【郊遊好去處】本地5大必去打卡靚景加大草地野餐熱點！

天氣清爽涼快，最適合親親大自然，嫌行山辛苦的話，不如相約三五知己、情人或一家大小野餐去！怕拿著太多東西、路途遙遠？其實市區也有不少選擇，以下為大家精選5個無論打卡或是享受舒適草地一流的地點！

01. 西九海濱長廊

坐落於維港海旁的西九海濱長廊是一個集市集、藝術、音樂表演等於一身的文化藝術區，除了有海景外，還可以帶家中的毛孩出來一同玩樂，遇上有表演、市集，還可以一邊在草地野餐、一邊欣賞節目。

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想帶自己的寵物一同去野餐，西九海濱長廊是個不錯的選擇。（相片來源：yoyoyotang@IG）

02. 佐敦谷公園

屬觀塘區最大的佐敦谷公園，佔地約6.3公頃，向來都是區內的野餐熱門地點，而且公園內的遊樂設施非常多，如迷宮花園、兒童遊樂場和具國際水平的遙控模型賽車場！假日帶小朋友來「放電」一流！

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由於佐敦谷公園交通方便、草地面積範圍大，成了不少人的野餐熱點。（相片來源：polly.cpl@IG）

03. 迪欣湖

「去迪士尼做足準備」，不過去迪欣湖可以不用準備那麼多，始終跟市區有點距離，除非駕車前往，要不是拿著野餐用品確實麻煩。不過迪欣湖勝在附近有便利店提供小食、飲品等。除了湖邊有野餐草地外，迪欣湖活動中心還有植物園、小船和單車租借服務，還有多個打卡位！

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迪欣湖距離香港迪士尼樂園僅約1公里，步行約15分鐘即可到達，非常方便。（相片來源：pinklillian@IG）

04. 啓德郵輪碼頭公園

前身是舊啓德機場跑道的啓德郵輪碼頭公園，佔地約2公頃，園內設有中央草坪、觀景平台、水景花園及噴泉廣場等，而且人流不算多，想享受欣賞海景的寧靜時光，這裡是個不錯的選擇。

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由於假日的人流不算太多，喜歡寧靜一點的朋友可以來這邊欣賞海景及享受陽光。（相片來源：@priscillaaalau）

05. 將軍澳單車公園

佔地約5.3公頃的將軍澳單車公園，可說是非常適合老、中、青和小朋友，皆因園內有廣闊草坪和景觀優美的人工湖，另設極限運動場、露天劇場、緩跑徑、運動攀登牆、兒童遊樂場，長者健體園地和模型船池等，野餐之餘還可參與不同活動，夠晒充實。

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