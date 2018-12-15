【IG大熱】捷運沿線七間台北Cafe　復古簡約享受一個人的咖啡

台灣是不少香港人心中的後花園，為了逃離高壓生活，能放兩三天假的話總喜歡過去走走。台北的生活節奏較香港慢，最適合就是找一間令人放鬆的咖啡廳，悠閒的喝一杯咖啡，看看書裝裝文青，因此小編的口袋也收集了不少人氣超高的打卡台北cafe ！ 只要每過一段時間，就能在Instagram上看到大家又發掘了好多台北必去咖啡廳，不僅裝潢精緻，餐點也是好吃又好拍，讓人心情一瞬間好起來！加上每間咖啡廳幾乎都只要搭台北捷運就能夠抵達，超方便的，今天就讓小編告訴你七間Instagram大熱，來到台北不能不去的打卡咖啡廳吧！

只要每過一段時間，就能在Instagram上看到大家又發掘了好多台北必去咖啡廳，不僅裝潢精緻，餐點也是好吃又好拍，讓人心情一瞬間好起來！（KKDay提供）

1. Routine；

首先要介紹的就是這間「Routine；」，Routine Coffee是台北今年新開的一間相當多元的咖啡館，從試營運開始就在Instagram引起瘋狂討論的咖啡館。整間咖啡館的空間清新明亮，各個角落都很適合拍照！咖啡廳四周還有精選的居家擺設，部分餐具和家俬是可以購買的，喜歡他們的風格的話，也是可以考慮帶回家裝飾一下喔。除此之外，裏頭還暗藏了一間神秘特務房間，其實是一間真的西裝公司，提供租借與購買的英倫紳士西裝用品室（Kingsmen Routine） ，整個空間打造成Kingsman的電影場景，精緻又華麗，如果你是皇家特工的影迷千萬不能錯過！

整個咖啡館以中心的長方桌作為主體，在比一般桌子寬的桌面上在擺上長桌巾上和一些精緻的擺設，使整個空間簡約又不會過於單調。Routine；的食物也很上鏡！煙燻雞肉芝士飛碟（NT$120；港幣約$30）以木盤做擺設，扎實的口感夾上口味適中的煙燻雞肉與芝士；而精靈Latte（孕婦不宜）（NT$150；港幣約$38）是以蝶豆花跟牛奶製造出令人驚艷又舒服的藍色漸層，口味甜而不膩，淡淡的咖啡香也讓人著迷。

▼▼▼多元化定位的「Routine；」從試營運開始就在Instagram引起瘋狂討論（按圖放大）▼▼▼

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營業時間：12:00至18:00（週三、日公休） 地址：115台北市南港區市民大道七段230號 交通：捷運昆陽站一號出口步行10分鐘 最低消費：每人一杯飲料

2. HEXA

HEXA位於大安站附近的巷弄裡，鬧中帶靜，整家店的風格簡約俐落，裝潢上大面積採用純白色、深淺灰色作為主題色彩，並讓光線透過大片玻璃落地窗照進店內。店名HEXA是源自於六角形的英文"Hexagon"，在門口就可看見潔白的牆面上繪有簡單黑色線條的六角形LOGO，相當特別。在店內的許多細節如桌面擺設和梳化區的靠枕都能看見店家的用心與獨特品味；餐具與水杯採自取方式，不收服務費，但店員的態度毫不馬虎，反而會相當親切地介紹各式甜點與飲品，讓人印象深刻。

店內有販售多款蛋糕、咖啡和輕食沙律，這次點的是熱黑糖Latte（NT$160；港幣約$40）與伯爵紅茶小山丘（NT$160；港幣約$45）。黑糖Latte的黑糖甜味與咖啡苦味達成絕妙的平衡，再搭配上濃郁的奶香非常順口，在這個微涼的天氣喝一杯，整個身體都溫暖了起來～伯爵紅茶戚風蛋糕的香氣四溢，不是非常濃烈的紅茶香，而是比較淡雅的那種；戚風蛋糕體口感偏鬆軟，鮮奶油清爽不膩，為整體加分許多。除了提供餐飲外，HEXA同時也是精品店。在吧台後方的空間陳列著各式別緻的皮件、配飾、手錶、香氛等商品，喜歡低調高質感風的朋友可以來逛逛。

