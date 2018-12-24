【曼谷美食APP推薦】為食人士注意！3個必裝曼谷外賣APP

不知為何在異地總是特別好胃口，在出名美食多的曼谷旅行，就算吃了一整天，晚上回到酒店都心思思想繼續吃。不過剛洗過澡的你又不想長途跋涉外出找東西吃？不用擔心，因為以下3個曼谷外賣APP一定幫到你！

泰國外賣APP內的食物選擇非常之多，就連港人最愛的After You刨冰、海鮮燒烤都有！（圖：GettyImages）

01. LINE MAN

相信LINE對大家來說並不陌生吧？而LINE在泰國的受歡迎程度非常之高，除了是通訊軟件外，也是泰國其中一個外賣APP，名為「LINE MAN」，除了可以預約速遞服務外，亦有送外賣的功能！

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02. GrabFood

Grab收購了Uber東南亞業務的一部分，去過泰國的朋友都知道用Grab call車非常方便，同時和Uber一樣推出了外賣APP「GrabFood」，GrabFood會與獎勵計劃Grab Rewards相連結，用戶可使用現金或是GrabPay支付訂單。除了泰國之外，包括印尼、馬來西亞、菲律賓、越南和新加等地都有「GradFood」服務。

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03. Foodpanda

國際外賣APP Foodpanda，香港人一定不會陌生，目前在24個國家和地區營運，泰國當然少不了。無論在他們的官網或是APP內都可以order食物，最重要的是Foodpanda覆蓋的餐廳比較多，就連冷門的小店都有，想歎地道一點的泰國美食，這個外賣APP都可幫到你。

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