廣場（台北市信義區松仁路28號）

5. 銀色聖誕節：新北林口三井Outlet聖誕季

今年的聖誕節，林口三井outlet邀請到俄羅斯的療癒卡通人物「大耳查布」（Cheburashka）陪大家過聖誕。園區內除了可愛的大耳查布人偶造景外，椰林星光大道、銀河星牆也是今年的熱門打卡景點之一，每日限定的聖誕泡泡Show更是不容錯過！搭上眾多優惠活動，快規劃Shopping行程吧！

日期：2018／11／17－2019／1／1

聖誕泡泡show：16:00－21:00（每隔20分鐘，表演時長3分鐘)）

地點：新北市林口區文化三路一段356號

園區內除了可愛的大耳查布人偶造景外，椰林星光大道、銀河星牆也是今年的熱門打卡景點之一。（林口三井Outlet）

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