▼▼▼HEXA店內有販售多款蛋糕、咖啡和輕食沙律，同時也是精品店！（按圖放大）▼▼▼

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營業時間：每日11:00-19:00 電話：02-27067533 地址：台北市大安區四維路76巷9號1樓 交通：捷運大安站步行5分鐘 最低消費：每人台幣一百元

3. Chubby bird county

由設計公司所開設的Chubby bird county，整體裝潢漂亮又精緻。以大理石為主的桌椅石階，讓整間店典雅又不失質感，吸引了大批少女前往，令Chubby bird county迅速成為Instagram上必打卡的台北cafe 。除了menu上的茶點跟飲品，可以前往吧台區看看甜品，每天提供的選項都不同，不一定會寫在menu上喔！

選項幾乎都是常溫蛋糕，有戚風蛋糕、檸檬磅蛋糕跟英式鬆餅，英式鬆餅（NT$100；港幣約$25兩顆）會搭配兩種不同的醬料，剛加熱出爐的鬆餅搭配飲品完全就是濃濃英式下午茶的風味，很適合下午與三五好友來到這邊聊天相聚。小編也嘗試了很多人打卡拍照的伯爵戚風蛋糕（NT$120；港幣約$30），口感鬆軟，奶油上還撒了一些伯爵茶葉粉末。整體口感偏乾，要搭配奶油才比較好吃。如果是來喝下午茶的人也不妨考慮看看最著名的三層英式下午茶，鹹甜食可以一次享受。

▼▼▼Chubby bird county整體裝潢漂亮又精緻，而且每天提供的甜品選項都不同（按圖放大）▼▼▼

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營業時間：平日11:30～19:30 （每周三公休）；假日09:30 ~19:30 電話：02-27615862 地址：台北市松山區南京東路五段59巷30弄8號 交通：捷運南京三民站一號出口步行5分鐘 最低消費：每人一杯飲料

4. 藝風巷

大門的設計非常特別，是由舊窗框拼接組成，再配上湖水綠漆成的老木門，有種獨特的懷舊氣息。小巧的方形木製招牌十分別緻，散發內斂的氣質。一走進店內，就可以看見整家店是寬敞、挑高的開放式空間，因此光線明亮充足，讓人的心情也不自覺輕快了起來。在桌椅及其他擺設上走的是復古混搭風格，有浮誇華麗的古典單人沙發、樸實的木製桌椅、富有年代感微微生鏽的鐵椅等，雖然每樣家俬都來自不同地方、不同年代，但搭配在一起卻有種微妙的和諧感。

藝風巷有提供兩款鹹食三明治，這次選擇的是英式乳酪吞拿魚蛋菜多士配芥末籽醬蔬菜薯仔沙律（NT$200；港幣約$50），兩大片多士中夾著滿滿又多樣的蔬菜，如果在咖啡廳吃膩了蛋糕、甜品，不妨試試看這份吞拿魚蛋菜多士，是健康又美味的好選擇。看到小雪．草莓牛奶果昔（NT$150；港幣約$37.5）這杯粉嫩的飲料，少女心都要融化了，微酸的滋味讓人忍不住一口接著一口，冰沙部分打得很細緻綿密，還吃的到草莓果肉和籽的顆粒感；鍋煮奶茶（NT$140；港幣約$35）則是屬於比較大人味的奶茶，順口且不會過甜。

必須強烈推薦這個甜點—黑巧克力雲麵包（NT$150；港幣約$37.5）！它的口感介於麵包與鬆餅之間，吃起來像是比較有嚼勁的梳乎厘，剛上桌時溫熱軟彈，一口咬下奶香四溢，與黑巧克力醬的苦甜感相得益彰，再搭配夾心中的雲呢拿雪糕，達到冰火交融的境界，是一款完全能夠撫慰人心的夢幻甜品！藝風巷整家店的氛圍讓人感到舒服自在，即使店內有許多客人在討論、談話，也會盡量降低音量不打擾在閱讀的其他客人，基本上整家店非常寧靜。無論你是熱愛藝文展演或是想尋覓一個可以安靜工作的靜謐之處，都十分推薦這家藝術氣息滿滿的咖啡廳。

▼▼▼走復古路線的藝風巷，強烈推薦甜點—黑巧克力雲麵包！！！（按圖放大）▼▼▼

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營業時間：週日至週四11:00-20:00，週五、週六11:00-22:00 電話：02-25994502 地址：台北市大同區承德路三段90巷2號 交通：捷運民權西路站步行8分鐘 最低消費：每人100元

5. 時安靜好

位於捷運松江南京站附近的時安靜好，店內整體擺設文青又帶點個性，在優雅的色調中以乾燥花佈置，除了牆面上七彩的乾燥花之外，中間那棵大大白色乾燥樹，更是每個來到時安靜好的人必拍的招牌取景！時安靜好的menu很簡單，主要供應飲品跟蛋糕，另外有幾款輕食。小編推薦大家可以平日上午來，因為平日輕食可以搭配套餐很優惠！每人最低消費是飲品一杯，不收服務費。用餐時間是兩小時，可以事先訂位喔！

蛋糕的話要到蛋糕櫃挑選，店內的蛋糕都很小巧精緻，而Instagram上人人必點必拍的蛋糕就是這個超過30cm高的金字塔巧克力蛋糕——烏列爾之巔（NT$200；港幣約$50），外層讓人驚豔的金字塔糖架都是用手工拉糖製成，拍起來說有多浮誇就有多浮誇，一推出就攻占整個IG版面！塔內是巧克力戚風蛋糕，主要有4種巧克力組成，配上軟巧克力醬、焦糖巧克力忌廉以及上頭的堅果類，吃起來口感層次非常豐富，單吃上面的巧克力會覺得偏甜，編輯建議搭配下層的蛋糕一起吃會比較好，鬆軟的蛋糕搭配濃郁的巧克力恰到好處、甜而不膩！不僅外觀華麗美觀，吃起來的口感也不會輸啊！

第二道甜點小編選擇了靜岡抹茶火山戚風，一樣是吸睛的圖騰拉花，比起巧克力戚風，不會太甜的抹茶戚風更讓人著迷，澎鬆又充滿彈性的戚風蛋糕，斜刀面剖開抹茶醬彷彿如火山熔岩般流下，單吃抹茶醬、抹茶戚風或是兩者一起吃都擁有不同風味，微苦微甜的靜岡抹茶，是道相當耐吃的甜點！

▼▼▼「時安靜好」整體擺設文青又帶點個性，必點Instagram上的大熱蛋糕——烏列爾之巔▼▼▼

營業時間：周一至周日10:30–19:30 電話：02-25816622 地址：10491台北市中山區四平街2號 交通：捷運松江南京8號出口步行約8分鐘 最低消費：每人一杯飲料

6. 羅德奧商行Senet Cafe

羅得奧商行位於文青的民生社區富錦街上，是間簡約可愛的玻璃屋咖啡館，在富錦樹相伴下更顯出色。店內裝潢簡單舒適明亮，除了是咖啡廳之外，羅德奧商行同時也是間複合式精品店Après la Mousson，來到這裡不只能吃甜點喝下午茶，還能在店內逛逛挑選自己喜歡的服飾、配件，都是店家精挑細選的貨物喔！顧客需自行到前台點餐跟付款，甜點跟飲品會由店員送上桌，杯和水在公用區提供自取。店內的粉紅、粉黃桌是大家打卡的必選座位，角落還有一桌有小鳳梨抱枕的鮮豔黃色的沙發座位，可愛又溫馨。

抹茶生乳捲是最受歡迎的甜點，Cafe每天都會推出不同口味的瑞士卷（每天瑞士卷的口味只會有兩種），大家可以到前台詢問！也別忘了利用店內的下午茶優惠，甜品加飲料一個組合會折扣台幣30元 ( 港幣約8元）。大人版抹茶瑞士卷 (NT$150；港幣約$37.5）抹茶香濃郁，略帶苦澀，不習慣抹茶苦味的人可以斟酌，但如果你是抹茶控就千萬不能錯過這款瑞士卷！瑞士卷搭配北海道鮮忌廉以及京都抹茶，吃起來是香濃而不膩口，帶點微微濕度而且有彈性的蛋糕捲吃起來香彈、綿滑。飲品部分的表現則較中規中矩，口味順滑，但搭配起濃郁的瑞士卷可以說是絕配！

▼▼▼簡約可愛的玻璃屋咖啡館「羅德奧商行Senet Cafe」，同時也是間複合式精品店Après la Mousson▼▼▼

營業時間：每日11:00-18:00，週一公休 電話：02-27486305 地址：台北市松山區富錦街370號 交通：捷運松山機場站步行13分鐘 最低消費：每人一杯飲料，用餐時間限制兩小時

7. MKCR

MCKR（Mountain Kids Coffee Roaster）山小孩咖啡位於捷運北門站，就在古蹟北門的對面，是今年四月才新開幕的咖啡廳，純白簡約的店面設計、別具特色的甜點和絕佳景觀吸引了許多人前往，也是近期在Instagram被熱烈討論、分享的Cafe之一。MCKR的一樓是點餐區與吧檯，先在一樓點餐，店員會將餐點送至二樓座位區。水杯與餐具自行取用，免收服務費。一走上二樓映入眼簾的便是大片玻璃窗，透過窗戶便能清楚地觀賞台北的百年古蹟北門，北門建於西元1884年，至今已有超過130年的歷史，與周邊充滿現代感的建築並立，有種新舊交融的獨特美感。二樓座位區的裝潢簡單有質感，運用白牆面與木製家具營造出暖色調的舒適空間，放置些許綠色植栽更增添了清新的氣息。

MKCR的餐點中口碑最好的就是各種口味的生乳酪蛋糕，編輯點的這款海鹽花生生乳酪蛋糕（NTD120；港幣約$30）果真表現相當出色，蛋糕上面疊著大顆的花生粒，份量非常大方。生乳酪部分相當紮實、濃郁，一咬下去滿滿的芝士味就在嘴裡化開，與花生香異常合拍，加上少許海鹽提味使整體不會過甜，讓人感到驚喜。舞鶴蜜香紅茶歐蕾（NTD160；港幣約$40）使用的紅茶粉是由將茶葉極細研磨的技術製成，而非即溶茶粉，因此顆粒較粗會在杯中沉澱，可以先攪拌均勻再喝。蜜香紅茶歐蕾整體茶味偏重，奶味不明顯，如果是嗜甜的人可以選擇黑糖牛奶（NTD100；港幣約$25），黑糖的存在感很明顯，無論是做冷的或熱的都是甜滋滋的好味道。

此外MKCR也有販售來自日本澀谷的手工甜甜圈Haritts，每日提供3-4種口味。小編自己是Haritts的忠實顧客，第一次吃就被它鬆軟彈牙、越嚼越香的外皮吸引了，而且總共有十多種口味，真是多吃幾次也吃不膩呀！這次點的是小紅莓甜甜圈（NT45；港幣約$11），沒預料到它是沒有內餡的口味，因此稍微有點失望，不過外皮和點綴在上面的莓果都還是讓人很滿意。Haritts目前在台北和台中都設有專賣店，喜愛甜甜圈的朋友可以嘗試看看。

▼▼▼新舊交融的MKCR是今年四月才新開幕的咖啡廳，有販售來自日本澀谷的手工甜甜圈Haritts▼▼▼

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營業時間：每日10:00-18:00，週一公休 電話：0223810682 地址：台北市中正區忠孝西路一段126號 交通：捷運北門站二號出口步行5分鐘 最低消費：每人一杯飲料

【本文獲「KKday」授權轉載。】